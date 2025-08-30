Mundo

Corea del Sur contactará al régimen de Kim Jong-un para organizar un maratón interfronterizo

El Ministerio de Unificación surcoreano dio luz verde al plan de contacto de la ciudad surcoreana de Paju, en la frontera con el Norte

La frontera entre Corea del
La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur

Corea del Sur aprobó oficialmente el plan de contactar a las autoridades norcoreanas para organizar un maratón internacional en el que los corredores cruzarían a Corea del Norte a través de la Zona Desmilitarizada (DMZ), en un esfuerzo más de Seúl para recuperar los intercambios intercoreanos.

El Ministerio de Unificación surcoreano dio luz verde al plan de contacto de la ciudad surcoreana de Paju, en la frontera con el Norte, según informó este sábado un funcionario municipal citado por la agencia local de noticias Yonhap.

El maratón contempla un recorrido que partiría del Parque de la Paz Imjingak, en el lado sur, para después cruzar el puente de la Unificación y la zona desmilitarizada (DMZ), y posteriormente pasar por la ciudad fronteriza norcoreana de Kaesong y regresar al punto inicial.

“Queremos celebrar con éxito el ‘Maratón Internacional de la Paz Paju-Kaesong DMZ’ para crear un escenario simbólico que conecte a la península coreana y al mundo a través de la paz”, afirmó el funcionario.

La cita busca reunir a más de 20.000 corredores de al menos diez países y convertirse en un símbolo de cooperación transfronteriza, según el Gobierno de Paju.

La legislación surcoreana restringe cualquier contacto con el Norte sin el permiso previo del Gobierno.

Las autoridades municipales esperan reunirse con representantes norcoreanos a comienzos de 2026 para exponer el proyecto y fijar el calendario del evento, aunque por ahora se desconoce si Pyongyang responderá a la propuesta.

La bandera de Corea del
La bandera de Corea del Norte en la zona desmilitarizada (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Desde su investidura en junio, la Administración surcoreana del presidente Lee Jae-myung ha tomado medidas de distensión como desmantelar altavoces en la frontera o suspender emisiones propagandísticas hacia el Norte; sin embargo, sigue rechazando las propuestas de diálogo.

Sin embargo, el régimen de Corea del Norte arremetió contra el presidente surcoreano Lee Jae-myung, a quien llamó “hipócrita presa de la paranoia de desnuclearización”, tras el discurso que ofreció en Estados Unidos en el que defendió un plan de tres fases para lograr el desarme nuclear de la península.

La respuesta fue difundida en un editorial de la agencia de propaganda KCNA, que desestimó de manera contundente la iniciativa del mandatario surcoreano. “Lo que dice Lee Jae Myung sobre la ‘teoría de la desnuclearización en tres etapas’ y la ‘desnuclearización’ es poco menos que un sueño ingenuo, como tratar de atrapar una nube que flota en el cielo”, afirmó el medio oficial del régimen de Kim Jong-un.

Lee pronunció su discurso el martes en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, luego de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. En esa intervención, reiteró que su estrategia de tres pasos pretende establecer una península libre de armas nucleares a través de medidas verificables y un proceso gradual.

El editorial norcoreano calificó la desnuclearización como una idea “extinta” y sin cabida en la política actual del país. No obstante, admitió que un cambio solo sería posible bajo condiciones externas radicalmente distintas.

El texto no incluyó críticas a Trump ni referencias a la cumbre bilateral entre Seúl y Washington. Tampoco apareció en el diario Rodong Sinmun, el principal medio de consumo interno de Corea del Norte, lo que apunta a que el mensaje estuvo orientado principalmente al exterior.

(Con información de EFE)

