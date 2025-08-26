Mundo

La generación Z impulsa la baja del consumo de alcohol en Alemania

Los nacidos entre 1997 y 2012 consideran el alcohol un “lujo ocasional” y prefieren opciones más saludables, lo que golpea de lleno a las cervecerías tradicionales

Por Brisa Bujakiewicz

El consumo per cápita de
El consumo per cápita de cerveza en Alemania cae a mínimos históricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cervecerías de Alemania enfrentan un momento crítico. En los últimos meses, varios productores advirtieron que el mercado nacional atraviesa una de sus peores fases en décadas. El consumo per cápita anual cayó de 98 litros en 2017 a 88 litros en 2024 y, según la Oficina Federal de Estadística, en el periodo de enero a mayo de 2025 se registró un descenso de ventas del 6,8% respecto al mismo lapso del año anterior. Se trata de 2,3 millones de hectolitros menos, lo que equivale a unos 700 millones de botellas menos vendidas. Informes revelan que esto se debe a que la generación Z está menos inclinada a consumir alcohol. Frente a este contexto, las cerveceras buscan vías para adaptarse a una demanda que se fragmenta y apuesta por la diversificación.

De acuerdo con un informe del Registro Internacional de Vinos y Espirituosos (IWSR por sus siglas en inglés) el mercado de bebidas sin alcohol creció un 4% anual, y se prevé que este crecimiento continúe hasta el 2028. En consonancia, Euronews precisó que la generación Z optó por reducir el consumo de bebidas alcohólicas en general. Los nacidos entre el año 1997 y el 2012, tienen una tendencia del consumo de alcohol a otro nivel. Para ellos se trata de “un lujo ocasional”. Las nuevas generaciones optan por opciones más ligeras y saludables, en línea con un estilo de vida más fitness y centrado en la salud.

Así, el sector vive estos cambios en un escenario desafiante. Volker Kuhl, director de ventas de Veltins, advirtió a La Vanguardia que “con un mercado negativo como el actual y costes en aumento, habrá cervecerías que no puedan sobrevivir”. El riesgo de cierres y ventas forzadas preocupa al sector, sobre todo dado que la cuota de mercado de muchas marcas tradicionales se reduce año tras año. No obstante, las exportaciones, sobre todo dentro de la Unión Europea, alivian ligeramente el impacto: las ventas al exterior cayeron solo un 3% en mayo frente al mismo mes del año previo, mientras que las ventas domésticas descendieron mucho más.

Las cervecerías alemanas enfrentan cierres
Las cervecerías alemanas enfrentan cierres y buscan adaptarse a nuevas tendencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estadísticas, difundidas por DW, revelaron que entre 2023 y 2024 cerraron 52 fábricas de cerveza en Alemania. Se trata del mayor descenso en tres décadas. Este dinamismo del sector se refleja en la proliferación de nuevas propuestas. Muchas de las aproximadamente 1.500 cervecerías activas en el país apostaron por experimentar tanto con variantes sin alcohol como con nuevas combinaciones y recetas.

Las pequeñas fábricas exploran desde sabores afrutados hasta opciones amargas o con ingredientes inusuales como hibisco o tomillo. Esta tendencia dio origen a un fenómeno social coincidente con el auge de la cerveza artesanal, que hoy representa mucho más que una tradición: es pasatiempo y motivo de encuentros comunitarios. Los asistentes a estos eventos prueban cervezas producidas por las fábricas principales o presentan sus propias elaboraciones caseras.

Además de explorar nuevas variantes, muchos fabricantes decidieron mirar hacia el pasado. Así, reviven variedades casi olvidadas, como las “Kellerbier” más densas, las “Zwickel” sin filtrar y con menos gas, o las históricas cervezas regionales, según precisó el medio alemán Deutschland. Incluso las materias primas locales —cebada regional, lúpulo de proximidad— y los métodos de producción tradicionales cobran fuerza, en un intento por dotar de autenticidad y diferenciación al producto. Christian Weber, presidente de la Federación Alemana de Cerveceros afirmó que: “Volvieron a poner en escena numerosos tipos y estilos de cerveza que, de algún modo, habían quedado en el olvido. Esto es algo que perdurará”.

El mercado de bebidas sin
El mercado de bebidas sin alcohol crece un 4% anual en Alemania (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una escena en la que la tradición convive con la experimentación. Según un portavoz de la industria, “hoy en día, la cerveza alemana es diversa y experimental. Sin alcohol, de microfábricas o elaborada según tradiciones locales, siempre es un clásico. Un producto que se redescubre constantemente”. La próxima publicación de las cifras oficiales consolidadas por parte de la Oficina Federal de Estadística permitirá, en las próximas semanas, una valoración más precisa del rumbo del sector cervecero alemán. La incógnita es si la capacidad de innovación y la apuesta por la adaptación serán suficientes para mantener la reputación de la cerveza alemana entre los consumidores de hoy.

