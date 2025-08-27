Cómo es el edificio neogótico del antiguo correo de Gante que renació como hotel boutique de lujo

El edificio neogótico del antiguo correo de Gante renace como hotel boutique de lujo, fusionando historia y modernidad (1898 The Post)

La ciudad de Gante, en Bélgica, es reconocida por sus tesoros arquitectónicos, históricos y turísticos. Entre ellos destaca la antigua oficina central de correos, un edificio neogótico que ha sido protagonista de la vida urbana durante más de un siglo.

Hoy, este inmueble emblemático experimenta una nueva etapa tras ser transformado en un hotel boutique de lujo. Esta singular reconversión ha llamado la atención de ELLE considerando al hotel un referente del turismo de alto nivel en Bélgica.

Cómo es en la actualidad el 1898 The Post

El 1898 The Post se ha consolidado como uno de los hoteles boutique más exclusivos de Gante, según subraya ELLE. Ocupa una ubicación privilegiada en pleno centro histórico, en el mismo edificio que albergó la oficina central de correos y que hoy, tras una restauración minuciosa, irradia una mezcla entre pasado y confort contemporáneo.

Sus huéspedes disfrutan de vistas panorámicas a los canales y monumentos medievales de Gante, en un entorno donde predominan la sofisticación y la autenticidad arquitectónica.

El hotel cuenta con treinta y ocho habitaciones y suites, cada una bautizada con nombres vinculados a su historia postal, como The Stamp, The Letter o The Postcard. El diseño interior, a cargo de la reconocida Geraldine Dohogne, una reconocida interiorista belga especializada en el diseño de hoteles boutique. El hotel respeta la atmósfera original del inmueble mediante la integración de muebles de época, maderas nobles, detalles de inspiración victoriana y objetos antiguos perfectamente restaurados.

La joya del hotel es, sin duda, la suite en la torre, un dúplex octogonal que permite al visitante contemplar Gante desde todos los ángulos a través de sus ventanales, con una vista de 360 grados. Su exclusividad radica en la privacidad, la amplitud del espacio y el diseño que invita tanto a la relajación como al asombro.

Además, el hotel alberga el bar The Cobber, dirigido por el renombrado Jurgen Nobels, una de las figuras más prestigiosas en el mundo de la coctelería. The Cobber es un espacio perfecto para quienes buscan vivir la experiencia de la alta coctelería en un entorno histórico, abierto tanto a huéspedes como a visitantes.

Cuál es la historia del edificio neogótico

El edificio que hoy alberga al 1898 The Post fue terminado en 1898 y diseñado por el arquitecto Louis Cloquet para convertirse en la oficina central de correos de Gante. De acuerdo con ELLE, el proyecto surgió en un período de importantes transformaciones urbanas, en el que las ciudades buscaban prestigio a través de construcciones emblemáticas y de estilo historicista. El neogótico, tan presente en Flandes, fue elegido como símbolo de orgullo regional y modernidad.

A nivel exterior, el inmueble resalta por su elaborada fachada de piedra, su elevada torre central y los característicos arcos apuntados de sus ventanales, que evocan los grandes monumentos medievales de la región. Por más de un siglo, el edificio no solo desempeñó un papel fundamental en la comunicación postal, sino que fue también ícono de la identidad urbana y escenario de la vida diaria en Gante.

El cierre de la oficina postal marcó el inicio de un proceso de restauración impulsado por su valor patrimonial. Su reconversión a hotel de lujo supuso mucho más que una simple remodelación: permitió rescatar elementos originales e integrar el edificio al entramado turístico y cultural contemporáneo, reforzando su posición como referente arquitectónico y social, tal como remarca ELLE.

Cómo se puede visitar el edificio

El 1898 The Post es ideal para quienes desean hospedarse en un entorno de lujo impregnado de historia y diseño, en pleno centro de Gante. Alojarse en alguna de sus habitaciones o la célebre suite de la torre brinda la posibilidad de experimentar la riqueza arquitectónica y disfrutar de un servicio atento y personalizado.

Sin embargo, el hotel ofrece alternativas para quienes no planean pasar la noche. El bar The Cobber, capitaneado por Jurgen Nobels, recibe tanto a huéspedes como a visitantes externos, permitiendo disfrutar de coctelería de autor y apreciar los detalles restaurados de la antigua oficina de correos, rodeados de un ambiente distinguido.

En colaboración con organismos turísticos y culturales, el hotel organiza ocasionalmente visitas guiadas. Estos recorridos dan acceso a las zonas comunes y en ocasiones a espacios habitualmente restringidos, con explicaciones sobre la historia del edificio y el proceso de restauración. Las visitas suelen anunciarse en la agenda cultural local y abren la puerta a conocer en profundidad uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad.

Por su ubicación central, el acceso al edificio resulta sencillo a pie, en bicicleta o en transporte público. Incluso desde el exterior, invita a detenerse y contemplar su imponente fachada y torre característica. Ya sea mediante una estancia, una visita al bar o una ruta guiada, el 1898 The Post es una oportunidad única para descubrir el patrimonio arquitectónico y cultural de Gante, tal como ha destacado ELLE en su análisis de este destino excepcional.