Organizaciones latinoamericanas respaldaron el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Grupos conservadores latinoamericanos avalan despliegue militar de EEUU cerca de Venezuela. (EFE/Yander Zamora)

La Gran Diáspora Latinoamericana, compuesta por organizaciones civiles y grupos conservadores, expresó este jueves su respaldo al despliegue de buques estadounidenses frente a la costa de Venezuela, y alentó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a replicar esta presión en otros países de la región.

“Las fuerzas del bien, de la legítima defensa, de la liberación de esta gran nación, que es Estados Unidos, están en el Caribe para combatir uno de los flagelos más grandes que tiene la humanidad, que son los narcos”, afirmó en un acto en Miami el catedrático venezolano, Luis González, de la Florida International University (FIU).

“Pedimos que (todos los países de América) se pronuncien a favor de esta acción humanitaria contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo”, agregó.

González, acompañado por líderes civiles y políticos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otras naciones latinoamericanas, aseguró que se trataban de “horas importantísimas para la historia de la humanidad”, al estar más cerca de acabar con “un Estado Frankenstein”, en referencia a la Venezuela de Nicolás Maduro.

El encuentro también sirvió para promover la iniciativa “Alianza por la Libertad de América”. La representante de la asociación VenAmérica, Nelly Argüello, lamentó que en Venezuela las instituciones “están secuestradas” y que “no hay seguridad de derechos”, y aseguró que la acción de Trump abría a su país de origen “la puerta a la libertad”.

El contingente incluye los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson. (Foto: Semar)

“Nos ha brindado esa posibilidad de ver lo que realmente está pasando en nuestros países y en toda Latinoamérica”, destacó.

El presidente del Partido Nacional Cubano, Eduardo Arias, señaló que “ha llegado el periodo de darle fin a este flagelo político-social”.

“Espero que los acontecimientos que se están desarrollando sean lo suficientemente precisos y ejerzan la suficiente presión para, antes de que termine este año, poder liberar estos países: Venezuela, Cuba, Nicaragua y aquellos que hoy padecen de gobiernos con tendencia izquierda”, añadió.

Por su parte, la directora ejecutiva de ‘A Voice for Freedom’, la venezolana Mariela Giménez, enfatizó la importancia de la comunidad internacional en la liberación de Venezuela y pidió respaldo a Trump pese a algunas medidas que puedan parecer contraproducentes para los venezolanos.

“No es momento de juzgar sino de apoyarlo, hay que apoyar la iniciativa que el Gobierno americano está teniendo para la región hemisférica, porque la narcotiranía no solamente está afectando a Venezuela, Colombia, los países latinoamericanos y el Caribe”, afirmó.

El líder comunitario hondureño Orlando López instó además a que el apoyo estadounidense se extienda a Honduras, donde se celebrarán elecciones generales el próximo noviembre.

Estados Unidos ha enviado recientemente más de 4.000 efectivos, incluidos unos 2.000 marines, junto a aviones, barcos y lanzamisiles, para patrullar las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe y combatir a los carteles del narcotráfico.

El contingente incluye los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson; los buques anfibios USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale; el crucero lanzamisiles USS Lake Erie; y el submarino nuclear USS Newport News.

Según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la operación busca enfrentar al cártel de los Soles, una organización criminal compuesta por militares venezolanos que EE.UU. considera terrorista.

Esta movilización se produce en medio de un aumento de la presión sobre el dictador Maduro, sobre quien la administración Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

(Con información de EFE)