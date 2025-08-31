Greta Thunberg vuelve a desafiar a Israel: partió en una nueva flotilla internacional desde Barcelona con ayuda humanitaria para Gaza

La flotilla internacional parte de Barcelona con ayuda humanitaria para Gaza y busca abrir un corredor humanitario (REUTERS/Eva Manez)

Una flotilla internacional compuesta por decenas de embarcaciones y centenares de activistas zarpó este domingo desde Barcelona con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a Gaza y forzar la apertura de un corredor humanitario, según los organizadores de la misión Global Sumud Flotilla. Con el lema “Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos”, la expedición incluye a figuras como la activista sueca Greta Thunberg, el actor irlandés Liam Cunningham, el español Eduard Fernández, legisladores europeos y la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

La flotilla, denominada Global Sumud Flotilla (“sumud” significa resiliencia en árabe), se presenta como una organización independiente, sin vínculos con gobiernos ni partidos políticos. Según Thunberg, citada por AFPTV, “el objetivo es llegar a Gaza, entregar la ayuda humanitaria, anunciar la apertura de un corredor y traer más ayuda, para terminar de romper el bloqueo ilegal e inhumano de Israel”. La activista mencionó que esta misión “es diferente” a las anteriores por la cantidad de barcos y personas involucradas, señalando la movilización como “histórica”.

Greta Thunberg, Ada Colau y Liam Cunningham participan en la misión Global Sumud Flotilla para romper el bloqueo a Gaza (REUTERS/Bruna Casas)

Está previsto que docenas de naves adicionales se unan a la ruta el 4 de septiembre desde Túnez y otros puertos mediterráneos. Además, la organización planea manifestaciones y acciones paralelas en 44 países. Los responsables insisten en que el verdadero centro de la acción es la situación del pueblo palestino. En palabras de Thunberg, “a las personas se les está privando deliberadamente de los medios más básicos para sobrevivir”.

La salida en flotilla se produce tras el fracaso de un intento anterior de llevar ayuda a Gaza este año, cuando el velero “Madleen”, con 12 activistas de distintas nacionalidades, fue interceptado por fuerzas israelíes a 185 kilómetros de la costa y sus ocupantes fueron deportados.

La misión denuncia la situación de hambruna en Gaza, donde 500.000 personas enfrentan condiciones catastróficas según la ONU

Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por la ONU, la Franja de Gaza se encuentra actualmente en estado de hambruna, con 500.000 personas en situación “catastrófica” tras meses de conflicto armado. Desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre de 2023, tras un ataque terrorista de Hamas contra Israel que causó 1.219 muertes, las represalias israelíes han dejado 63.371 fallecidos en Gaza, según los voceros de los terroristas en el enclave.

Durante una rueda de prensa en el puerto de Barcelona, Thunberg afirmó que “Israel es muy clara sobre su intento genocida” y explicó que participa en la misión después de haber sido detenida en Israel meses atrás. El actor Liam Cunningham hizo referencia a la población gazatí y recordó, con un vídeo incluido, a una niña palestina que “fue asesinada por Israel”, según su testimonio.

La flotilla se presenta como independiente, sin vínculos con gobiernos ni partidos políticos, y planea acciones en 44 países (REUTERS/Eva Manez)

El gobierno de España ha confirmado medidas de protección diplomática y consular a sus ciudadanos que viajen en la flotilla, de acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Entre los coordinadores de la misión, Thiago Ávila indicó que el objetivo es “el mundo entero contra el genocidio”, y sostuvo que cualquier ataque contra la flotilla constituiría “un crimen de guerra”. Saif Abukeshek y Mohamed Nadir Al-Nuri, también organizadores, recalcaron que ya ha habido misiones que lograron romper el bloqueo y que esta vez hay más barcos que nunca.