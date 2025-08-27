Israel aseguró que los civiles de Ciudad de Gaza tienen espacio libre en el centro y sur de la Franja: “La evacuación es inevitable”

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó un comunicado dirigido a la población de la Franja de Gaza en el que detalló las razones detrás de la decisión y los preparativos para la evacuación de Ciudad de Gaza. Adraee afirmó: “Este es un comunicado importante para los residentes de la Franja de Gaza, presten atención. En los últimos días se han difundido rumores falsos en nombre de Hamas y sus portavoces de que no hay espacio disponible en el sur de la Franja”.

En su mensaje, Adraee aseguró: “Antes de pasar a la siguiente fase de la guerra, quiero confirmar que existen amplias zonas vacías en el sur de la Franja, así como en los campamentos del centro y en Al-Mawasi. Estas áreas están libres de carpas. Las Fuerzas de Defensa han inspeccionado estas zonas y se las mostramos ahora para ayudar a los residentes en la medida de lo posible”.

El mensaje publicado por el funcionario israelí en X: "Una declaración importante a los residentes de la Franja de Gaza, específicamente en la ciudad de Gaza y el norte de la Franja de Gaza, con respecto a los falsos rumores que se están difundiendo de que no hay espacios vacíos en el sur de la Franja de Gaza a los que los residentes puedan mudarse. ⭕️ Antes de pasar a la siguiente fase de la guerra, quisiera destacar que existen vastas zonas vacías en el sur de la Franja de Gaza, como en los campamentos central y de Mawasi. Estas zonas están desprovistas de tiendas de campaña. ⭕️ Las Fuerzas de Defensa de Israel han inspeccionado estas áreas y se las presentamos a continuación para ayudar a los residentes evacuados tanto como sea posible. ⭕️ La evacuación de la ciudad de Gaza es inevitable, y por lo tanto cada familia que se traslade al sur recibirá la ayuda humanitaria más abundante en la que se está trabajando actualmente, ya que las FDI han comenzado a trabajar en traer tiendas de campaña y preparar áreas para establecer complejos de distribución de ayuda humanitaria, extender una línea de agua y otras cosas."

El portavoz subrayó: “La evacuación de la ciudad de Gaza es inevitable, y por lo tanto cada familia que se traslade al sur recibirá la mayor cantidad posible de ayuda humanitaria que se está organizando en estos días”. Además, declaró: “El ejército ya ha comenzado a introducir carpas y a preparar áreas para establecer centros de distribución de ayuda humanitaria, así como a instalar una línea de agua y otros servicios similares”.

Finalmente, Adraee reiteró que “estas áreas señaladas en el mapa, tanto en el sur como en el centro de la Franja, están libres de carpas y pueden trasladarse a ellas”, destacando los esfuerzos en coordinación para la reubicación y asistencia a los desplazados durante la operación militar en curso.

El plan israelí

La semana pasada el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ordenó el inicio de las operaciones para controlar la ciudad de Gaza al tiempo que pidió avanzar en las negociaciones con el objetivo de liberar a todos los rehenes y finalizar la guerra en la Franja de Gaza, bajo términos que sean aceptables para Israel.

Netanyahu ordenó operaciones militares para controlar Gaza y exigió la liberación total de rehenes

Según un comunicado difundido por su oficina, Netanyahu comunicó que se encontraba en la División de Gaza para aprobar los planes militares destinados a tomar el control de la ciudad de Gaza a fin de derrotar al grupo terrorista palestino Hamas.

“Al mismo tiempo”, dijo Netanyahu, “he ordenado comenzar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y para el fin de la guerra, en términos aceptables para Israel”. El líder israelí enfatizó la relación entre ambos objetivos: “Estas dos cosas, derrotar a Hamas y liberar a todos nuestros rehenes, van de la mano”.

Netanyahu expresó su agradecimiento a la presencia de los soldados de reserva y del ejército regular “por este objetivo vital”. La declaración se produjo en un contexto de creciente presión internacional y nacional para encontrar una solución al prolongado conflicto en el enclave, que ha ocasionado una crisis humanitaria.

Previamente, Hamas aceptó una propuesta de acuerdo limitada que incluiría la liberación parcial de rehenes, Netanyahu no ha rechazado de forma categórica este escenario, pero ha reiterado a la opinión pública que sólo aprobará un acuerdo que garantice la liberación de la totalidad de los cautivos israelíes.

Ejército israelí prepara zonas seguras y asistencia para desplazados en Gaza, en medio de la crisis humanitaria

Hasta la fecha, decenas de rehenes permanecen en manos de Hamas desde los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la actual escalada militar. Las familias de los secuestrados llevan meses exigiendo al Gobierno de Israel una solución urgente para poner fin a su cautiverio, organizando manifestaciones y ejerciendo presión sobre la coalición gobernante.

El gobierno israelí ha mantenido un enfoque dual en su estrategia: intensificar la presión militar sobre la infraestructura de Hamas en Gaza y simultáneamente explorar vías diplomáticas a través de negociaciones impulsadas por países mediadores como Egipto, Estados Unidos y Qatar. Sin embargo, la falta de detalles en la declaración de Netanyahu deja en suspenso cuál será la modalidad y el ritmo de las negociaciones, así como el margen para posibles concesiones de ambos lados.