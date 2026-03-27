Celia y María Pedraza, hermanas y cuñadas, hablan de su amor por Maziu y Jason Fernández

La reciente asistencia de Celia y María Pedraza a la presentación del álbum "Más Cara" de Bad Gyal sirvió como punto de encuentro para destacar su entusiasmo común por la música y su cercanía como hermanas y cuñadas, detalló Europa Press. Ambas actrices compartieron su admiración por la artista y su último trabajo, lo que muestra intereses compartidos fuera de su carrera actoral y de la vida personal que hasta ahora habían mantenido en privado. En este contexto lúdico, Celia y María abrieron un espacio para dialogar sobre su situación sentimental y familiar, aspectos hasta ahora poco comentados.

Según informó Europa Press, Celia Pedraza manifestó que se encuentra atravesando una etapa de sentimientos positivos en todos los ámbitos de su vida, haciendo referencia tanto al plano laboral como personal. Durante su aparición pública, Celia aseguró: "Nos lo merecemos y estamos muy en familia, nos sentimos muy arropadas, nos sentimos súper en familia. O sea, yo estoy atravesando uno de mis mejores momentos, la verdad". Esta declaración se produjo en medio de un periodo donde las dos hermanas comparten no solo lazos familiares, sino también el hecho de que ambas mantienen relaciones sentimentales dentro del mismo círculo, lo cual fortalece el entorno afectivo que las rodea.

En lo personal, la situación de María Pedraza ha despertado interés, ya que mantiene una relación con el actor Jason Fernández, la cual comenzó en el verano de 2023, cuando fueron fotografiados juntos en Ibiza. Esta relación ha trascendido en el ámbito mediático debido a la habitual reserva con la que ambas hermanas han manejado su vida privada. Europa Press destacó que María Pedraza expresó su satisfacción con el momento actual: "Mejor imposible. Lo de nuestras parejas es que ha sido como... inimaginable, es que es magia". De este modo, la actriz subrayó la naturalidad y el bienestar que siente al compartir este periodo de estabilidad y felicidad.

En cuanto a la vida amorosa de Celia Pedraza, Europa Press consignó que la actriz ha iniciado una relación con Maziu Fernández, cuñado de su hermana. Se ha visto a la pareja en varias ocasiones, lo que ha confirmado las sospechas surgidas en los últimos meses sobre su vínculo sentimental. Antes de esta etapa, Celia fue madre el 12 de enero de 2024, cuando nació su hija María, producto de su relación con el actor Miguel Herrán. Tras pocos meses como padres, ambos optaron por tomar caminos separados y mantener cada uno su independencia, según mencionó el medio.

Las declaraciones de las hermanas en el evento musical también abarcaron sus proyectos y aspiraciones personales. María Pedraza, al referirse a sus planes a largo plazo, reconoció abiertamente que contempla formar una familia. Según publicó Europa Press, la actriz detalló: "Yo con total naturalidad te contesto, es algo bonito de la vida. Igual de respetable es una persona que no le apetece tener una familia, pero a mí sí. A mí me gusta, yo disfruto mucho". Esta afirmación muestra la importancia que le otorga a la experiencia familiar y reafirma su perspectiva en torno a la maternidad, influida en parte por la vivencia cercana de su hermana Celia como madre primeriza.

La exposición pública de las actrices en el lanzamiento del disco de Bad Gyal evidenció una faceta más personal y cercana, marcada por la cohesión familiar y un respaldo mutuo que han experimentado en estos meses. Europa Press enfatizó que, pese a su tradicional discreción, tanto Celia como María Pedraza han optado por compartir este momento vital en el que los proyectos profesionales y sentimentales se conjugan, dando prioridad al entorno afectivo y a la creación de nuevas metas personales. La experiencia reciente de maternidad de Celia y la proyección de María hacia la formación de su propia familia definen el rumbo de ambas en esta etapa.