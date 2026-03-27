El canciller de Panamá agradece a Díaz-Canel el trato ofrecido a sus connacionales detenidos en La Habana

Durante una extensa reunión con una decena de ciudadanos panameños arrestados en Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, constató personalmente sus condiciones, verificó que reciben asistencia legal y trato humanitario, y les transmitió un mensaje de respaldo enviado por el presidente José Raúl Mulino. Según publicó el Ministerio de Exteriores de Panamá en un comunicado, estas gestiones formaron parte de la visita oficial del canciller a La Habana, enfocada tanto en la situación de los connacionales detenidos como en la consolidación de los vínculos bilaterales con la isla caribeña.

Tal como detalló el medio, Martínez-Acha Vásquez fue recibido en el Palacio de la Revolución por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Durante este encuentro, el canciller panameño agradeció el trato que las autoridades cubanas han dispensado a los panameños acusados por la justicia de la isla de supuesta “subversión” mediante la presunta difusión de propaganda en contra del gobierno cubano, de acuerdo con versiones oficiales de las fuerzas de seguridad locales. El jefe de la diplomacia panameña destacó que el contacto personal con los detenidos le permitió comprobar su estado de salud y corroborar la atención jurídica que reciben.

El Ministerio de Exteriores panameño reportó que, durante la reunión con la comunidad panameña privada de libertad, Martínez-Acha Vásquez reiteró la disposición del gobierno para buscar soluciones, manteniéndose dentro del marco legal cubano, y se comprometió a reunirse próximamente en Panamá con los familiares de los detenidos. En las últimas semanas, Panamá había solicitado a La Habana garantías procesales y acceso consular para este grupo de ciudadanos.

Durante la agenda oficial, el presidente Díaz-Canel transmitió a Martínez-Acha Vásquez la disposición de Cuba para fortalecer los intercambios económicos y comerciales, señalando que, si bien los volúmenes actuales no son elevados, existen oportunidades para expandir estas relaciones. La Presidencia Cubana precisó que ambos gobiernos evalúan nuevas líneas de cooperación en sectores como la medicina y la biotecnología.

Según consignó el medio, la reunión abarcó otros asuntos de interés común, tanto bilaterales como de ámbito regional e internacional. El comunicado presidencial enfatizó que tanto Díaz-Canel como Martínez-Acha Vásquez consideran positivo el desarrollo histórico de las relaciones entre Cuba y Panamá.

El mandatario cubano, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla y miembros de la cúpula política, agradeció a Panamá su posición en las resoluciones impulsadas en Naciones Unidas para condenar el embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre Cuba, cuestión recurrente en las relaciones exteriores de la isla y en la diplomacia latinoamericana.

Martínez-Acha Vásquez también sostuvo un encuentro con Rodríguez Parrilla, en el que abordaron el desarrollo histórico de la relación diplomática entre ambas naciones, restablecida formalmente en 1974. Según reportó el Ministerio de Exteriores de Panamá, ambas delegaciones subrayaron la relevancia de mantener un comercio binacional equilibrado y examinaron posibles vías para restablecer mayor equidad en la balanza comercial.

Durante el conjunto de encuentros, los funcionarios revisaron los lazos de cooperación en distintas áreas y evaluaron el estado actual de la agenda bilateral, enfatizando el interés mutuo en profundizar la colaboración. Las autoridades de ambos países reiteraron su valoración sobre la estabilidad de la relación diplomática y el potencial de crecimiento en el ámbito económico y comercial.