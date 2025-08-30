Mundo

El mayor tesoro de la conquista normanda en Inglaterra se convirtió en parte del patrimonio nacional británico

La colección de 2.584 monedas de plata, valorada en más de cinco millones de euros, refleja la transición entre dinastías tras la Batalla de Hastings. Los detalles de la exhibición en el Museo Británico, según National Geographic

Por Fausto Urriste

Guardar
El mayor tesoro de monedas
El mayor tesoro de monedas normandas hallado en Inglaterra pasa al patrimonio nacional (South West Heritage Trust)

El mayor tesoro de monedas de la conquista normanda descubierto en Inglaterra acaba de incorporarse al patrimonio nacional tras su adquisición por el South West Heritage Trust, una organización encargada de la conservación y la gestión del patrimonio histórico y arqueológico del suroeste de Inglaterra.

Esta colección, formada por 2.584 peniques de plata y valorada en GBP 4,3 millones (más de EUR 5 millones), constituye un hito para la arqueología británica, y también un testimonio invaluable de un periodo fundamental para la historia de Inglaterra, según National Geographic.

El tesoro fue localizado hace cinco años en Chew Valley, al sur de Bristol, en una finca privada. Un grupo de cazatesoros empleó detectores de metales para encontrar las monedas, lo que desencadenó una inmediata reacción entre la comunidad investigadora y las autoridades.

La colección incluye piezas de
La colección incluye piezas de los reinados de Harold Godwinson y Guillermo I, y será exhibida en museos británicos, permitiendo explorar la transición de poder en la Inglaterra medieval (South West Heritage Trust)

Por tratarse del mayor hallazgo de esta naturaleza y época realizado en Inglaterra, se requirió de un detallado proceso de valoración y conservación que finalizó hace poco con la adquisición oficial, tal como confirmó National Geographic.

Una colección que narra el cambio de poder

El tesoro está compuesto por peniques de plata acuñados entre 1066 y 1068, coincidiendo con la profunda crisis y transformación política que supuso la conquista normanda. La tasación oficial fijó su valor en GBP 4,3 millones, cifra facilitada por el respaldo de entidades como el National Lottery y el Art Fund. El acuerdo contempla que las ganancias de la venta se repartan de forma equitativa entre el propietario del terreno y los responsables del hallazgo.

La colección se destaca por reflejar en sus piezas la transición de poder entre la dinastía sajona y la normanda. Una mitad de las monedas presenta la efigie de Harold Godwinson, último rey de origen sajón, mientras que la otra mitad muestra a Guillermo I, el Conquistador, quien se impuso en la Batalla de Hastings y cambió la historia del país.

El tesoro de Chew Valley
El tesoro de Chew Valley se exhibe en el Museo Británico desde noviembre de 2024 (South West Heritage Trust)

Además, se rescató una moneda anterior, con la imagen de Eduardo el Confesor, lo que aporta perspectiva histórica al conjunto. Las monedas incluyen detalles como cetros, coronas y leyendas dirigidas a fortalecer la autoridad real, así como mensajes de contenido político y religioso.

El tesoro constituye una fuente primaria única para investigar la legitimidad, la autoridad y la propaganda en la Inglaterra medieval.

Relevancia y futuro del hallazgo

La práctica de enterrar tesoros durante periodos de inestabilidad fue habitual, y los especialistas consideran que la colección de Chew Valley puede haber sido escondida para protegerla de la convulsión derivada de la transición de poder en el siglo XI.

El tesoro ofrece una perspectiva excepcional para entender los sucesivos cambios sociales y políticos en la Inglaterra de aquella época, que pasó de provincia romana a reino sajón y, finalmente, a monarquía normanda de raíz vikinga.

El hallazgo contribuye a la
El hallazgo contribuye a la comprensión de la construcción de la autoridad real en la Edad Media (AP Foto/Alastair Grant)

Desde el 26 de noviembre de 2024, el tesoro se exhibe en el Museo Británico de Londres, permitiendo a los visitantes apreciar de cerca uno de los conjuntos numismáticos más relevantes descubiertos en suelo británico.

Tras su exhibición inicial en Londres, la colección circulará por distintos museos británicos hasta el verano de 2026, momento en el que será albergada de manera definitiva en el Museo de Somerset. Esta gira garantiza que el mayor número posible de personas pueda acceder a este patrimonio histórico.

Expertos consultados por National Geographic resaltaron la trascendencia histórica y simbólica del hallazgo. Las monedas documentan los detalles de una transformación política fundamental y aportan información esencial sobre la manera en que se construía y proyectaba la imagen de la autoridad real en el periodo medieval.

En adelante, la integración de este tesoro al patrimonio nacional garantiza su preservación, y su acceso abierto al público y a la comunidad académica. Gracias a esta incorporación, futuras generaciones tendrán la oportunidad de estudiar y admirar un testimonio clave para reconstruir la historia de Inglaterra.

Temas Relacionados

Tesoro de Chew ValleyConquista normandaGuillermo I de NormandíaHarold GodwinsonMuseo Británico de LondresNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Detuvieron a dos rusos acusados de espiar para Ucrania

Las autoridades intensifican acciones legales y de contrainteligencia mientras aumentan las tensiones y los operativos encubiertos en zonas estratégicas, con el foco puesto en la protección de las infraestructuras claves

Detuvieron a dos rusos acusados

Francia, Alemania y el Reino Unido presionaron a Irán en la ONU para evitar la reimposición de sanciones por su programa nuclear

Los miembros del E3 condicionaron la suspensión del “snapback” a que Teherán restablezca las inspecciones de la ONU, aclare el alcance de su uranio enriquecido y acepte negociar con Estados Unidos. El régimen persa rechazó las exigencias y acusó a Europa de incumplir el acuerdo de 2015

Francia, Alemania y el Reino

El régimen de Maduro activó la segunda etapa del alistamiento de milicianos para “defender” al país

La dictadura venezolana abrió este viernes una nueva jornada de registro para integrar milicias civiles, en el marco de la llamada Gran Jornada de Alistamiento

El régimen de Maduro activó

Rusia amenazó a Japón ante sus planes de desplegar misiles estadounidenses Typhon: “Tendremos que tomar las medidas”

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, calificó la maniobra temporal en la base de Iwakuni como “deliberadamente hostil” y advirtió que “toda la responsabilidad del posible deterioro de la situación en la región recaerá en Tokio”

Rusia amenazó a Japón ante

Estados Unidos cuestionó en la ONU la voluntad de paz de Rusia tras nuevos ataques en Ucrania

Las autoridades locales pusieron en marcha protocolos de emergencia ante la intensificación de la amenaza en Dnipropetrovsk, una región que hasta entonces permanecía alejada del foco del conflicto

Estados Unidos cuestionó en la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La raíz de este vegetal

La raíz de este vegetal es clave para regular la presión arterial alta

Policía anunció equipo de investigación élite para determinar los hechos que derivaron en la muerte de Valeria Afanador

SRE se pronuncia tras llamado de Ted Cruz para aceptar apoyo de EEUU en el combate a los cárteles

Escándalo en Turbaco: pareja descubrió cámara oculta en un ambientador en su chalet, esto respondió el dueño

Números ganadores del Gana Diario este 29 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Liberan a un grupo secuestrado

Liberan a un grupo secuestrado en el asalto a un orfanato de Haití a principios de mes

María Guardiola agradece a los Reyes su "compromiso" con Extremadura tras recorrer las zonas afectadas por los incendios

Venezuela inicia la segunda fase de alistamiento de milicianos con mensajes contra la "agresión militar"

ACT. Carlos Alcaraz también avasalla a Luciano Darderi y pasa a octavos de final en Nueva York

La CIDH recalca su "preocupación" por las presiones del Gobierno de Ecuador a la Corte Constitucional

ENTRETENIMIENTO

Al estilo Rayo McQueen: caballo

Al estilo Rayo McQueen: caballo ganó una carrera por sacar la lengua en la meta

La lista de invitados de la futura boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Tienen varios detalles decididos”

Oasis regresa con su esperado tour y encabeza los conciertos de septiembre en CDMX

El increíble rol de Tropic Thunder en el regreso triunfal de Tom Cruise a Hollywood

Liam Neeson y Pamela Anderson: ¿truco de marketing o romance real? Esto se sabe hasta el momento