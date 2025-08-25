Mundo

La red Tor y el lado oscuro de la privacidad: expertos alertan sobre la proliferación de grupos de pedófilos en la dark web

Una investigación de The Guardian reveló que millones de depredadores sexuales aprovechan el anonimato del navegador para compartir material de abuso infantil y formar comunidades criminales que siguen creciendo a nivel global

Guardar
Imagen de la red Tor.
Imagen de la red Tor.

La promesa de anonimato absoluto que ofrece la red Tor, uno de los principales navegadores de la llamada dark web, se ha convertido en terreno fértil para el crecimiento de redes de pedófilos a nivel global.

Lo que en sus orígenes fue concebido como una herramienta de libertad digital y resguardo para activistas, periodistas y denunciantes de abusos de poder, hoy también es utilizado como escudo por comunidades criminales que comparten material de abuso sexual infantil (MASI), intercambian estrategias de captación y naturalizan la explotación de menores.

Un informe de The Guardian da cuenta de cómo millones de depredadores sexuales están encontrando en Tor un espacio “seguro” donde sus delitos quedan prácticamente fuera del alcance de las fuerzas de seguridad. La razón: el diseño mismo de la plataforma.

Tor, entre la privacidad y la impunidad

Tor —siglas de The Onion Router— funciona en base a un sistema de enrutamiento que oculta la identidad y la ubicación del usuario. Para ello, los datos se cifran en capas, como las de una cebolla, y viajan a través de nodos voluntarios en distintas partes del mundo. Esa arquitectura, destinada a proteger la privacidad, también dificulta de manera extrema la eliminación de contenidos ilegales.

“Tor está diseñado de tal manera que no pueden eliminar nada y se niegan a cambiarlo, porque la idea de cualquier tipo de censura es negativa”, señaló Lloyd Richardson, director de tecnología del Centro Canadiense para la Protección de la Infancia (C3P), en diálogo con The Guardian.

La red es usada hoy
La red es usada hoy también como escudo por comunidades criminales que comparten material de abuso sexual infantil (MASI), intercambian estrategias de captación y naturalizan la explotación de menores. (Freepik)

La organización canadiense asegura haber enviado más de 19 mil notificaciones al Proyecto Tor —la ONG que desarrolla y mantiene la red— alertando sobre la presencia de material de abuso infantil en sus sistemas. Sin embargo, denuncian que no se han tomado medidas efectivas.

La puerta de entrada a las redes de abuso

Lejos de ser un rincón inaccesible de internet, la dark web se ha vuelto cada vez más cercana gracias a la difusión de guías y enlaces en plataformas tradicionales como Reddit, Telegram o Discord. Desde allí, muchos usuarios son derivados a Tor, donde acceden a foros y páginas con contenido ilegal.

Un fiscal federal citado por The Guardian explicó cómo se da ese salto: “He tenido casos de personas que empezaron usando redes sociales comunes y alguien les dice: ‘Si querés ver mi contenido real, acá tenés un enlace’. Así es como terminan entrando en la red oscura”.

El anonimato que garantiza Tor atrae especialmente a los depredadores. Según Dan Sexton, director de tecnología de la Internet Watch Foundation, esa sensación de “impunidad” los impulsa a actuar a plena vista, convencidos de que es casi imposible que sean identificados.

Comunidades que fomentan la violencia

Lo alarmante, advierten los expertos, es que estas comunidades no solo difunden material ilegal, sino que generan un entorno donde se alienta el delito. Los usuarios comparten técnicas de manipulación de menores y testimonios de violencia.

Red Tor.
Red Tor.

“Estas comunidades anónimas normalizan el abuso infantil, lo que aumenta la probabilidad de que los participantes cometan delitos de contacto contra niños en la vida real”, advirtió Richardson, del C3P.

Un estudio publicado en Nature reveló que 21 de los 26 motores de búsqueda en Tor permiten acceder fácilmente a MASI, y que al menos el 11% de las búsquedas de los usuarios están orientadas a ese tipo de material.

El debate sobre los límites de la privacidad

Desde el Proyecto Tor aseguran que condenan enérgicamente el uso ilícito de la red y destacan que también cumple un rol vital para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Casos como el de Edward Snowden o las protestas en Irán en 2009 mostraron cómo la herramienta puede ser crucial frente a regímenes represivos.

“Tor no está creando los sitios maliciosos, sino la autopista sin regulación que la gente recorre”, explicó un fiscal citado en la investigación.

Sin embargo, para organizaciones como la Alianza para Contrarrestar el Crimen en Línea (ACCO), la falta de regulación no puede justificarse. “Comerciar contenido sobre menores víctimas de abuso sexual no constituye una libertad de expresión protegida. Es un delito grave”, enfatizó Gretchen Peters, fundadora de ACCO.

(EP)
(EP)

Millones de usuarios y redes globales

Las fuerzas de seguridad de distintos países han logrado desmantelar grandes foros de pedofilia en Tor, pero el fenómeno parece inagotable.

Solo en marzo de este año, autoridades europeas derribaron Kidflix, un sitio con 1,8 millones de usuarios y 72 mil videos de abuso infantil. Antes, la operación encubierta contra Childs Play en Australia había revelado el alcance global de estas redes.

El problema es que, como coinciden los investigadores, cada cierre es apenas un golpe temporal: los depredadores migran de inmediato a otro sitio y vuelven a organizarse.

Temas Relacionados

red Torpedófilosdepredadores sexuales

Últimas Noticias

El Ejército de Israel investigará el ataque al hospital de Khan Younis que dejó 20 muertos, entre ellos cinco periodistas

El vocero de las Fuerzas de Defensa dijo que se ordenó una pesquisa inmediata para saber qué sucedió

El Ejército de Israel investigará

Cómo es Bouvet, la isla más aislada del planeta que funciona como santuario natural

Ubicada en el Atlántico Sur y cubierta casi por completo de glaciares, sobresale por su inaccesibilidad y su naturaleza inalterada, atrayendo la atención de los científicos

Cómo es Bouvet, la isla

A horas de reunirse con el presidente Lee Jae Myung, Trump dijo que no permitirá una “purga o revolución” en Corea del Sur

El mandatario estadounidense publicó un mensaje que desató controversia antes del encuentro donde se abordarán temas de comercio, defensa y tensiones políticas en Asia

A horas de reunirse con

La historia del puente de Öresund, que cambió para siempre la relación entre Suecia y Dinamarca

La infraestructura que une ambos países ha redefinido la movilidad, el desarrollo empresarial y la cohesión social, consolidando un modelo de cooperación transfronteriza con profundas repercusiones para la región nórdica

La historia del puente de

Vehículos enjaulados y redes antidrones en las calles: así resiste Ucrania ante los bombardeos de Putin en el frente del este

Cualquier cosa vale para resistir la ofensiva rusa sobre Kostiantynivka, un centro logístico clave. El Kremlin lo ha convertido en un blanco favorito de sus ataques aéreos y de artillería

Vehículos enjaulados y redes antidrones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sube pasaje del transporte público

Sube pasaje del transporte público en medio del temor de pasajeros por las extorsiones

Popocatépetl hoy: volcán registró 68 emisiones este 25 de agosto

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

Yaya Muñoz le respondió a Yina Calderón y aseguró que no mantiene a su novio: “Me gusta un hombre para hacer equipo”

Dólar a peso colombiano hoy 25 de agosto; precio de apertura

INFOBAE AMÉRICA
España condena el bombardeo israelí

España condena el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza: "Es una flagrante violación del Derecho Internacional"

AV. El francés Gaudu (Groupama-FDJ) se impone en la tercera etapa de La Vuelta

Más cobertura vegetal está secando los suelos en todo el mundo

El Gobierno francés se someterá a una cuestión de confianza en el Parlamento en septiembre

Los países musulmanes piden un alto el fuego inmediato en Gaza y sanciones contra Israel

ENTRETENIMIENTO

Sting afronta una demanda millonaria

Sting afronta una demanda millonaria de sus antiguos compañeros de The Police

La confesión de Britney Spears sobre Sam Asghari y su “distracción” ante la ausencia de sus hijos

Alicia Machado, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, habló sobre su adicción a las anfetaminas y sus dos intentos de suicidio

Kirsten Dunst reveló su nueva prioridad profesional: “Quizás podría hacer una película donde no pierda dinero”

Zoë Kravitz y Harry Styles juntos en Roma: el video que desató rumores de romance