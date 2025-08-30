El mayor tesoro de la conquista normanda en Inglaterra se convirtió en parte del patrimonio nacional británico

El mayor tesoro de monedas normandas hallado en Inglaterra pasa al patrimonio nacional (South West Heritage Trust)

El mayor tesoro de monedas de la conquista normanda descubierto en Inglaterra acaba de incorporarse al patrimonio nacional tras su adquisición por el South West Heritage Trust, una organización encargada de la conservación y la gestión del patrimonio histórico y arqueológico del suroeste de Inglaterra.

Esta colección, formada por 2.584 peniques de plata y valorada en GBP 4,3 millones (más de EUR 5 millones), constituye un hito para la arqueología británica, y también un testimonio invaluable de un periodo fundamental para la historia de Inglaterra, según National Geographic.

El tesoro fue localizado hace cinco años en Chew Valley, al sur de Bristol, en una finca privada. Un grupo de cazatesoros empleó detectores de metales para encontrar las monedas, lo que desencadenó una inmediata reacción entre la comunidad investigadora y las autoridades.

La colección incluye piezas de los reinados de Harold Godwinson y Guillermo I, y será exhibida en museos británicos, permitiendo explorar la transición de poder en la Inglaterra medieval (South West Heritage Trust)

Por tratarse del mayor hallazgo de esta naturaleza y época realizado en Inglaterra, se requirió de un detallado proceso de valoración y conservación que finalizó hace poco con la adquisición oficial, tal como confirmó National Geographic.

Una colección que narra el cambio de poder

El tesoro está compuesto por peniques de plata acuñados entre 1066 y 1068, coincidiendo con la profunda crisis y transformación política que supuso la conquista normanda. La tasación oficial fijó su valor en GBP 4,3 millones, cifra facilitada por el respaldo de entidades como el National Lottery y el Art Fund. El acuerdo contempla que las ganancias de la venta se repartan de forma equitativa entre el propietario del terreno y los responsables del hallazgo.

La colección se destaca por reflejar en sus piezas la transición de poder entre la dinastía sajona y la normanda. Una mitad de las monedas presenta la efigie de Harold Godwinson, último rey de origen sajón, mientras que la otra mitad muestra a Guillermo I, el Conquistador, quien se impuso en la Batalla de Hastings y cambió la historia del país.

El tesoro de Chew Valley se exhibe en el Museo Británico desde noviembre de 2024 (South West Heritage Trust)

Además, se rescató una moneda anterior, con la imagen de Eduardo el Confesor, lo que aporta perspectiva histórica al conjunto. Las monedas incluyen detalles como cetros, coronas y leyendas dirigidas a fortalecer la autoridad real, así como mensajes de contenido político y religioso.

El tesoro constituye una fuente primaria única para investigar la legitimidad, la autoridad y la propaganda en la Inglaterra medieval.

Relevancia y futuro del hallazgo

La práctica de enterrar tesoros durante periodos de inestabilidad fue habitual, y los especialistas consideran que la colección de Chew Valley puede haber sido escondida para protegerla de la convulsión derivada de la transición de poder en el siglo XI.

El tesoro ofrece una perspectiva excepcional para entender los sucesivos cambios sociales y políticos en la Inglaterra de aquella época, que pasó de provincia romana a reino sajón y, finalmente, a monarquía normanda de raíz vikinga.

El hallazgo contribuye a la comprensión de la construcción de la autoridad real en la Edad Media (AP Foto/Alastair Grant)

Desde el 26 de noviembre de 2024, el tesoro se exhibe en el Museo Británico de Londres, permitiendo a los visitantes apreciar de cerca uno de los conjuntos numismáticos más relevantes descubiertos en suelo británico.

Tras su exhibición inicial en Londres, la colección circulará por distintos museos británicos hasta el verano de 2026, momento en el que será albergada de manera definitiva en el Museo de Somerset. Esta gira garantiza que el mayor número posible de personas pueda acceder a este patrimonio histórico.

Expertos consultados por National Geographic resaltaron la trascendencia histórica y simbólica del hallazgo. Las monedas documentan los detalles de una transformación política fundamental y aportan información esencial sobre la manera en que se construía y proyectaba la imagen de la autoridad real en el periodo medieval.

En adelante, la integración de este tesoro al patrimonio nacional garantiza su preservación, y su acceso abierto al público y a la comunidad académica. Gracias a esta incorporación, futuras generaciones tendrán la oportunidad de estudiar y admirar un testimonio clave para reconstruir la historia de Inglaterra.