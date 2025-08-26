Mundo

La Corona británica en alerta por “La chica de nadie”, el libro de Virginia Giuffre con detalles perturbadores

La mujer terminó de escribirlo poco antes de quitarse la vida. El caso ha estado en el centro de la atención internacional desde que denunció haber sido explotada sexualmente por el príncipe Andrés cuando tenía 17 años

Por Faustino Cuomo

Guardar
El Príncipe Andrés junto a
El Príncipe Andrés junto a Virginia Giuffre (foto: Eliot Press/The Grosby Group)

La publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, figura central en el caso Jeffrey Epstein, ha sido anunciada para octubre de 2025. El libro, titulado “La chica de nadie: memorias de una superviviente del abuso y de la lucha por la justicia”, se convierte en uno de los testimonios más esperados y polémicos de la década.

La editorial Alfred A. Knopf lanzará esta obra de 400 páginas, coescrita junto a la periodista Amy Wallace, el 21 de octubre de 2025. Según informó The Guardian, Giuffre terminó el manuscrito poco antes de quitarse la vida, el pasado 25 de abril, en Australia.

Las memorias de Virginia Giuffre
Las memorias de Virginia Giuffre salen a la luz tan solo unos meses después de su muerte (foto: AP)

Su historia ha estado en el centro de la atención internacional desde que denunció haber sido explotada sexualmente por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell (ex pareja y mano derecha del financista), y entregada al príncipe Andrés cuando tenía diecisiete años.

Aunque tanto el príncipe como Maxwell han negado las acusaciones, en 2022 Giuffre y el duque de York alcanzaron un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada. Daily Mail estimó la cifra en torno a USD 16 millones, aunque esta cantidad no ha sido confirmada de manera oficial.

"La chica de nadie" incluye
"La chica de nadie" incluye detalles inéditos sobre el caso Epstein y la relación con el príncipe Andrés (foto: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Revelaciones inéditas

La editorial ha señalado que el libro incluye detalles íntimos y hasta ahora desconocidos sobre el tiempo que la autora compartió con Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés, así como con otros personajes vinculados al círculo del financiero. Esta publicación representa la primera vez que Giuffre se pronuncia públicamente sobre el príncipe Andrés desde el acuerdo extrajudicial alcanzado en 2022.

El contenido de “La chica de nadie” aborda tanto las experiencias personales de Giuffre como las fallas sistémicas que, según ella, permitieron el tráfico de personas vulnerables a nivel internacional.

El libro promete detalles crudos
El libro promete detalles crudos del entramado comandado por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Según la editorial Knopf, incluye “nuevos detalles íntimos, perturbadores y desgarradores”sobre el tiempo que Giuffre pasó con Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés, así como con otros personajes de alto perfil.

Un proceso editorial y legal sin precedentes

Como han señalado portavoces de Knopf, el libro fue sometido a un exhaustivo proceso de verificación de hechos y revisión legal, para garantizar la veracidad y solidez de sus acusaciones. Amy Wallace, periodista de reconocida trayectoria, trabajó con Giuffre desde la primavera de 2021 en la elaboración del manuscrito. Según la editora en jefe de Knopf, Jordan Pavlin, el resultado es “la historia de un espíritu indomable que luchó por liberarse”.

La editorial insiste en que la obra representa un relato crudo y conmovedor, orientado a enriquecer la comprensión pública sobre los abusos sexuales, el tráfico de personas y las consecuencias que estas experiencias tienen sobre las víctimas. El trabajo de revisión apunta a que el libro no solo será fundamental para el debate actual, sino que también marcará el rumbo de posibles reformas en la protección y el acompañamiento de víctimas a nivel global.

La relación entre Epstein y
La relación entre Epstein y figuras de alto perfil contribuyó a la expansión y encubrimiento de su red criminal (foto: REUTERS)

El contexto de la muerte de Giuffre añade un matiz particular a la publicación. Semanas antes de su fallecimiento, la autora envió un correo electrónico a Wallace, en el que expresaba su “sincero deseo” de que las memorias vieran la luz “independientemente de sus circunstancias”.

En ese mensaje, Giuffre insistía en la necesidad de que la verdad se conociera y de que se abordaran los problemas que rodean el tráfico de personas, tanto por justicia como por concienciación.

Maxwell cumple una condena de
Maxwell cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por su papel en la red de tráfico de menores (Reuters)

El nacimiento de Virginia’s Voice

Tras la muerte de Giuffre, sus hermanos Sky y Danny han asumido el compromiso de mantener vivo su legado. Han lanzado la plataforma Virginia’s Voice, destinada a ofrecer apoyo y seguridad a otras víctimas de abuso sexual. En declaraciones recogidas por Daily Mail, la familia expresó que la pérdida de Virginia no solo les afecta a ellos, sino que representa “una pérdida catastrófica para la comunidad de supervivientes”.

A través de esta iniciativa, buscan continuar la lucha por la justicia y la protección de las víctimas, además de recaudar fondos para un memorial público en honor a Giuffre. Sin embargo, la recaudación ha sido limitada, con apenas USD 1.235 de los USD 15.000 previstos, mientras el proceso de herencia de la autora sigue en curso y se prevé que la división de sus bienes, valorados en varios millones, se prolongue durante años.

El patrimonio de Virginia
El patrimonio de Virginia Giuffre permanece en proceso de sucesión tras su fallecimiento (foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Los protagonistas del caso tras el escándalo

En cuanto a la situación de los principales implicados, Maxwell cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por su papel en la red de tráfico de menores y ha solicitado al Tribunal Supremo de ese país la revisión de su sentencia, además de buscar un posible indulto presidencial, algo que la familia de Giuffre ha instado a rechazar de forma tajante.

Epstein fue hallado muerto en su celda en 2019, en lo que las autoridades calificaron como suicidio. Y el príncipe Andrés, tras el acuerdo extrajudicial con Giuffre, no ha realizado declaraciones públicas sobre el contenido de las memorias ni ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios.

Temas Relacionados

Virginia GiuffreJeffrey EpsteinGhislaine MaxwellPríncipe AndrésTráfico de personasMemorias póstumasVirginia’s VoiceNewsroom BUE

Últimas Noticias

Filipinas y Taiwán refuerzan su cooperación militar pese a la presión del régimen de China

Manila intensifica vínculos de seguridad con la isla democrática, incrementando intercambios y ejercicios conjuntos, mientras crecen las tensiones con Beijing y se fortalece la alianza con Estados Unidos y otros socios regionales

Filipinas y Taiwán refuerzan su

La policía australiana busca al sospechoso de asesinar a dos agentes y herir a otro en un pueblo rural

Las víctimas fatales fueron identificadas como un detective de 59 años y a un agente de alto rango de 35 años. La tercera persona no corre peligro de vida

La policía australiana busca al

Israel movilizó blindados e infantería hacia la frontera de la Franja de Gaza mientras el gabinete de guerra aprueba la nueva ofensiva antiterrorista

Tanques y soldados se posicionaron en el límite del enclave mientras miles de manifestantes bloquearon calles en Tel Aviv exigiendo un acuerdo para liberar rehenes de Hamas y poner fin a la guerra

Israel movilizó blindados e infantería

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitación

Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio

“110 625″: el mensaje escrito

Israel acusa a Lula de antisemitismo tras la salida de Brasil de la IHRA

El ministro de Defensa Israel Katz criticó duramente al presidente brasileño luego de que abandonara la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, profundizando la crisis diplomática entre ambos países

Israel acusa a Lula de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comediante de Caracol Televisión aconsejó

Comediante de Caracol Televisión aconsejó al alcalde Galán para que ‘recupere’ la autoridad en Bogotá: “Con todo respeto”

Captado en cámara quedó repartidor de Rappi cuando estaba probando la comida que llevaba a domicilio: la ciudadanía reaccionó

La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 26 de agosto | En vivo

Qué autos 0Km se pueden comprar con USD 20.000 tras la suba del dólar oficial

Claudia López critica la inseguridad en Bogotá: “Prometieron que Bogotá caminaría segura, pero ni camina, ni rueda, ni anda”

INFOBAE AMÉRICA
Luz verde a la tramitación

Luz verde a la tramitación para declarar el salón de plenos del Parlamento canario como monumento a la memoria histórica

La generalización del uso de pantallas en edades cada vez más tempranas favorecen los casos de ciberbullying en pequeños

Lula esquiva los insultos de Israel y apunta que Brasil defenderá un nuevo modelo para evitar "genocidios"

Al menos 12 muertos tras un ataque del Ejército de Birmania contra posiciones rebeldes en Rajine

El ministro de Transporte de Turquía, multado por grabarse conduciendo a 255 kilómetros por hora

ENTRETENIMIENTO

El consejo que Sophie Turner

El consejo que Sophie Turner le dio a la nueva generación de actores de ‘Harry Potter’: “Solo quiero abrazarlos”

Will Smith fue acusado de insertar público creado con IA en un video promocional de su gira

La confesión de Rels B sobre su futuro: “Estoy cerca del final, mi idea es hacer un disco más y ya está”

Verónica Echegui: así fueron sus últimos meses de vida

Sam Asghari respondió a las inesperadas revelaciones de Britney Spears sobre su matrimonio: “Siempre tendré amor por ella”