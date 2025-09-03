Mundo

Putin alabó a los soldados norcoreanos que apoyaron a Rusia en la invasión a Ucrania

Durante un encuentro con Kim Jong Un en China, refirmaron su “alianza, confianza y amistad”

Guardar
El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, asisten a una reunión en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado este miércoles durante una reunión en China con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, que las relaciones entre Moscú y Pyongyang han alcanzado un “carácter especial, de aliados”, al tiempo que ha ensalzado de nuevo el envío de soldados norcoreanos para apoyar a las tropas rusas frente a la incursión lanzada en agosto de 2024 por las fuerzas de Ucrania, ya repelida.

“Recientemente, las relaciones entre nuestros países han adquirido un carácter especial, de confianza y amistad, de aliados”, ha manifestado Putin al inicio de su encuentro con Kim en la capital del gigante asiático, donde ambos han estado presentes en un desfile militar en conmemoración del final de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano del líder norcoreano, Kim Jong Un, al salir de una reunión en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

Así, ha destacado el papel de las “fuerzas especiales” de Corea del Norte en la “liberación” de la región de Kursk, algo que ha enmarcado en el tratado sobre asociación estratégica firmado en 2024 por ambos países. “Me gustaría destacar que sus soldados lucharon con valentía y de forma heroica”, ha dicho, según la transcripción de sus declaraciones publicada por el Kremlin.

“Nunca olvidaremos los sacrificios de sus Fuerzas Armadas y de las familias de sus militares”, ha destacado Putin, quien ha dado las gracias a Kim por “esta participación en la lucha conjunta contra los neonazis modernos” y ha abogado por abordar con Kim “las relaciones bilaterales, en todas sus dimensiones y direcciones”, apuntando a un mayor estrechamiento de los lazos.

Vladimir Putin, y Kim Jong
Vladimir Putin, y Kim Jong Un, se marchan después de una reunión en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. Sputnik/Sergey Bobylev/Pool vía REUTERS

Por su parte, el líder de Corea del Norte se ha mostrado “muy satisfecho” de poder abordar con Putin los lazos bilaterales y “el desarrollo de estas relaciones”, antes de reseñar que las mismas “se han desarrollado en todos los campos” desde la firma del citado acuerdo de asociación estratégica en 2024, según la transcripción del Kremlin, sin que los medios norcoreanos hayan informado por ahora sobre el encuentro.

“En el marco de este acuerdo y en línea con nuestras obligaciones con el mismo (...), llevamos a cabo una lucha conjunta”, ha explicado Kim, en referencia al envío de soldados a Kursk para apoyar a las tropas rusas frente a la incursión ucraniana, lanzada en el marco de la guerra abierta por la orden de invasión de Ucrania firmada en febrero de 2022 por el propio Putin.

Putin y Kim Jong
Putin y Kim Jong Un, se abrazan al salir de una reunión en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. Sputnik/Sergey Bobylev/Pool vía REUTERS

“Camarada Putin, le expreso mi especial gratitud por el hecho de que haya ensalzado en numerosas ocasiones la labor de nuestros soldados”, ha manifestado Kim, quien ha insistido en que “si hay algo que pueda hacerse para ayudar a Rusia, es algo que se hará”. “Lo consideraremos un deber de hermanos. Haremos todo lo posible para ayudar a Rusia”, ha destacado.

Por último, Kim ha aplaudido que haya “cooperación en todos los aspectos en diferentes sectores” entre Corea del Norte y Rusia y ha apostado por “lograr mayores éxitos para satisfacer las necesidades de los tiempos y ayudar a mejorar el bienestar de ambos pueblos”, sin que por ahora hayan tenido lugar anuncios sobre nuevos acuerdos en el marco de esta reunión.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Vladimir PutinKim Jong UnCorea del NorteGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

El personal del dictador norcoreano eliminó meticulosamente todos los rastros de ADN después del encuentro bilateral en Beijing, en una práctica que revela las extremas medidas de seguridad del régimen

La extraña limpieza de los

Demolerán en Túnez el hotel brutalista que habría inspirado a Star Wars

El Hotel du Lac, construido en los años 70 y abandonado durante más de dos décadas, será desmantelado pese a los intentos de activistas por preservarlo como patrimonio arquitectónico y cultural

Demolerán en Túnez el hotel

Putin intensifica los ataques aéreos contra Ucrania con más de 500 drones en una sola noche

Los bombardeos se dirigieron principalmente contra infraestructuras energéticas en el oeste y centro del país, causando al menos cinco heridos, mientras Zelensky busca apoyo europeo para reforzar las defensas ucranianas

Putin intensifica los ataques aéreos

Israel neutralizó un nuevo ataque con misiles lanzado por los hutíes desde Yemen

Las sirenas sonaron en el centro del país aunque las Fuerzas de Defensa interceptaron los proyectiles sin reportar víctimas ni daños

Israel neutralizó un nuevo ataque

Netanyahu dijo que la guerra entró en un momento de “acción decisiva” de Israel contra los terroristas de Hamas en Gaza

El primer ministro y altos mandos militares confirmaron el inicio de una nueva fase de ofensiva terrestre en la capital del enclave. Las Fuerzas de Defensa llamaron a la evacuación de la población civil de la zona

Netanyahu dijo que la guerra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Magnicidio de Miguel Uribe: estos

Magnicidio de Miguel Uribe: estos son los siete capturados por el crimen del precandidato presidencial

El SEPE publica miles de ofertas de trabajo para la vuelta al cole: puestos en colegios para los que no se necesita opositar

Bandas transnacionales y disidencias estarían buscando menores en Cali, para actividades ilícitas: de qué se trata

Colombianos hacen parte de la caravana humanitaria que viajará a la Franja de Gaza

José María Fericgla, antropólogo, reflexiona sobre la falta de calma en la vida moderna: “La gente en el pasado no necesitaba meditar”

INFOBAE AMÉRICA
La extraña limpieza de los

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

Diputados de Brasil firman solicitud urgente de una ley que permita destituir al director del Banco Central

El comercio entre países en desarrollo dispara las emisiones de metano

Reino Unido lanza nuevas sanciones contra Rusia por la deportación y el "adoctrinamiento" de niños ucranianos

Aragón anuncia que recurrirá el real decreto de reparto de menores migrantes

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum se reinventa en

Channing Tatum se reinventa en “Roofman” y prepara su regreso como Gambito en “Avengers: Doomsday”

Bryan Adams, de la cima del rock a una búsqueda personal por la frescura y la autenticidad: “Mi mayor satisfacción hoy proviene de la música y mi familia”

La faceta oculta de Sarah Jessica Parker más allá del cine: “En cualquier momento libre me vas a encontrar leyendo”

“Los sin nombre”: llega la nueva serie con Rodrigo de la Serna al streaming

Qué fue de la vida de Barbara Feldon, la entrañable 99 de “El superagente 86″