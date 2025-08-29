Mundo

Ucrania destruyó dos puentes rusos con drones de “low cost” y explosivos almacenados por las tropas de Putin

Una brigada motorizada de Kiev se valió de tecnología de bajo costo y bombas acopiadas en el lugar para inutilizar infraestructuras logísticas vitales cerca de la frontera con la región de Kharkiv

Guardar
Ucrania destruyó dos puentes en Rusia

El reciente ataque ucraniano que destruyó dos puentes estratégicos en territorio ruso ha representado un inusual revés para las fuerzas de Moscú, al emplear drones de bajo costo y las propias minas rusas almacenadas en el lugar para lograr su objetivo.

La 58.ª Brigada Motorizada Separada de Infantería de Ucrania confirmó a CNN que la operación se centró en dos infraestructuras clave ubicadas cerca de la frontera con la región ucraniana de Kharkiv, utilizadas por el ejército ruso para abastecer a sus tropas.

La importancia de estos puentes radicaba en su función logística, pero también en su condición de puntos potencialmente volátiles: las fuerzas rusas los habían minado, preparándose para destruirlos en caso de un avance inesperado de las tropas ucranianas.

Esta táctica, consistente en demoler infraestructuras propias para frenar el avance enemigo, no es nueva en el contexto bélico. De hecho, Ucrania recurrió a una estrategia similar durante los primeros días de la invasión a gran escala en febrero de 2022, cuando voló puentes en las rutas hacia Kyiv para ralentizar el avance ruso y proteger la capital.

En esta ocasión, la 58.ª Brigada Motorizada Separada de Infantería detectó movimientos inusuales en torno a uno de los puentes, lo que motivó una inspección más detallada. Un representante de la brigada relató a CNN que, ante la imposibilidad de utilizar un dron de reconocimiento convencional —ya que la señal se perdía bajo la estructura—, optaron por emplear un dron de visión en primera persona equipado con fibra óptica.

Los militares de la 58.a
Los militares de la 58.a Brigada de Infantería Motorizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. REUTERS/Sofiia Gatilova

Según sus palabras: “Se hizo evidente que algo ocurría allí. No podíamos volar un dron de reconocimiento regular bajo el puente porque la señal simplemente desaparecía, así que utilizamos un dron de visión en primera persona con fibra óptica”.

Las imágenes captadas por el dron muestran cómo se aproxima al puente y localiza un gran cúmulo de minas antitanque y otras municiones, parcialmente cubiertas por una tela desplazada a un costado. El mismo portavoz detalló: “Vimos las minas y atacamos”.

El video termina de forma abrupta cuando el dron impacta contra el depósito, seguido de una explosión de gran magnitud registrada por una segunda cámara situada a distancia. CNN logró geolocalizar el puente mostrado en las imágenes en la región de Belgorod, al sur de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania.

Tras el éxito de la primera acción, la brigada decidió inspeccionar el segundo puente, donde hallaron una situación similar.

El representante explicó: “Después de eso, decidimos revisar el otro puente. Descubrimos que también estaba minado y lo atacamos. Vimos una oportunidad y la aprovechamos”.

La destrucción de estas infraestructuras, lograda mediante el uso de drones de apenas 600 dólares y explosivos rusos, ha supuesto un inusual motivo de celebración para Kyiv en un contexto marcado por la presión constante de las fuerzas rusas en el frente. Mientras tanto, las tropas de Vladimir Putin continúan avanzando gradualmente y el mandatario ruso sigue posponiendo cualquier negociación de alto el fuego. Paralelamente, Moscú mantiene su campaña de ataques aéreos letales casi diarios contra ciudades ucranianas, afectando gravemente a la población civil.

Hasta el momento, Rusia no ha emitido comentarios sobre los ataques que destruyeron los puentes.

Temas Relacionados

Ataque ucranianoRusiaUcraniaVladimir PutinMoscúJárkivDrones58.ª Brigada Motorizada Separada de InfanteríaKyivBelgorod

Últimas Noticias

Macron y Merz pedirán a Trump que imponga sanciones si Putin no se sienta a negociar con Zelensky

Los mandatarios europeos dieron plazo hasta el lunes para que el líder ruso acepte el compromiso de un encuentro con el presidente ucraniano

Macron y Merz pedirán a

Tras tocar máximos históricos, Wall Street cotiza con pérdidas por los nuevos datos de inflación

El mercado estadounidense acusa recibo del índice PCE, reforzando expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Entre las tecno, Nvidia pierde valor por las noticias que auguran menos ventas en China

Tras tocar máximos históricos, Wall

El Kremlin no descarta una reunión entre Putin y Zelensky, pero insiste en que debe estar preparada

Moscú recalcó que los mandatarios deberán “poner punto final al trabajo que previamente se debe llevar a cabo a nivel de expertos”

El Kremlin no descarta una

Crece la amenaza de Rusia al este de Ucrania: Zelensky denunció que Putin envió 100.000 soldados a rodear la ciudad clave de Pokrovsk

Las fuerzas del Kremlin aún no tienen una base sólida en la región, pero pequeños grupos de infantería atacan sin descanso las poblaciones y horadan las defensas de las tropas de Kiev

Crece la amenaza de Rusia

8 ciudades fueron distinguidas internacionalmente por reducir muertes en accidentes viales y salvar vidas

Según detalló Forbes, las estrategias premiadas incluyeron rediseño de calles, instalación de reductores de velocidad y campañas de concientización para proteger a los usuarios más vulnerables

8 ciudades fueron distinguidas internacionalmente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rafael López Aliaga abandonará la

Rafael López Aliaga abandonará la Municipalidad de Lima en octubre, afirmó MTC: “Lo veo muy confundido; me desconcierta”

MTC tumba el proyecto de Rafael López Aliaga y anuncia su propio plan de tren Lima-Chosica sin material “descartado” de EE.UU.

El Museo de la Indumentaria Mexicana reabre con exposición sobre el Escudo Nacional

Artesanos, cacao y pan de muerto: así será el reencuentro con las raíces mexicanas en el Camino al Mictlán Fest 2025

¿Cómo obtener el DNI electrónico (DNIe) en Perú? Trámite, costos y requisitos

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI anima a retomar

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

Los avances en técnicas de reproducción asistida permiten recuperar espermatozoides en pacientes con azoospermia

El Gobierno de Serbia denuncia haber recibido un sobre con balas dirigido el ministro del Interior

Sebastián Yatra encabeza el cartel del Cosquín Rock España este sábado en Valladolid

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Joe Alwyn

La reacción de Joe Alwyn al compromiso de su exnovia, Taylor Swift: “Le desea lo mejor, pero no va a contactarla”

Los 10 K-dramas y programas más populares en Corea del Sur para maratonear este fin de semana

“Tuve problemas con mi piel durante toda mi vida”: la confesión de Victoria Beckham que la impusló a lanzar su línea de maquillaje

Resurge polémica entrevista de Liam Payne sobre su lugar en One Direction: “Crearon la banda alrededor de mí”

Mark Ruffalo reveló los secretos detrás de Task, el drama criminal que ofrece una mirada empática sobre policías y ladrones