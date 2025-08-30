Mundo

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

El incidente tuvo lugar en la localidad de Evreux, en la región de Normandía, en el norte del país

Un auto de la Policía
Un auto de la Policía Nacional francesa (Flickr)

Un hombre embistió “intencionadamente” con su vehículo a una multitud fuera de un bar en el norte de Francia tras una pelea en la madrugada del sábado, causando un muerto y cinco heridos, informaron las autoridades.

El incidente tuvo lugar en la localidad de Evreux, en la región francesa de Normandía, alrededor de las 4H00 del sábado (02H00 GMT).

Se ha abierto una investigación por homicidio y tentativa de homicidio, señaló la fiscalía, que descartó cualquier motivo “terrorista” o racista.

“Desgraciadamente, el balance es muy grave”, declaró el fiscal de Evreux, Rémi Coutin.

Un hombre murió en el lugar de los hechos, mientras que cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, y fueron hospitalizadas.

Coutin indicó que “hubo un altercado” entre una joven y varios hombres dentro del bar, y los porteros decidieron sacar a todos los clientes -alrededor de un centenar- al exterior.

“Una persona fue a buscar un vehículo” y “deliberadamente dio marcha atrás a gran velocidad contra la multitud que se encontraba fuera del local”, precisó el fiscal.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por este incidente que “se descontroló por completo y terminó en una terrible tragedia”, concluyó.

El conflicto llevó a los encargados de seguridad del establecimiento a desalojar a la totalidad de los presentes, estimados en alrededor de un centenar, según la misma fuente.

Fue en ese momento, tras la expulsión de los clientes, cuando, presuntamente como consecuencia directa de la pelea ocurrida en el interior, una persona se dirigió a buscar un vehículo y, de manera intencionada, embistió en reversa a gran velocidad contra la multitud congregada en el exterior del local, tal como detalló Coutin.

Miembros de la policía junto
Miembros de la policía junto a una ambulancia en Francia (REUTERS/Kevin Coombs)

El balance de víctimas, calificado como “muy grave” por el fiscal, incluyó la muerte inmediata de un hombre en el lugar y cinco heridos, de los cuales dos permanecen en estado de urgencia absoluta. Según la información recabada por la AFP, los heridos más graves son dos hombres de 31 y 52 años, quienes fueron trasladados al centro hospitalario de Évreux.

Otros dos varones, de 34 y 58 años, sufrieron lesiones de menor consideración y también fueron llevados al mismo hospital. Una mujer de 50 años recibió atención médica en el sitio sin requerir traslado.

En relación con los presuntos responsables, al menos dos personas que se encontraban dentro del vehículo y una tercera que estaba fuera de él, identificadas como dos hombres y una mujer, fueron puestas bajo custodia policial en la comisaría de Évreux, según precisó Coutin.

El alcalde de Évreux, Guy Lefrand, comunicó a través de un mensaje en Facebook que la situación se encuentra bajo control y que se ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. En la intervención participaron 21 bomberos, junto con equipos del Smur y efectivos policiales, desplegados en el lugar para atender la emergencia.

La fiscalía ha abierto una investigación en flagrancia por homicidio y tentativa de homicidio, descartando cualquier motivación de tipo “terrorista, racista u otra”. El fiscal subrayó que, en principio, se considera que el origen del hecho fue una disputa entre clientes del bar que terminó derivando en una tragedia.

(Con información de AFP)

