La Corona británica en alerta por “La chica de nadie”, el libro de Virginia Giuffre con detalles perturbadores

El Príncipe Andrés junto a Virginia Giuffre (foto: Eliot Press/The Grosby Group)

La publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, figura central en el caso Jeffrey Epstein, ha sido anunciada para octubre de 2025. El libro, titulado “La chica de nadie: memorias de una superviviente del abuso y de la lucha por la justicia”, se convierte en uno de los testimonios más esperados y polémicos de la década.

La editorial Alfred A. Knopf lanzará esta obra de 400 páginas, coescrita junto a la periodista Amy Wallace, el 21 de octubre de 2025. Según informó The Guardian, Giuffre terminó el manuscrito poco antes de quitarse la vida, el pasado 25 de abril, en Australia.

Las memorias de Virginia Giuffre salen a la luz tan solo unos meses después de su muerte (foto: AP)

Su historia ha estado en el centro de la atención internacional desde que denunció haber sido explotada sexualmente por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell (ex pareja y mano derecha del financista), y entregada al príncipe Andrés cuando tenía diecisiete años.

Aunque tanto el príncipe como Maxwell han negado las acusaciones, en 2022 Giuffre y el duque de York alcanzaron un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada. Daily Mail estimó la cifra en torno a USD 16 millones, aunque esta cantidad no ha sido confirmada de manera oficial.

"La chica de nadie" incluye detalles inéditos sobre el caso Epstein y la relación con el príncipe Andrés (foto: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Revelaciones inéditas

La editorial ha señalado que el libro incluye detalles íntimos y hasta ahora desconocidos sobre el tiempo que la autora compartió con Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés, así como con otros personajes vinculados al círculo del financiero. Esta publicación representa la primera vez que Giuffre se pronuncia públicamente sobre el príncipe Andrés desde el acuerdo extrajudicial alcanzado en 2022.

El contenido de “La chica de nadie” aborda tanto las experiencias personales de Giuffre como las fallas sistémicas que, según ella, permitieron el tráfico de personas vulnerables a nivel internacional.

El libro promete detalles crudos del entramado comandado por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Según la editorial Knopf, incluye “nuevos detalles íntimos, perturbadores y desgarradores”sobre el tiempo que Giuffre pasó con Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés, así como con otros personajes de alto perfil.

Un proceso editorial y legal sin precedentes

Como han señalado portavoces de Knopf, el libro fue sometido a un exhaustivo proceso de verificación de hechos y revisión legal, para garantizar la veracidad y solidez de sus acusaciones. Amy Wallace, periodista de reconocida trayectoria, trabajó con Giuffre desde la primavera de 2021 en la elaboración del manuscrito. Según la editora en jefe de Knopf, Jordan Pavlin, el resultado es “la historia de un espíritu indomable que luchó por liberarse”.

La editorial insiste en que la obra representa un relato crudo y conmovedor, orientado a enriquecer la comprensión pública sobre los abusos sexuales, el tráfico de personas y las consecuencias que estas experiencias tienen sobre las víctimas. El trabajo de revisión apunta a que el libro no solo será fundamental para el debate actual, sino que también marcará el rumbo de posibles reformas en la protección y el acompañamiento de víctimas a nivel global.

La relación entre Epstein y figuras de alto perfil contribuyó a la expansión y encubrimiento de su red criminal (foto: REUTERS)

El contexto de la muerte de Giuffre añade un matiz particular a la publicación. Semanas antes de su fallecimiento, la autora envió un correo electrónico a Wallace, en el que expresaba su “sincero deseo” de que las memorias vieran la luz “independientemente de sus circunstancias”.

En ese mensaje, Giuffre insistía en la necesidad de que la verdad se conociera y de que se abordaran los problemas que rodean el tráfico de personas, tanto por justicia como por concienciación.

Maxwell cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por su papel en la red de tráfico de menores (Reuters)

El nacimiento de Virginia’s Voice

Tras la muerte de Giuffre, sus hermanos Sky y Danny han asumido el compromiso de mantener vivo su legado. Han lanzado la plataforma Virginia’s Voice, destinada a ofrecer apoyo y seguridad a otras víctimas de abuso sexual. En declaraciones recogidas por Daily Mail, la familia expresó que la pérdida de Virginia no solo les afecta a ellos, sino que representa “una pérdida catastrófica para la comunidad de supervivientes”.

A través de esta iniciativa, buscan continuar la lucha por la justicia y la protección de las víctimas, además de recaudar fondos para un memorial público en honor a Giuffre. Sin embargo, la recaudación ha sido limitada, con apenas USD 1.235 de los USD 15.000 previstos, mientras el proceso de herencia de la autora sigue en curso y se prevé que la división de sus bienes, valorados en varios millones, se prolongue durante años.

El patrimonio de Virginia Giuffre permanece en proceso de sucesión tras su fallecimiento (foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Los protagonistas del caso tras el escándalo

En cuanto a la situación de los principales implicados, Maxwell cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por su papel en la red de tráfico de menores y ha solicitado al Tribunal Supremo de ese país la revisión de su sentencia, además de buscar un posible indulto presidencial, algo que la familia de Giuffre ha instado a rechazar de forma tajante.

Epstein fue hallado muerto en su celda en 2019, en lo que las autoridades calificaron como suicidio. Y el príncipe Andrés, tras el acuerdo extrajudicial con Giuffre, no ha realizado declaraciones públicas sobre el contenido de las memorias ni ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios.