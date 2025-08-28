Mundo

Zelensky acusó a Hungría de no mostrar solidaridad tras el ataque ruso que dejó 17 muertos en Kiev

El presidente denunció la postura de Budapest en medio de la tragedia. Ayer, el gobierno de Viktor Orbán vetó el ingreso de un militar ucraniano a su territorio, alegando amenazas a la seguridad energética

Zelensky acusó a Hungría de no mostrar solidaridad tras el ataque ruso que dejó 17 muertos en Kiev

Volodimir Zelensky acusó a Hungría de trasladar la culpa de la guerra en Ucrania y de no mostrar solidaridad tras un ataque ruso que dejó al menos 17 muertos en Kiev, entre ellos cuatro niños, según declaraciones del presidente ucraniano en la red social X. El mandatario aseguró que funcionarios húngaros “presentan los negros como blancos” al intentar responsabilizar a Ucrania por el conflicto, mientras evitan condenar la ofensiva rusa y no han expresado compasión por las víctimas del reciente bombardeo.

El enfrentamiento verbal entre Kiev y Budapest se intensificó después de que el Gobierno húngaro prohibió la entrada al país y a la zona Schengen al comandante ucraniano de etnia húngara y ciudadanía ucraniana, responsable de ataques aéreos contra el oleoducto ruso Druzhba, que abastece de crudo a Hungría y Eslovaquia. El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, calificó este hecho como un “ataque contra la soberanía de Hungría” y justificó la medida por la amenaza a la seguridad energética nacional. Hungría importa de Rusia el 65 % del petróleo y el 85 % del gas que consume.

La prolongada guerra en Ucrania y la presión internacional agravan las fricciones diplomáticas entre Hungría y Ucrania por el conflicto energético y militar (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Según las autoridades húngaras, los ataques al Druzhba obligaron al país a considerar el uso de reservas estratégicas de petróleo. Ucrania, por su parte, afirma que estas operaciones buscan interrumpir las exportaciones energéticas rusas que financian la invasión del país.

Las tensiones entre los dos estados aumentan en un contexto de continuados bombardeos cruzados, con Rusia atacando infraestructuras ucranianas de gas y calefacción, y Ucrania centrando golpes en refinerías y oleoductos rusos. El gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán considera el oleoducto Druzhba una instalación estratégica y se ha opuesto tanto a las sanciones de la Unión Europea sobre la energía rusa como a los planes comunitarios para eliminar progresivamente el uso de crudo ruso antes de 2027.

Hungría mantiene lazos con el Kremlin y se opone a las sanciones europeas sobre la energía rusa, condicionando la respuesta política regional (REUTERS/ARCHIVO)

El Gobierno de Orbán, que mantiene lazos con el Kremlin, también advirtió que bloqueará la entrada de Ucrania a la UE y ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una demanda contra el uso de ganancias de activos rusos congelados para financiar la ayuda a Kiev. Hungría, además, ha instado a la Comisión Europea a intervenir contra los ataques ucranianos al Druzhba, mientras la dependencia de Budapest y Bratislava del petróleo ruso sigue condicionando la respuesta política en la región.

El presidente Zelensky manifestó que ha ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania solicitar explicaciones a Hungría por la prohibición de entrada aplicada contra el comandante militar ucraniano de origen húngaro y advirtió sobre la indignación causada por esta medida.

El tránsito del crudo por el oleoducto Druzhba se espera que se restablezca en las próximas horas, según lo anunciado por las autoridades húngaras. Las fricciones diplomáticas se producen mientras continúan los intensos combates en territorio ucraniano y la presión internacional sobre ambos gobiernos se incrementa en medio de la prolongada guerra iniciada por Rusia hace tres años y medio.

