El Reino Unido anunció una reforma “radical” del sistema de migración

La secretaria de Estado del Interior británica, Yvette Cooper, pronuncia una declaración en la Cámara de los Comunes en Londres, Gran Bretaña, el 1 de septiembre de 2025. ©Cámara de los Comunes/Folleto vía REUTERS

La ministra del Interior británica, Yvette Cooper, presentó este lunes en Londres un plan de cambios profundos destinado a modernizar el sistema de asilo y a reforzar el control en las fronteras. En su intervención en la Cámara de los Comunes, la primera de alcance amplio desde la llegada del Partido Laborista al poder en julio de 2024, señaló que la estructura vigente fue heredada de gobiernos anteriores y la definió como “fallida, anquilosada, obsoleta e injusta”. Añadió: “En breve implementaremos reformas más radicales para modernizar el sistema de asilo y reforzar nuestra seguridad fronteriza”.

El núcleo de su plan es una transformación del mecanismo de apelaciones en inmigración y asilo. Según la ministra, los largos procesos judiciales son “el mayor obstáculo” para reducir el tamaño del sistema y cerrar definitivamente los hoteles que alojan a solicitantes de asilo. Estos alojamientos, instalados a toda prisa por gobiernos previos, se han convertido en símbolo del fracaso de la política migratoria británica. En las últimas semanas, el debate estalló tras el caso de un solicitante etíope acusado de agresión sexual en el hotel Bell de Epping Forest, un episodio que desató protestas xenófobas y enfrentamientos judiciales entre el Ministerio del Interior y el ayuntamiento local. El pasado viernes, el Gobierno ganó en apelación y logró mantener abierto el establecimiento, frenando un fallo que obligaba a desalojarlo.

“Entiendo y estoy de acuerdo con los ayuntamientos locales y las comunidades que quieren cerrar los hoteles de asilo en sus comunidades, porque necesitamos cerrar todos los hoteles de asilo y hacerlo definitivamente”, señaló Cooper. Pero advirtió que no se repetirá “el caos del anterior gobierno que llevó a la apertura de los hoteles en primer lugar”. El nuevo esquema, insistió, debe hacerse de manera ordenada y bajo control centralizado.

Un policía reacciona mientras manifestantes sostienen pancartas y estandartes al terminar una protesta fuera del hotel Bell en Epping, cerca de Londres, el domingo 27 de julio de 2025 (AP Foto/Alberto Pezzali)

Otra de las medidas más polémicas es la suspensión temporal de las solicitudes de reunificación familiar de refugiados. El Ministerio del Interior defendió la decisión como un paso necesario para diseñar reglas más estrictas, aunque sin precisar por cuánto tiempo se prolongará la suspensión. Según The Guardian, la moratoria estará vigente hasta finales de 2026, cuando se espera que entre en vigor un nuevo régimen de control. La medida ha generado duras críticas de ONG y organismos humanitarios. El director de Care4Calais advirtió que “cerrar la esperanza de reunificación familiar solo obligará a más mujeres y niños a emprender viajes peligrosos”, mientras que el Refugee Council alertó de que este cierre empujará a familias vulnerables “a caer en manos de traficantes”. La Cruz Roja británica se sumó a las voces de rechazo, calificando la decisión de “devastadora”.

El contexto político ha amplificado la sensibilidad de las medidas. El Reino Unido enfrenta desde julio una ola de manifestaciones antiinmigración, con incidentes violentos en varias ciudades. En Epping Forest, Manchester y Liverpool se registraron disturbios instigados por grupos de ultraderecha. En algunos casos, hubo policías heridos y decenas de detenidos. El Gobierno laborista buscó responder con una doble estrategia: mano dura frente a las redes criminales y promesas de eficiencia para reducir la presión sobre las comunidades locales. Desde su llegada al poder, Cooper aseguró que se deportaron a 35.000 personas sin derecho a residir en el Reino Unido, lo que representa un aumento del 28 % en las devoluciones de solicitantes de asilo y un 14 % en la expulsión de delincuentes extranjeros respecto al periodo conservador.

El refuerzo de la seguridad fronteriza incluye un componente internacional. En agosto, Londres y París firmaron un tratado de repatriación recíproca para acelerar deportaciones bilaterales. Cooper adelantó que “las primeras deportaciones bajo este sistema se iniciarán a finales de este mes de septiembre”. El acuerdo, inédito en la relación franco-británica, apunta a contener los cruces irregulares del Canal de la Mancha, un punto crítico en la política migratoria de ambos países.

La gente protesta frente al Consejo del Distrito Forestal de Epping, después de que el gobierno británico ganara un fallo judicial que resultó en que los solicitantes de asilo no fueran desalojados del Hotel Bell en Epping, Gran Bretaña, el 31 de agosto de 2025. REUTERS/Jack Taylor

En paralelo, el Ministerio del Interior ha destinado 135 millones de dólares a fortalecer el control de fronteras y ha reclutado a 300 nuevos agentes para la National Crime Agency (NCA). El objetivo es desmantelar redes de contrabando y tráfico de personas, apoyados por un nuevo proyecto legislativo, el Border Security Bill, que dotará a la agencia de facultades ampliadas, como la incautación de dispositivos electrónicos y la exclusión automática de solicitantes vinculados con delitos graves. “Fortaleceremos la interpretación doméstica de la Convención Europea de Derechos Humanos, aceleraremos el sistema, reduciremos los números y cerraremos los hoteles”, afirmó Cooper en su intervención.

La reforma también impondrá límites temporales estrictos a las apelaciones. Actualmente, los procesos tardan un promedio de 54 semanas, un lapso que genera costos y saturación institucional. El plan laborista busca reducir ese plazo a un máximo de 24 semanas, lo que implicará crear un nuevo organismo independiente para gestionar apelaciones con criterios unificados y mayor celeridad.

El trasfondo inmediato es la decisión del Gobierno laborista de enterrar el plan conservador que pretendía enviar migrantes a Ruanda. Ese esquema, declarado ilegal por tribunales británicos y europeos, fue desechado en julio de 2024, apenas unos días después de que Keir Starmer llegara al número 10 de Downing Street. En su lugar, se creó el Border Security Command, un ente multilateral que coordina a la NCA, la Border Force, el MI5 y la unidad de Inmigración. Este comando trabaja ya en operaciones conjuntas para vigilar cruces en el Canal y detectar redes en el continente.

Para los críticos, sin embargo, la nueva estrategia reproduce el sesgo restrictivo de las políticas previas, aunque con un sello de mayor eficiencia. “El cierre de vías seguras, como la reunificación familiar, es un retroceso en derechos humanos”, señalaron desde Amnistía Internacional, que ha pedido al Ejecutivo reconsiderar la moratoria. Otros analistas advierten que el endurecimiento busca contener el descontento social en un momento en que los laboristas enfrentan la presión de haber prometido orden y eficacia frente al caos conservador.

Con estas medidas, el Gobierno de Starme intenta equilibrar la narrativa de firmeza y humanidad. Por un lado, busca desactivar las críticas de los ayuntamientos locales que cargan con el peso de alojar a solicitantes en hoteles; por otro, intenta ofrecer resultados visibles en deportaciones y acuerdos internacionales. Pero el costo político podría ser alto: las ONG temen que el Reino Unido esté cerrando las puertas a familias que buscan una vía legal, obligándolas a arriesgar sus vidas en rutas clandestinas.