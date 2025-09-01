Mundo

China anunció que presentará nuevas armas nucleares y tecnología láser en el aniversario de la Segunda Guerra Mundial

El régimen de Xi Jinping quiere hacer alarde de ser una potencia militar temible: expertos anticiparon la presentación de misiles balísticos intercontinentales y sistemas de defensa

Por Ludovic Ehret

Helicópteros chinos Changhe Z-8L y
Helicópteros chinos Changhe Z-8L y Harbin Z-20 vuelan en formación durante un ensayo de vuelo antes del desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China, el 24 de agosto de 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Foto de archivo

China exhibirá armas de última generación como misiles antibuque, drones submarinos o escudos antimisiles durante un gran desfile militar el miércoles en la Plaza de Tiananmen, una demostración de fuerza que busca desafiar la supremacía estadounidense.

La gran celebración por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial el 3 de septiembre en Pekín será una ocasión para los expertos militares que analizan el armamento chino.

Se espera que en el desfile, con la presencia del presidente ruso Vladimir Putin en la tribuna, entre otros, China sorprenda y presente un potente láser.

El ejército ya prometió que todo el arsenal exhibido será de “fabricación nacional” y está operativo.

Aviones de combate J-10 del
Aviones de combate J-10 del equipo acrobático Bayi de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China vuelan en formación durante un ensayo de vuelo antes de un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China, el 24 de agosto de 2025. REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

“Águilas” para contrarrestar a la Armada de EEUU

Entre las novedades que se esperan hay cuatro misiles antibuque (YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20) de varios metros de longitud. “YJ” es la abreviatura de “Ying Ji” (“ataque de águila” en chino).

Estos misiles pueden lanzarse desde barcos o aviones y están diseñados para infligir daños críticos a grandes buques. Los modelos YJ-17, YJ-19 y YJ-20 podrían ser hipersónicos, lo que equivale a una velocidad de al menos cinco veces la del sonido.

“Es necesario que China desarrolle una potente capacidad de combate contra buques y portaaviones para evitar que Estados Unidos constituya una grave amenaza para la seguridad nacional china”, afirma a la AFP Song Zhongping, comentarista militar y ex instructor del ejército chino, en referencia a las tensiones en el estrecho de Taiwán y en el mar de China Meridional.

Drones submarinos

Durante los ensayos para el desfile se han avistado dos nuevos vehículos submarinos no tripulados de gran tamaño, con forma de torpedo.

El presidente chino, Xi Jinping,
El presidente chino, Xi Jinping, ofrece un discurso durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Meijiang en Tianjin, China, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Suo Takekuma/Pool Foto via AP)

El primero, denominado “AJX002”, mide entre 18 y 20 metros de largo, según el sitio web Naval News.

El segundo estaba oculto bajo una lona. Actualmente China sigue por detrás de Estados Unidos en poderío naval en la superficie, afirma Naval News, pero tiene el mayor programa del mundo de “vehículos submarinos no tripulados extragrandes” (XLUUV), con al menos cinco tipos en el agua.

Escudo antimisiles

Una de las grandes sorpresas puede ser el HQ-29, un aparato descrito por algunos analistas chinos como un “cazador de satélites” con capacidades de interceptar misiles a una altitud de 500 kilómetros y también satélites de órbita baja.

Este sistema, que está montado en un vehículo con ruedas, cuenta con dos contenedores de misiles, cada uno de aproximadamente 1,5 metros de diámetro.

Imagen del HQ-29.
Imagen del HQ-29.

Con estas características podría ser el sistema de interceptación más avanzado desarrollado por China hasta ahora y uno de los más potentes del mundo.

¿El láser “más potente” del mundo?

El diario South China Morning Post reportó que un enorme vehículo rectangular con pintura de camuflaje podría ser un sistema con capacidades para derribar misiles y drones utilizando un potente láser.

La cuenta de X Zhao DaShuai, vinculada al ejército chino, afirma que se trata del “sistema de defensa antiaérea láser más potente del mundo”.

¿Nuevas armas nucleares?

Los expertos señalan que se espera que los misiles balísticos intercontinentales, capaces de transportar ojivas nucleares, símbolos definitivos del poder, ocupen un lugar destacado en el desfile. “China presentará una nueva generación de armas nucleares”, declaró el analista Song Zhongping a AFP.

(con información de AFP)

