Tres hermanos batieron un récord al completar la travesía más rápida del océano Pacífico

Los hermanos son recibidos por su familia tras completar su travesía récord desde Perú a través del océano Pacífico hasta Cairns, Australia, el sábado 30 de agosto de 2025. (foto: Nuno Avendano/AAP Image vía AP)

Los hermanos Ewan, Jamie y Lachlan Maclean han hecho historia al completar la travesía en remo sin apoyo más rápida a través del océano Pacífico, cubriendo casi 15.000 kilómetros en 139 días. Desde la salida en Lima, Perú, hasta su llegada a Cairns, Australia, el trío marcó un hito al convertirse en el primer equipo registrado en remar exitosamente desde Sudamérica hasta Oceanía, una proeza nunca antes conseguida en este vasto sistema marino, el más grande del planeta.

Su travesía no solo superó el récord anterior, ostentado por el remero ruso Fedor Konyukhov, quien navegó en solitario desde Chile hasta Australia en 2014, sino que también evidenció su capacidad de resistencia física y mental.

Ewan, Jamie y Lachlan Maclean reaccionan tras completar su travesía récord desde Perú a través del océano Pacífico hasta Cairns, Australia, el sábado 30 de agosto de 2025. (foto: Nuno Avendano/AAP Image vía AP)

Entre tormentas y riesgos extremos

Durante cuatro meses y medio en alta mar, los Maclean enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su perseverancia. Sobrevivieron con pescado recién capturado y comidas liofilizadas, afrontando mareos, la reducción constante de los suministros y el embate de múltiples tormentas tropicales.

Un incidente especialmente crítico ocurrió cuando Lachlan fue arrastrado al agua por una ola durante la noche, una situación que pudo resolverse gracias a la reacción rápida de su hermano Ewan. “Una ola lateral apareció de repente. Tuve un par de segundos para reaccionar y me impactó de golpe”, explicó Lachlan a la emisora australiana ABC. “Me hizo perder el equilibrio. Golpeé las cuerdas salvavidas de estribor y di una voltereta hacia atrás, cayendo al agua”. El rescate fue exitoso, pero dejó una marca imborrable en todos ellos.

Las últimas semanas de la aventura resultaron críticas. Jamie relató: “Nuestras expectativas se vieron frustradas cuando pensábamos que íbamos a llegar y luego nos azotaron tormenta tras tormenta, simplemente arrastrándonos, arrastrándonos hacia el norte”.

Los hermanos realizaron casi 15.000 kilómetros desde Lima hasta las costas de Queensland, Australia (foto: Captura de pantalla de Google Maps)

Vínculo familiar, la clave del éxito

Uno de los factores esenciales para el logro de este récord fue la fortaleza del vínculo familiar de los Maclean. “Podemos hablar muy directamente entre nosotros”, comentó Jamie. La capacidad de comunicarse abiertamente les permitió mantener el ánimo, incluso en los momentos más duros. Encontraron fortaleza en la rutina diaria y en la compañía fraternal, lo que les brindó apoyo emocional ante el desgaste físico.

A su llegada triunfal, los hermanos celebraron tocando la gaita y ondeando las banderas de Escocia, Australia y el Reino Unido, frente a un grupo de familiares y amigos liderados por su madre, Sheila. “Aún tenemos las piernas para el mar, así que sí, tambaleándonos por todos lados para ser honestos, pero muy felices de estar en tierra”, confesó Ewan a ABC, describiendo la experiencia como “bastante abrumadora”.

El vínculo familiar fue clave para superar los desafíos físicos y emocionales del viaje (foto: Capturas de pantalla/YouTube/REUTERS)

Tecnología y memoria en la travesía

El barco con el que conquistaron el Pacífico, bautizado como Rose Emily, fue construido por ellos mismos e inspirado en la tecnología de la F1. Debe su nombre a su hermana que falleció durante el embarazo, lo que dio a la embarcación un valor sentimental profundo. La embarcación fue diseñada junto a Mark Slats, una leyenda del remo oceánico, y se considera el barco de remo más rápido y liviano jamás construido para este tipo de travesías.

Este espíritu innovador y el sentido de homenaje a la familia impulsaron aún más su motivación. Cada detalle de la travesía reunía tecnología de punta y una memoria personal que, según los hermanos, les ayudó a superar los momentos de mayor incertidumbre.

La organización The Maclean Foundation lidera iniciativas de pozos de agua en Madagascar (foto: Capturas de pantalla/YouTube/REUTERS)

Un desafío por un propósito mayor

Los Maclean no se embarcaron solo en busca de récords mundiales. La travesía del Pacífico formó parte de una misión solidaria: recaudar un millón de libras esterlinas para proyectos de acceso a agua limpia en Madagascar, concretamente en el municipio de Ambohimanarina, donde solo el 14% de la población tiene acceso a agua potable. El objetivo es alcanzar a más de 40.000 personas con este recurso esencial.

La misión filantrópica de los hermanos comenzó en 2020, cuando buscaron una forma innovadora de apoyar a entidades que trabajan por el acceso al agua. Su primera gran hazaña fue el cruce del Atlántico a remo, donde establecieron tres récords mundiales al convertirse en el primer trío fraternal en lograrlo y en el equipo más joven y rápido en cubrir la distancia de Canarias a Antigua en 35 días.

Fundaron The Maclean Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a construir pozos de agua junto a socios locales en Madagascar. “Queremos tener un impacto positivo en otras personas; de eso se trata este viaje”, declaró Ewan a CNN. “Ver las donaciones y los mensajes de apoyo nos ha ayudado mucho a superar momentos muy difíciles”.

Hasta la fecha, la fundación ha recaudado, $1.150.000 USD, acercándose al objetivo de $1.350.000 USD.