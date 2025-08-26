Mundo

Hallazgos arqueológicos en Francia revelan brutales ritos en el Neolítico

Investigaciones científicas descubren fosas con esqueletos y extremidades amputadas

Por Celeste Sawczuk

Guardar
Restos neolíticos en Alsacia revelan
Restos neolíticos en Alsacia revelan violencia extrema y amputaciones rituales en la prehistoria europea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la región de Alsacia, al noreste de Francia, una investigación reciente reveló un capítulo violento y poco conocido del Neolítico europeo. Publicado en Science Advances, el trabajo identificó fosas funerarias de más de seis mil años de antigüedad con restos humanos que mostraron evidencia de violencia extrema, incluidas mutilaciones y amputaciones vinculadas a prácticas de guerra y obtención de trofeos humanos.

Estos hallazgos cuestionaron la hipótesis de una prehistoria pacífica y sugirieron que la brutalidad y la deshumanización del adversario formaron parte de la vida cotidiana en ciertos grupos neolíticos.

Las excavaciones en los yacimientos de Achenheim y Bergheim permitieron localizar fosas circulares utilizadas para depositar al azar los restos de varios individuos. En el pozo 124 de Achenheim y el pozo 157 de Bergheim, los arqueólogos descubrieron esqueletos completos o casi completos junto a segmentos amputados de extremidades superiores izquierdas.

Los análisis osteológicos revelaron múltiples traumatismos sin señales de curación y daños que superaron lo necesario para causar la muerte. Algunos huesos presentaron fracturas y cortes que evidenciaron la extracción deliberada de miembros como trofeos, práctica que, según los autores, representa uno de los ejemplos más antiguos y mejor documentados de celebraciones de victorias marciales en la prehistoria europea.

Las amputaciones y mutilaciones en
Las amputaciones y mutilaciones en fosas neolíticas sugieren prácticas de guerra y exhibición de trofeos humanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y dieta: revelaciones de los análisis isotópicos

Para descifrar el origen y la identidad de las víctimas, el equipo encabezado por Teresa Fernández-Crespo empleó un enfoque multiisotópico innovador. Se examinaron muestras de dientes y huesos de 82 individuos, tanto víctimas de violencia como enterrados con tratamiento normativo.

Los datos mostraron diferencias significativas entre ambos grupos. Las víctimas presentaron valores isotópicos que indicaron una dieta distinta, mayor movilidad infantil y procedencias geográficas diversas, en comparación con los no víctimas cuyo perfil resultó compatible con una vida local y estable.

En particular, los análisis de isótopos de nitrógeno y azufre demostraron que las víctimas de Bergheim consumieron más proteínas animales o padecieron niveles de estrés fisiológico superiores. La variabilidad en los valores de azufre indica su origen en entornos heterogéneos.

Además, los cambios detectados en las proporciones de estroncio en los dientes de las víctimas señalaron una movilidad infantil elevada, lo que refuerza la hipótesis de que estos individuos no eran originarios de la región. El estudio sostiene que estos datos apoyan la interpretación de que los fallecidos pertenecieron a grupos invasores capturados y asesinados por las comunidades locales, y que sus extremidades amputadas se exhibieron como trofeos de guerra.

Violencia, guerra y rituales de deshumanización

Los investigadores afirman que la coexistencia de esqueletos completos y miembros amputados en las mismas fosas solo se explica en un contexto de guerra de conquista. Los trofeos humanos, como brazos y manos, se extraían de los enemigos abatidos en batalla para ser expuestos en el asentamiento y finalmente depositados en ceremonias rituales.

En ocasiones, los enemigos capturados vivos eran ejecutados con exceso de violencia y expuestos ante la comunidad, como parte de ceremonias de triunfo para reforzar la solidaridad grupal y la imagen de alteridad del enemigo. La ausencia o dispersión de huesos de las manos en la base de las fosas sugiere que podrían haberse conservado durante cierto periodo antes del enterramiento final, lo que aportó una dimensión ritual y simbólica a estas prácticas.

El periodo descrito coincidió con cambios culturales intensos en el valle del Alto Rin, marcados por la llegada de grupos de la cuenca de París, el reemplazo de tradiciones locales y episodios de conflicto armado. Evidencias de fortificaciones, grandes asentamientos y violencia organizada indican que la guerra y la conquista definieron la vida de las comunidades neolíticas de la región.

La violencia y la deshumanización
La violencia y la deshumanización del enemigo marcaron la vida cotidiana de comunidades neolíticas en el noreste de Francia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Fernández-Crespo sostiene que la violencia pudo legitimarse por creencias religiosas y la deshumanización del enemigo, mecanismos que facilitaron la justificación comunitaria de la brutalidad y el asesinato.

Según los autores, “las víctimas pueden haber cumplido objetivos espirituales, como servir de alimento y fuerza laboral para los antepasados o deidades, legitimar la autoridad política a través de la brutalidad y rendir tributo a la gloria”, señalaron los investigadores.

El estudio destaca que el retrato deshumanizado del enemigo, presentado como depravado y merecedor de cruel trato, facilitó la desvinculación moral necesaria para que la comunidad apoyara la violencia.

Metodología e implicancias para la interpretación histórica

La investigación utilizó análisis multiisotópico de restos óseos y dentales humanos, animales y vegetales, mediante espectrometría de masas para medir isótopos de carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno y estroncio. Esto permitió reconstruir la dieta, la movilidad y la procedencia de los individuos.

El muestreo siguió estrictos protocolos de conservación y contó con el respaldo de instituciones arqueológicas locales, asegurando la integridad de los restos y la posibilidad de replicar los análisis en el futuro.

Los hallazgos llevan a replantear la visión idealizada del Neolítico como una era de paz. La violencia organizada, las mutilaciones y la celebración de victorias marciales formaron parte de la realidad cotidiana de estas comunidades. Los autores subrayan que el temor a un enemigo demonizado constituyó un poderoso factor para mantener e intensificar la violencia, fenómeno que perdura en la historia humana.

Temas Relacionados

NeolíticoNeolítico europeoViolencia prehistóricaMutilaciones humanasFranciaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Filipinas y Taiwán refuerzan su cooperación militar pese a la presión del régimen de China

Manila intensifica vínculos de seguridad con la isla democrática, incrementando intercambios y ejercicios conjuntos, mientras crecen las tensiones con Beijing y se fortalece la alianza con Estados Unidos y otros socios regionales

Filipinas y Taiwán refuerzan su

La policía australiana busca al sospechoso de asesinar a dos agentes y herir a otro en un pueblo rural

Las víctimas fatales fueron identificadas como un detective de 59 años y a un agente de alto rango de 35 años. La tercera persona no corre peligro de vida

La policía australiana busca al

La Corona británica en alerta por “La chica de nadie”, el libro de Virginia Giuffre con detalles perturbadores

La mujer terminó de escribirlo poco antes de quitarse la vida. El caso ha estado en el centro de la atención internacional desde que denunció haber sido explotada sexualmente por el príncipe Andrés cuando tenía 17 años

La Corona británica en alerta

Israel movilizó blindados e infantería hacia la frontera de la Franja de Gaza mientras el gabinete de guerra aprueba la nueva ofensiva antiterrorista

Tanques y soldados se posicionaron en el límite del enclave mientras miles de manifestantes bloquearon calles en Tel Aviv exigiendo un acuerdo para liberar rehenes de Hamas y poner fin a la guerra

Israel movilizó blindados e infantería

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitación

Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio

“110 625″: el mensaje escrito
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren una nueva especie de

Descubren una nueva especie de caracol marino en el sur argentino que lleva el nombre de Maradona

“Tendría que haber denuncias”: Sheinbaum sobre presuntos sobornos de “El Mayo” Zambada a políticos, policías y militares

Vecinos de Miraflores siguen en pie de guerra contra la municipalidad por construcción de caseta en un parque

La importancia de los clubes de barrio en la Argentina

Mercados: acciones y bonos argentinos operan con leves bajas tras las caídas del lunes

INFOBAE AMÉRICA
El PP acusa a Sánchez

El PP acusa a Sánchez de "burlarse de los españoles" al poner a Montero al frente de una comisión anticorrupción

Expresidentes ecuatorianos se unieron al respaldo internacional contra el Cartel de los Soles

Al menos 12 muertos tras un ataque del Ejército de Birmania contra posiciones rebeldes en Rajine

El ministro de Transporte de Turquía, multado por grabarse conduciendo a 255 kilómetros por hora

La UE defiende su legislación digital frente a las amenazas de Trump de imponer aranceles adicionales

ENTRETENIMIENTO

El giro sorprendente de Brendan

El giro sorprendente de Brendan Cowell en Avatar: violencia extrema y una nueva razón para temer su regreso a la saga

El consejo que Sophie Turner le dio a la nueva generación de actores de ‘Harry Potter’: “Solo quiero abrazarlos”

Will Smith fue acusado de insertar público creado con IA en un video promocional de su gira

La confesión de Rels B sobre su futuro: “Estoy cerca del final, mi idea es hacer un disco más y ya está”

Verónica Echegui: así fueron sus últimos meses de vida