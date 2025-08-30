Mundo

TikTok anunció la suspensión temporal de las transmisiones en vivo en Indonesia tras las violentas protestas

La plataforma cuenta con más de 100 millones de usuarios en el país y mantiene un monitoreo constante de los contenidos para asegurar el cumplimiento de sus políticas internas

Por Francisco González Tomadin

Las protestas en Indonesia dejaron
Las protestas en Indonesia dejaron al menos cuatro muertos y varios heridos (AP)

TikTok anunció la suspensión temporal de su función de transmisiones en directo en Indonesia debido a la escalada de violencia durante las protestas que han sacudido el país.

La compañía explicó que la medida responde a los disturbios recientes, especialmente tras la muerte de un conductor de mototaxi atropellado por un vehículo policial durante una manifestación.

Un portavoz de la plataforma afirmó: “Debido a la escalada de violencia durante las protestas en Indonesia, hemos introducido voluntariamente medidas de seguridad adicionales para mantener TikTok como un espacio seguro y civilizado. Por precaución, la aplicación se suspende temporalmente durante unos días en Indonesia”.

TikTok suspendió su función de
TikTok suspendió su función de transmisiones en directo en Indonesia durante “unos días” como medida de seguridad, comunicó un portavoz (Foto AP/Jeff Chiu)

La suspensión ocurre en un contexto de aguda tensión social y política, tras varios días de movilizaciones en la capital, Yakarta, que comenzaron por el descontento social vinculado a la situación económica y las remuneraciones de los legisladores.

El episodio fatal en Yakarta provocó la extensión de las protestas a otras regiones principales. En Macasar, ubicada en la isla de Célebes, la violencia alcanzó niveles extremos: manifestantes lanzaron piedras, elaboraron cócteles molotov y prendieron fuego a un edificio del consejo provincial y a varios vehículos.

El viernes, imágenes del atropello
El viernes, imágenes del atropello de un conductor de mototaxi por la policía en Yakarta provocaron indignación nacional y movilizaciones masivas (Reuters)

De acuerdo con Rahmat Mappatoba, secretario del consejo municipal de Macasar, tres personas murieron durante el incendio, dos de ellas en el lugar y una más en el hospital tras quedar atrapadas en el edificio.

Al menos otras cuatro personas debieron ser hospitalizadas. También se reportaron incidentes en regiones como Bali, Java y Lombok, donde estudiantes y trabajadores del transporte exigieron atención internacional sobre la crisis interna. Voces citadas por AFP remarcaron que los manifestantes buscan evidenciar la injusticia legal y la impunidad policial.

Los disturbios se replicaron en otras provincias. Indian Express informó sobre incendios en edificios de los parlamentos regionales en unas provincias, saqueos y enfrentamientos frecuentes con la policía, que utilizó gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes.

Esta ola de violencia representa el mayor desafío político para el presidente Prabowo Subianto desde que asumió el cargo en octubre del año pasado.

Prabowo Subianto ordenó una investigación
Prabowo Subianto ordenó una investigación sobre la muerte del conductor de mototaxi y pidió calma a la población (Reuters)

El mandatario solicitó calma, ordenó una investigación sobre la muerte del mototaxista y aseguró que los policías involucrados enfrentarán la justicia. Siete agentes fueron detenidos de forma preventiva y deberán comparecer ante las autoridades. La gravedad de la crisis llevó a cancelar un viaje presidencial a China, donde Subianto tenía previsto asistir a un desfile conmemorativo del fin de la Segunda Guerra Mundial, decisión confirmada por la oficina presidencial y citada por Indian Express.

Indonesia, con más de 100 millones de usuarios, es uno de los mercados cruciales para TikTok. Durante la jornada del sábado, los usuarios confirmaron la suspensión de las transmisiones en directo, coincidiendo con el crecimiento de videos y reclamos sobre la situación nacional.

El jefe nacional de la policía, Listyo Sigit Prabowo, anunció que, por orden del presidente, se implementará mano dura contra quienes infrinjan la ley en el marco de las protestas multitudinarias. Esta directiva marca un giro contundente en la gestión del orden público y anticipa un refuerzo en la vigilancia estatal sobre movilizaciones sociales.

El jefe nacional de la
El jefe nacional de la policía, Listyo Sigit Prabowo, declaró que recibió la orden del presidente para tomar medidas enérgicas contra quienes infrinjan la ley en las protestas (Reuters)

Por otra parte, en el ámbito local, medios como Detik.com informaron episodios de saqueos de material y equipamiento en oficinas gubernamentales de Cirebon, hechos que las autoridades aún no confirman oficialmente.

Asimismo, la agencia indonesia de desastres precisó que algunas víctimas mortales resultaron atrapadas dentro de edificios incendiados, mientras que otras personas sufrieron heridas al lanzarse desde ventanas para huir de las llamas.

En la isla de Bali, la protesta se concentró en la sede de la policía local: allí, los manifestantes reclamaron atención internacional frente a las acusaciones de corrupción y abuso policial.

(Con información de AFP y Reuters)

