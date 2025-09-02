Mundo

El saldo de víctimas por el terremoto en Afganistán superó las 1.400 muertes y continúan las tareas de rescate

Un sismo de magnitud 6,0 sacudió la provincia de Kunar y zonas cercanas, provocando una devastación masiva, miles de víctimas y viviendas destruidas, mientras continúan las labores de rescate y aumenta la cifra de afectados

Casa destruida por el terremoto.

Al menos 1.411 personas murieron y 3.124 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, informó este martes el Gobierno de los talibanes.

El portavoz principal del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, detalló en X que entre las zonas más afectadas figuran los distritos de Nurgal, Chawki y Asadabad entre otros, zonas rurales fronterizas con Pakistán, donde al menos 5.412 viviendas quedaron destruidas.

Un hombre afgano reacciona mientras se encuentra entre los escombros de una casa derrumbada tras el mortífero terremoto de magnitud 6 que sacudió Afganistán alrededor de la medianoche, en Dara Noor, en Jalalabad, Afganistán, 1 de septiembre de 2025. REUTERS/Sayed Hassib

La Media Luna Roja Afgana informó en la misma red social que “muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros” y “las labores de rescate continúan”.

El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwatte, advirtió que el número de víctimas “probablemente aumentará”, mientras que la organización cifra los afectados en más de 12.000.

Una persona herida es trasladada a un helicóptero militar que aterrizó para evacuar a las víctimas de un terremoto que causó numerosas muertes y destruyó aldeas en el este de Afganistán, en Mazar Dara, provincia de Kunar, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Wahidullah Kakar)

“Hoy es el segundo día desde el terremoto, han pasado más de 32 horas, y los heridos siguen llegando”, explicó a EFE el doctor Sharif Khamosh, del Hospital Regional de Nangarhar, en Jalalabad.

“Todavía recibimos reportes de personas atrapadas bajo los escombros. Algunos ya han muerto, y solo esta mañana tres aeronaves trajeron heridos al hospital”, añadió.

Trabajadores de defensa civil, residentes locales y soldados del ejército se preparan para evacuar a las víctimas heridas de un terremoto que mató a cientos de personas y destruyó numerosas aldeas en el este de Afganistán, en Mazar Dara, provincia de Kunar, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Hedayat Shah)

Este martes, una larga fila de vehículos recorría una de las carreteras de montaña para llegar hasta las aldeas afectadas en Kunar, mientras helicópteros trasladaban suministros de ayuda y evacuaban heridos hacia los hospitales. Durante un recorrido por las zonas afectadas, EFE constato atascos en la vía de doble dirección, unos transportando heridos y otros enviando asistencia a las zonas devastadas.

Los helicópteros de la administración talibana evacuan a los afectados hacia hospitales en Jalalabad y Asadabad, mientras maquinaria pesada trata de despejar las carreteras, que han quedado bloqueadas por deslizamientos de tierra.

Una persona herida es trasladada a un helicóptero militar que aterrizó para evacuar a las víctimas de un terremoto que causó numerosas muertes y destruyó aldeas en el este de Afganistán, en Mazar Dara, provincia de Kunar, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Wahidullah Kakar)

La destrucción alcanza viviendas, escuelas y mezquitas, además de tierras agrícolas y ganado, lo que agrava la vulnerabilidad económica de miles de familias rurales.

OCHA, la oficina de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, identificó como prioridades inmediatas refugios temporales, agua potable, medicinas y alimentos de emergencia.

Trabajadores de defensa civil, vecinos y soldados se preparan para evacuar a personas heridas en un terremoto que mató a cientos de personas y destruyó poblados en el este de Afganistán, en Mazar Dara, en la provincia de Kunar, el lunes 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Hedayat Shah)

“Hasta ahora actualmente unas 12.000 personas se han visto directamente impactadas, pero las provincias afectadas tienen unos tres millones de habitantes, por lo que pese a lo remoto del área hay una densidad potencial para que el impacto sea aún mayor”, destacó el coordinador humanitario de la ONU para Afganistán, Indrika Raywatte, en rueda de prensa.

La ONU liberó cinco millones de dólares de su fondo de respuesta global, mientras el Reino Unido anunció un millón de libras (1,34 millones de dólares) en ayuda de emergencia y la India envió un millar de carpas y toneladas de alimentos. China, Pakistán, Irán, Egipto y la UE también ofrecieron apoyo.

Un hombre afgano herido se sienta después de recibir primeros auxilios tras el mortífero terremoto de magnitud 6 que sacudió Afganistán alrededor de la medianoche, en Dara Noor, en Jalalabad, Afganistán. 1 de septiembre de 2025. REUTERS/Sayed Hassib

Afganistán, inmerso en una profunda crisis económica y con un sistema sanitario debilitado por la falta de recursos, enfrenta enormes dificultades para atender la emergencia, agravada por las restricciones impuestas por el régimen talibán y la reducción de la ayuda internacional en los últimos dos años.

(con información de EFE)

