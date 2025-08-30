Cómo es la nueva “Cortina de Hierro” que está construyendo Europa ante la amenaza rusa

Soldados polacos de la 18.ª División Mecanizada vigilan la frontera de Polonia con Bielorrusia como parte de la operación "Secure Podlasie" (REUTERS/Kuba Stezycki)

En 1946, Winston Churchill anunció que una “Cortina de Hierro” había caído sobre Europa “desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático”. Esta vez es Occidente quien está construyendo las barreras.

Todas las naciones europeas que limitan con Rusia y su aliada Bielorrusia están acelerando sus planes para construir cientos de kilómetros de fronteras fortificadas con el fin de defenderse de una posible agresión rusa.

Las razones son claras. El marco de seguridad europeo posterior a la Guerra Fría, que se basaba en el fortalecimiento de las instituciones internacionales y el comercio, la expansión de la OTAN y las garantías militares de Estados Unidos, se está erosionando.

Finlandia

Finlandia, que comparte una frontera de 832 millas (1338 kilómetros) con Rusia, propuso en 2023 la construcción de un muro que cubriría aproximadamente el 15% de su frontera, con un coste superior a 400 millones de dólares (297 millones de libras esterlinas) y con la esperanza de que esté terminado en 2026.

Finlandia comparte una frontera de más de 1300 kilómetros con Rusia (REUTERS/Leonhard Foeger)

Esta iniciativa está motivada en parte por la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, pero también por el aumento del número de rusos que huyen a Finlandia para escapar del servicio militar obligatorio. El Gobierno finlandés aprobó una ley en julio de 2023 para construir vallas más resistentes y altas, ya que las anteriores, de madera, estaban diseñadas únicamente para impedir el paso del ganado. Se erigieron ocho puestos fronterizos (incluido uno al norte del círculo polar ártico) junto con obstáculos más grandes en la franja más meridional del país.

Incluso se están erigiendo defensas en zonas remotas del noreste de Finlandia, donde en un pasado no muy lejano un flujo constante de rusos y finlandeses cruzaba regularmente la frontera para comprar alimentos.

Estonia, Letonia, Lituania y Polonia

Y Finlandia no es la primera. En agosto de 2015, Estonia anunció que construiría una valla a lo largo de su frontera oriental con Rusia, tras la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014.

En 2024, los países bálticos y Polonia propusieron fortificar aún más sus fronteras con un muro defensivo. Tendría una longitud de 700 kilómetros y costaría más de 2000 millones de libras esterlinas. Los planes y la construcción se están acelerando ahora, ya que los líderes de los países bálticos temen que las perspectivas de un alto el fuego entre Ucrania y Rusia puedan significar que Moscú redirija su ejército hacia ellos.

Los países bálticos también redoblan esfuerzos para hacer frente a la amenaza rusa (REUTERS/Ints Kalnins)

Letonia invertirá unos 350 millones de dólares en los próximos años para reforzar su frontera de 386 kilómetros con Rusia, mientras que Lituania está planeando una línea de defensa de 48 kilómetros contra una posible invasión rusa. Polonia ha comenzado a construir una valla permanente en su frontera con Bielorrusia como parte de su defensa contra los posibles aliados de Moscú.

Estas murallas irán acompañadas de otras barreras físicas, como zanjas antitanques, dientes de dragón de hormigón de 15 toneladas (que pueden detener el avance de los tanques rusos), enormes bloques y pirámides de hormigón, barricadas, enormes puertas metálicas, campos minados y cabezas de puente bloqueadas.

Lituania tiene previsto construir hasta 30 millas (48 kilómetros) de zanjas de recuperación, puentes preparados para bombardeos y árboles destinados a caer sobre las carreteras cuando sea necesario.

Los países bálticos también están construyendo más de 1000 búnkeres, depósitos de municiones y refugios de suministros para proteger aún más las 600 millas de territorio que limitan con Rusia. Se espera que los búnkeres tengan unos 35 metros cuadrados, puedan albergar hasta diez soldados y sean capaces de resistir los ataques de artillería de Rusia.

Los países bálticos, además de Finlandia y Polonia, también anunciaron en 2025 que se retirarían del tratado internacional de 1997 que prohíbe las minas terrestres antipersonales, mientras que Lituania revocó su compromiso con un tratado sobre bombas de racimo. Polonia anunció en junio de 2025 que había añadido campos de minas a sus planes fronterizos “Escudo del Este”.

Construcción de un muro de drones

Estas defensas fronterizas utilizarán la última tecnología, sistemas de alerta temprana y unidades de artillería. Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Finlandia y Noruega se reunieron en Riga en 2024 para comenzar a planificar la construcción de un “muro de drones” de 1850 millas (2977 kilómetros) para proteger sus fronteras.

Este muro de drones contará con una red de sensores, compuesta por radares y herramientas de guerra electrónica para identificar y destruir los drones rusos. En cuestión de segundos tras detectar un objetivo que cruza la frontera, se activaría un sistema de reconocimiento cercano de drones.

Este proyecto requerirá una gran cooperación entre los Estados participantes. Las empresas estonias ya están diseñando drones que pueden detectar y neutralizar amenazas en terrenos complejos, como lagos, pantanos y bosques, que cubren la frontera de Rusia con los países bálticos.

Paralelismos históricos

Tanto la cooperación de todos los países que limitan con Rusia en Europa como el conocimiento del terreno son fundamentales para evitar los fracasos de la Línea Maginot, parte de un conjunto de barreras defensivas que Francia construyó a lo largo de sus fronteras en la década de 1930 y que no lograron impedir la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial. En ese caso, se asumió que los alemanes no podrían atravesar el bosque de las Ardenas en Bélgica.

Aunque las fortificaciones de la Línea Maginot hicieron que los alemanes se replantearan su plan de ataque, Bélgica quedó vulnerable. Hoy en día, las naciones europeas son conscientes de que no pueden impedir por completo un ataque ruso, pero sí pueden, posiblemente, influir en la naturaleza de una invasión rusa. El objetivo de estas barreras es tanto disuadir como intentar controlar la ubicación de cualquier invasión.

Si se anuncia un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, los líderes de las naciones bálticas temen que el Kremlin pueda volver a desplegar tropas en sus fronteras.

Los países vecinos de Rusia están tratando de estar lo más preparados posible para cualquier cosa que Vladimir Putin pueda hacer a continuación.