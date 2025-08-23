Persisten los devastadores incendios forestales en Portugal: al menos cuatro muertos y dos sospechosos detenidos

Continúan los incendios forestales en Portugal (Europa Press/Contacto/Diogo Baptista)

La temporada de incendios forestales en Portugal durante este verano ha dejado, hasta ahora, cuatro víctimas mortales y la detención de dos sospechosos acusados de provocar uno de los fuegos.

Una nueva tragedia golpeó al noreste portugués este sábado, cuando un zapador forestal llamado Daniel Esteves falleció a consecuencia de las heridas sufridas mientras trabajaba en la extinción de un incendio en el municipio de Sabugal, en el distrito de Guarda, próximo a la frontera con Salamanca y Cáceres.

De acuerdo AFP, Esteves, de 45 años y empleado de una empresa privada de protección forestal, había resultado con quemaduras en el 75% de su cuerpo a causa de las llamas el pasado martes.

Los equipos de emergencia lograron estabilizarlo y trasladarlo en helicóptero al Hospital de São João, en Oporto, donde murió durante la madrugada del sábado. El centro hospitalario indicó que la severidad de las quemaduras se sumaba a condiciones preexistentes que complicaron su recuperación.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, expresó en sus redes, su pésame y transmitió el agradecimiento de todo el país a la familia y amigos de Esteves.

Por su parte, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa también lamentó esta pérdida. La reacción institucional evidenció la preocupación nacional ante una emergencia que desafía de forma constante a los equipos de protección civil.

Esteves se suma a las otras víctimas mortales registradas este verano por incendios forestales en Portugal: el exalcalde Carlos Dâmaso, fallecido en Pêra do Moço el 15 de agosto; un bombero que perdió la vida en un accidente mientras se dirigía al municipio de Fundão; y un hombre de 75 años que murió intentando apagar el fuego en Mirandela, Braganza.

La acumulación de estas muertes convierte este verano en uno de los más duros de la historia forestal reciente del país.

Portugal solicitó la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para recibir refuerzos internacionales, tras la devastación de casi 234.000 hectáreas de territorio al 22 de agosto, según datos oficiales citados por Europa Press.

El impacto de los incendios también se extiende a la vecina España, donde se han registrado víctimas mortales y grandes pérdidas territoriales, en un contexto caracterizado por olas de calor y sequía prolongada. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, hasta este año Portugal acumula una superficie afectada cercana a las 278.000 hectáreas, lo que refleja la magnitud inédita de esta emergencia.

Dos detenidos por incendio en Coimbra

La Policía Judicial detuvo este sábado a dos hombres de 20 y 23 años, sospechosos de provocar un incendio forestal el 18 de agosto en la zona de Lousã, próxima a la sierra que lleva el mismo nombre.

La policía indicó que los detenidos habrían utilizado un mechero para encender fuego en un área rural con densa vegetación, durante una jornada de máximo riesgo por altas temperaturas y baja humedad.

La proximidad de viviendas y la presencia de abundante vegetación seca elevaron el potencial destructivo del incendio, aunque los bomberos lograron actuar a tiempo y minimizar los daños.

La localización y arresto de los sospechosos fue posible gracias a la colaboración del Grupo de Trabajo para la Reducción de las Igniciones en Espacio Rural del Centro Literal, integrado por la Policía Judicial, la Guardia Nacional Republicana y el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques. Los detenidos pasarán próximamente a disposición judicial.

Incendios “muy violentos” en el municipio de Pedrógão Grande

La tensión en el territorio portugués aumentó este sábado por el inicio de dos incendios calificados como “muy violentos” en el municipio de Pedrógão Grande, conocido por la tragedia de junio de 2017, cuando fallecieron más de 60 personas y cientos resultaron heridas.

El primer incendio surgió a las 14:27 hora local en la zona de São Vicente, movilizando a 247 efectivos, 57 vehículos y 12 medios aéreos, dada la intensidad del fuego y la cercanía de áreas habitadas. Una hora más tarde se originó otro foco en la zona de Graça, donde participaron 105 bomberos, 29 vehículos y una aeronave de apoyo.