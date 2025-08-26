Protestas y cortes de rutas sacuden Israel en demanda de un alto el fuego y la pronta liberación de los rehenes

Cientos de israelíes reclaman un alto el fuego con Hamas

Varios grupos de manifestantes bloquearon este martes importantes carreteras de Israel para exigir un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, en una de las mayores jornadas de protesta organizada por familiares de los secuestrados desde el inicio del conflicto con el grupo terrorista Hamas.

La acción colectiva incluyó cortes de tráfico en arterias clave, quema de neumáticos en intersecciones y manifestaciones frente a las residencias de ministros del gobierno, según imágenes difundidas por grupos prodemocracia israelíes en redes sociales.

La convocatoria, impulsada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, reunió a parientes y allegados de los cautivos tomados por Hamas durante el ataque del 7 de octubre, así como a numerosos ciudadanos que se sumaron a la consigna de poner fin a la guerra y recuperar a los secuestrados.

Corte de rutas en Israel para exigir el retorno de los rehenes

“Le pido a la ciudadanía: salgan a las calles con nosotros, solo a través de nuestra fortaleza podremos lograr un acuerdo completo y poner fin a la guerra. El Gobierno los ha abandonado, pero el pueblo los traerá de vuelta”, instó Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, durante una comparecencia ante la prensa en Tel Aviv.

Las protestas comenzaron por la mañana y se extendieron a distintos puntos del país. Manifestantes bloquearon la autopista Ayalon en el sur de Tel Aviv, así como la autopista 443, que permaneció cerrada varias horas, y la carretera 1. En diferentes intersecciones, los participantes encendieron hogueras de neumáticos y desplegaron pancartas con mensajes como “Nos detendremos cuando todos regresen”.

Manifestantes bloquean una autopista en Tel Aviv para exigir la liberación de los rehenes en Gaza y el cese de la guerra (REUTERS/Nir Elias)

Las protestas no quedaron limitadas a las carreteras. Decenas de personas se concentraron frente al domicilio del ministro de Educación, Yoav Kisch, en Hod Hasharon, y frente a la casa del ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, en Ness Ziona. En estas localidades, los familiares reclamaron la adopción de medidas inmediatas para lograr un acuerdo con Hamas. Según detalló el medio Ynet, las movilizaciones buscan presionar directamente a los responsables políticos para cambiar la estrategia oficial.

La jornada culminará con una gran concentración convocada para las 20:00 (hora local) en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, epicentro de los actos multitudinarios a favor de un acuerdo de paz y del regreso de los secuestrados.

Carteles con reclamos por un alto el fuego y el regreso de los rehenes protagonizan la concentración frente al domicilio de un ministro israelí (REUTERS/Aviv Atlas)

“Netanyahu, ¿por qué sigues dilatando? Si realmente quiere terminar la guerra, debería establecer principios claros para lograrlo. Pero en su lugar sigue obstruyendo los acuerdos. Este gobierno libra una guerra sin un objetivo claro”, criticó Zangauker, apuntando directamente al primer ministro.

Otra de las voces destacadas fue la de Hagit Chen, madre de Itay Chen, rehén con doble nacionalidad estadounidense-israelí, quien expresó: “Lo que vemos ahora es una trampa en curso. La gente está de nuestro lado, el poder es nuestro. No pueden ignorarnos. El pueblo puede traer a los rehenes de regreso a casa”, en declaraciones reproducidas por la emisora pública KAN.

Esta jornada se suma a una serie de protestas y llamados a la movilización nacional iniciados por las familias de los secuestrados en semanas previas.

Familiares de secuestrados y ciudadanos encienden neumáticos en una de las principales vías de Israel durante la movilización nacional (REUTERS/Nir Elias)

El domingo anterior, cerca de medio millón de personas llenaron las calles adyacentes a la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, reclamando el inicio de negociaciones y la pronta conclusión del conflicto en Gaza. Además, los organizadores han convocado a la huelga general en distintos sectores sociales como medida de presión.

Mientras las manifestaciones ganan fuerza y escala, continúan los operativos militares en territorio de la Franja de Gaza y el primer ministro Benjamín Netanyahu mantiene su postura de intensificar la ofensiva y avanzar sobre la ciudad de Gaza. El Ejecutivo israelí enfrenta así un creciente desgaste político y social, alimentado por el reclamo de miles de familiares y ciudadanos que exigen respuestas ante un conflicto que sigue dejando secuelas en la sociedad israelí.

(Con información de EFE)