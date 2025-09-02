Mundo

Corea del Sur estima que 2.000 soldados norcoreanos murieron en Ucrania tras unirse al combate junto a las tropas rusas

El servicio de inteligencia surcoreano informó que Pyongyang prepara nuevos envíos de militares y personal técnico a la zona de conflicto, mientras organizaciones internacionales alertan sobre el crecimiento de la cooperación militar entre Moscú y el régimen de Kim Jong-un

Guardar
Corea del Sur estima que
Corea del Sur estima que 2.000 soldados norcoreanos murieron en Ucrania tras unirse al combate junto a las tropas rusas (REUTERS)

La inteligencia surcoreana estima que alrededor de 2.000 soldados norcoreanos han muerto en Ucrania tras ser enviados por el régimen de Kim Jong-un para combatir junto a las fuerzas rusas, según declaró el legislador Lee Seong-kweun tras una comparecencia del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) ante la Asamblea Nacional.

Este balance duplica ampliamente el informe anterior de las autoridades surcoreanas, que situaban la cifra de muertos en unos 600 hasta abril. “El número de muertos en combate asciende ahora, según las evaluaciones actualizadas, a alrededor de 2.000”, afirmó Lee después del informe confidencial del NIS.

Desde principios de 2024, agencias surcoreanas y occidentales han advertido que Corea del Norte ha enviado más de 10.000 efectivos a Rusia, principalmente a la región de Kursk, además de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance, en el marco de la intensificación de la cooperación militar bilateral. La mayoría de los soldados desplegados han operado en apoyo directo a las fuerzas rusas en el frente oriental ucraniano y han participado en tareas de combate y en la logística de guerra.

El servicio de inteligencia surcoreano
El servicio de inteligencia surcoreano informó que Pyongyang prepara nuevos envíos de militares y personal técnico a la zona de conflicto (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo)

El diputado Lee Seong-kweun también indicó que la dictadura de Pyongyang prevé enviar otras 6.000 personas, incluyendo ingenieros y soldados, a territorio ruso en los próximos meses, de las cuales unas 1.000 ya han ingresado al país.

Se estima que del tercer contingente previsto de 6.000 efectivos, alrededor de 1.000 ingenieros de combate han llegado a Rusia”, detalló Lee. A principios de año, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, confirmó que su país acordó la llegada de constructores y expertos en desminado norcoreanos a Kursk, para labores de infraestructura militar y asistencia en zonas de conflicto.

Corea del Norte avaló oficialmente la presencia de su contingente en territorio ruso apenas en abril y reconoció públicamente la muerte de soldados enviados para apoyar la invasión. Desde entonces, los medios estatales norcoreanos han difundido imágenes del líder Kim Jong-un dando condolencias a las familias de los caídos, visitando retratos de soldados muertos, y entregando flores y medallas en ceremonias que destacan la narrativa de “sacrificio internacional” en el frente ruso.

La coordinación ruso-norcoreana se cristalizó
La coordinación ruso-norcoreana se cristalizó en el acuerdo militar firmado en 2023 durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Corea del Norte

Las agencias de propaganda en Pyongyang han mostrado a Kim abrazando a soldados regresados del conflicto y arrodillándose ante imágenes de los fallecidos para “honrar su dolor y compromiso”. El régimen alimenta el discurso de hermandad antioccidental con Moscú y legitima ante la opinión pública local el envío masivo de recursos humanos y materiales, pese a la magnitud de las bajas.

La coordinación ruso-norcoreana se cristalizó en el acuerdo militar firmado en 2023 durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Corea del Norte, en el que se incluyó una cláusula de defensa mutua. El refuerzo de las relaciones bilaterales se da en paralelo al acercamiento estratégico entre Moscú y Beijing, evidenciado en la reciente reunión entre Putin y Xi Jinping aprovechando la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada en Tianjin.

En este foro, ambos líderes reafirmaron el carácter “sin precedentes” de la relación entre China y Rusia.

El refuerzo de las relaciones
El refuerzo de las relaciones bilaterales se da en paralelo al acercamiento estratégico entre Moscú y Beijing (REUTERS)

Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que actualmente están en un nivel sin precedentes”, dijo Putin.

Asimismo, Xi apuntó que los dos países trabajan en “promover un sistema de gobernanza global más justo”, evocando una alternativa a la arquitectura internacional dominada por Occidente.

El desfile militar en Beijing conmemorará el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y contará con la presencia de Kim Jong-un, Putin, y más de veinte mandatarios, reafirmando la alineación política y militar de las potencias euroasiáticas y su desafío abierto a las estrategias occidentales. Críticas a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea por su respaldo a Ucrania fueron reiteradas tanto por Xi como por Putin, quienes acusaron a Washington de prolongar el conflicto armado y de instigar una nueva rivalidad global.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Corea del SurCorea del NorteRusiaUcraniaGuerra Rusia-UcraniaMoscúPyongyangVladimir PutinChinaKim Jong-unÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Crisis en Indonesia: seis muertos y más de 20 desaparecidos tras la represión a las movilizaciones contra el Congreso

Las manifestaciones contra los privilegios de los legisladores dejaron además más de mil detenidos y múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos en varias ciudades del país

Crisis en Indonesia: seis muertos

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Los habitantes de Tarsin quedaron atrapados sin posibilidad de huida y solo una persona sobrevivió al desastre. El Movimiento Ejército de Liberación solicitó la intervención de la ONU y otras agencias para realizar las tareas de rescate

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

La medida fue anunciada por el ministro de Exteriores, Maxime Prévot, quien también confirmó la aplicación de sanciones contra Israel debido a la crisis humanitaria en Gaza

Bélgica reconocerá el Estado de

De acuerdos legales a reparto de bienes: cómo funcionaban las uniones en el antiguo Egipto

El matrimonio se concebía como un contrato legal que regulaba la vida en común, mientras que acuerdos escritos establecían derechos, deberes y compensaciones en caso de separación

De acuerdos legales a reparto

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

La moneda de Irán se sigue desplomando ante el dólar tras el inicio del proceso europeo para reactivar sanciones internacionales, en un contexto de presión creciente sobre el programa nuclear y nuevas tensiones domésticas

Crisis en Irán: el rial
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La actividad económica seguirá frenada

La actividad económica seguirá frenada en el tercer trimestre por la suba de tasas y la pérdida de ingreso disponible

Créditos en mora y cheques rechazados, dos indicadores clave para las empresas se dispararon por la tensión financiera

Condenaron por mala praxis a un cirujano que operó la rodilla equivocada de una paciente de 19 años

Senado: presentaron sugerencias para aliviar el dictamen que modificaría la ley que regula los DNU

El peronismo enfoca el cierre de campaña en PBA con Kicillof como protagonista y sin un acto unificado

INFOBAE AMÉRICA
Petro acusa al CNE de

Petro acusa al CNE de actuar para impedir a su Pacto Histórico participar en las elecciones de 2026

El presidente de Ecuador renueva la cúpula militar del país

eDreams vuelve a beneficios con 13,6 millones en su primer trimestre fiscal 2026 gracias a Prime

María del Monte se pronuncia sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

El Gobierno aprueba este martes el proyecto de ley para condonar hasta 83.000 millones de deuda de las CCAA

ENTRETENIMIENTO

Robin Wright reveló sus errores

Robin Wright reveló sus errores en la crianza de sus hijos con Sean Penn

Gwyneth Paltrow aseguró que la gente no la entenderá hasta que “esté muerta”

“Ya no uso la palabra retiro”, Denzel Washington respondió a las versiones sobre su futuro

Murió Graham Greene, la estrella de “Danza con Lobos”

Sting y Charly García adelantan una histórica colaboración