Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El ministro de Defensa Israel Katz sostuvo que el grupo insurgente está “aprendiendo a las malas” las consecuencias de sus ataques contra su país

Nubes de humo se elevan
Nubes de humo se elevan tras los ataques aéreos israelíes en distintas áreas de Saná, Yemen, el domingo 24 de agosto de 2025 (AP Foto/Osamah Abdulrahman)

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este domingo que su país destruyó el palacio presidencial de los hutíes en Yemen durante sus ataques de hoy contra Saná, la capital yemení.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas”, dijo en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Por su parte, el mandatario israelí dijo que el grupo terrorista proiraní está “aprendiendo a las malas” las consecuencias de sus ataques contra Israel.

A quien nos ataca, lo atacamos. A quienquiera que planea atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región se está enterando de lo fuertes que son las manos y la determinación del Estado de Israel”, dijo Netanyahu, en declaraciones compartidas por su oficina.

Junto al texto, la oficina del primer ministro publicó imágenes del mandatario y del ministro de Defensa junto al jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, monitorizando los bombardeos contra Yemen.

Así fue el ataque de Israel contra los rebeldes hutíes

Según el Ejército israelí, los ataques estuvieron dirigidos contra el complejo militar en el que se ubica el palacio presidencial, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná.

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud y Medioambiente de los insurgentes.

En su mensaje, Netanyahu aseguró que todos los aviones israelíes han regresado ya a Israel.

Los rebeldes hutíes lanzaron el viernes un ataque contra Israel mediante un dron y un misil balístico con una ojiva de bomba de racimo. Según información militar israelí, una de las municiones alcanzó el patio de una vivienda en Ginaton, una ciudad del centro de Israel, ocasionando daños leves.

Las autoridades israelíes investigan la falla en la interceptación del proyectil, y señalaron que la cuestión no se relaciona con el tipo de ojiva.

Una de las municiones impactó el patio de una vivienda en la ciudad central de Ginaton, ocasionando daños menores, mientras que la investigación militar sobre por qué no fue interceptado el proyectil sigue en curso. El ejército afirma que la falla en la interceptación no se relaciona con el modelo de la ojiva.

Un hombre pisa los escombros
Un hombre pisa los escombros tras el ataque israelí a Yemen (Europa Press)

Durante la guerra de 12 días en junio, Irán también lanzó misiles balísticos con ojivas de bombas de racimo contra Israel en al menos dos ocasiones. Según la información disponible, los hutíes que operan en Yemen reciben suministros de Irán.

El ejército israelí reconoció la semana pasada un ataque contra la infraestructura energética de Saná, centrado en la planta de Haziz, que provocó un incendio y dejó fuera de servicio varios generadores.

Los hutíes del Yemen, aliados de Irán, atacan frecuentemente Israel con misiles balísticos y drones, aunque la gran mayoría de estos son interceptados antes de llegar a su destino. Israel, como represalia, ha bombardeado Saná y otras regiones controladas por los insurgentes.

Estos enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza después de los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 y han continuado pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, que entró en vigor en mayo de este año.

