La historia del puente de Öresund, que cambió para siempre la relación entre Suecia y Dinamarca

El puente de Öresund cumple 25 años como motor de integración entre Suecia y Dinamarca (REUTERS)

Hace veinticinco años, Dinamarca y Suecia inauguraron el puente de Öresund, una estructura que se ha convertido en símbolo de conexión entre dos países nórdicos y ha redefinido la economía y la sociedad de la región.

La decisión de construir este enlace permanente surgió en 1991, cuando ambos gobiernos firmaron un acuerdo visionario con el objetivo de agilizar los desplazamientos, facilitar la integración regional y estimular el crecimiento económico. Antes de su existencia, quienes necesitaban cruzar el estrecho de Öresund dependían de transbordadores y vuelos de corta distancia, medios mucho más lentos e ineficientes. La inversión fue considerable —30.000 millones de coronas danesas, equivalentes a unos 4.300 millones de dólares— y la construcción llevó cinco años, culminando con la apertura de una de las obras de ingeniería más emblemáticas de Europa.

Según informó la BBC, el contexto que rodeó la construcción del puente respondía a una necesidad urgente de acercar no solo físicamente, sino también en términos de dinamismo económico y cohesión social, dos realidades urbanas complementarias pero hasta entonces separadas. Malmö, la tercera ciudad más grande de Suecia, y Copenhague, la capital danesa, representan polos económicos, culturales y sociales diferenciados cuyo acercamiento prometía beneficios mutuos. Las autoridades apostaron por una infraestructura capaz de transformar la relación entre ambas ciudades e impulsar cambios de largo alcance en la región.

“Muchas grandes empresas danesas también han establecido sus oficinas suecas en Malmö en lugar de Estocolmo [la capital sueca], como por ejemplo las grandes farmacéuticas”, afirma Johan Wessman, director ejecutivo del Öresundsinstitutet.

La infraestructura ha impulsado la economía, la movilidad y la cooperación regional en el norte de Europa

El impacto económico y social del puente de Öresund se hizo patente a medida que miles de personas comenzaron a cruzar diariamente la frontera con facilidad inédita. El enlace no solo acortó distancias, sino que favoreció un importante aumento en la movilidad laboral, educativa y social. Según cifras del Öresundsinstitutet, los desplazamientos transfronterizos aumentaron en más de un 400% desde la apertura del puente, mientras que el número de suecos y daneses que fijaron residencia al otro lado del estrecho creció más del 60%. Esta facilidad para trasladarse permitió que profesionales como Oskar Damkjaer, ingeniero de software, y Laurine Deschamps, gerente de marca global, mantuvieran rutinas laborales que hoy implican vivir en un país y trabajar en el otro, algo impensable antes de la existencia del puente.

En términos empresariales, el Öresundsinstitutet destaca un incremento del 73% en la creación de compañías fundadas por migrantes de la región, lo que refleja el surgimiento de oportunidades a ambos lados del puente. Más de cien empresas han reubicado oficinas especializadas o sedes desde otros puntos de Suecia hacia Malmö, incluyendo destacados nombres como parte del Grupo Ikea, Ikano e importantes farmacéuticas danesas. Malmö experimentó también un auge en sectores tecnológicos y de ciencias de la vida, consolidándose como un centro atractivo para nuevas empresas gracias a la disponibilidad de oficinas modernas, su proximidad al aeropuerto internacional de Copenhague y el acceso a mano de obra calificada binacional. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Lund, el ritmo de patentes a nivel local supera al de otras grandes regiones suecas como Gotemburgo y Estocolmo.

El flujo diario de viajeros y el comercio bilateral han alcanzado cifras récord tras la apertura del puente

“Creo que existe una barrera mental para que algunos daneses crucen el puente y trabajen en Suecia”, afirmó Wessman, reconociendo que muchos residentes de Copenhague soportan desplazamientos diarios más largos dentro de la ciudad, en comparación con los tiempos de viaje típicos por el puente.

“Desde que anunciamos la medida, creo que el número de solicitudes para puestos vacantes se ha triplicado” añadió.

El crecimiento en la movilidad transfronteriza ha sido notable. En 2024 se alcanzó un récord en el número de viajes en tren a través del puente, con casi 41.000 desplazamientos diarios. Este flujo supera con amplitud los niveles previos a la pandemia y evidencia la relevancia de la infraestructura para la vida diaria en la región. Además, el comercio entre Dinamarca y Suecia es ahora un 25% mayor de lo que hubiera sido de no haberse construido el puente, según estimaciones del Departamento de Economía de la Universidad de Lund.

No obstante, la integración regional enfrenta desafíos persistentes. La congestión en los trenes se ha convertido en un problema recurrente, ya que los nuevos trenes de mayor capacidad no llegarán hasta al menos 2030. Además, persisten marcadas asimetrías en los flujos de desplazamiento: más del 95% de los viajeros transfronterizos se mueven de Malmö hacia Copenhague, atraídos por las mejores oportunidades laborales y los salarios más altos en la capital danesa. Algunas empresas que establecieron sedes en Malmö, como Boozt, han reconsiderado su ubicación debido a las dificultades de captación de talento danés, los elevados costos de cruce y complejidades administrativas asociadas a los diferentes sistemas de pensiones, bajas laborales y seguros de desempleo de ambos países.

Desafíos como la congestión ferroviaria y las diferencias administrativas persisten en la integración transfronteriza

Ante este panorama, los gobiernos han intentado suavizar las trabas administrativas, como muestra el reciente acuerdo para simplificar las normas del impuesto sobre la renta de los trabajadores que cruzan diariamente la frontera. Sin embargo, las diferencias culturales también plantean retos: mientras el estilo laboral danés tiende a la comunicación directa, en Suecia suele primar el consenso y las largas reuniones, lo que a veces causa malentendidos en equipos multinacionales pese al objetivo común de cooperación.

En paralelo, el puente de Öresund ha servido de ejemplo para nuevas infraestructuras de integración europea. Inspiró la construcción del Fehmarnbelt, un túnel bajo el mar Báltico entre Dinamarca y Alemania que mejorará la conectividad entre Escandinavia y el resto de Europa. También Finlandia analiza la edificación de un puente sobre el Báltico para unir Vaasa con Umeå, en el norte de Suecia. Las autoridades suecas y danesas debaten, además, la posibilidad de nuevas conexiones: túneles carreteros y ferroviarios entre Helsingborg o Landskrona y Dinamarca, así como un metro transfronterizo entre Malmö y Copenhague.

El puente de Öresund, más allá de su función como emblema arquitectónico y de ingeniería, es hoy un referente de la apuesta europea por las conexiones físicas y culturales entre territorios. Su vigencia y la inspiración que genera en otros megaproyectos refuerzan la importancia estratégica de contar con enlaces estables y eficientes en un contexto internacional complejo y cambiante.