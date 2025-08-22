Mundo

Quién era Jean Pormanove, el streamer que murió mientras hacía un maratón en vivo

Raphaël Graven, conocido popularmente como JP, pasó de veterano militar a referente en plataformas digitales, acumulando seguidores mientras enfrentaba desafíos extremos y riesgos en las redes

Por Faustino Cuomo

Guardar
Raphaël Graven murió mientras hacía
Raphaël Graven murió mientras hacía un maratón de streaming de casi 12 días (foto: Instagram)

La policía francesa investiga la muerte de Raphaël Graven, conocido en línea como Jean Pormanove o JP, de 46 años, tras una transmisión de casi 12 días en la plataforma Kick. Este trágico final dejó en evidencia los riesgos de la exposición extrema en redes y generó preguntas sobre las dinámicas en torno a los creadores de contenido en plataformas de streaming.

Un veterano militar convertido en referente del streaming

Graven era reconocido como uno de los streamers más populares de Francia. Exmilitar, logró más de un millón de seguidores en distintas plataformas gracias a sus transmisiones en vivo, jugando videojuegos y participando en desafíos de gran riesgo. Su ascenso en Kick, donde se lo conocía como Jean Pormanove o simplemente JP, estuvo marcado por su capacidad para atraer audiencias con contenidos intensos y desafíos compartidos con otros creadores.

Desde 2023, Graven transmitía frecuentemente con streamers como Owen Cenazandotti (Naruto) y Safine Hamadi, quienes participaron también en su última emisión. En esos encuentros, Pormanove soportaba bromas pesadas, acoso y humillaciones en directo, incluso agresiones físicas y acrobacias degradantes. Estas escenas generaban enorme expectación y controversia entre sus espectadores.

Raphaël Graven, conocido como Jean
Raphaël Graven, conocido como Jean Pormanove, era un exmilitar convertido en uno de los streamers más populares de Francia (foto: Instagram)

Una vida marcada por los desafíos extremos y la exposición

Las transmisiones de Graven no solo consistían en videojuegos, sino en retos extremos donde la línea entre entretenimiento y autoperjuicio quedó difusa. Los videos revisados por CNN muestran a sus compañeros compitiendo para ver cuánto tiempo podían estrangularlo, arrojándole agua o disparándole con bolas de pintura, todo ello bajo la mirada de miles de seguidores.

No existe claridad sobre si estas situaciones eran voluntarias o planeadas, pero sí queda patente que el atractivo de sus emisiones radicaba en la exposición continua a situaciones límite. El grupo obtenía ingresos a través de donaciones de los espectadores, y solo en la última transmisión, un contador marcaba unos 36.000 euros (USD 42.000) acumulados tras casi 300 horas de emisión.

Vulnerabilidad y relaciones

Durante su última transmisión, Graven se dejaba ver vulnerable ante sus seguidores. Los participantes eran despertados de madrugada con ruidos fuertes o sopladores de hojas, y Pormanove fue sorprendido al ser empapado con un cubo de agua. En una entrevista con BFMTV, el abogado Yassin Sadouni explicó que el streamer padecía problemas cardiovasculares. Además, en varios videos, Pormanove reconocía tomar medicación y mostraba señales de agotamiento físico y emocional.

En mensajes privados, expresaba sentirse “prisionero” de sus compañeros, idea que fue leída en directo por Cenazandotti: “El juego está yendo demasiado lejos”. Su madre, también presente virtualmente en las transmisiones, llegó a reprenderle por dejar que lo afeitaran en cámara: “Te están tratando fatal”. Un tema recurrente en sus charlas era su anhelo de formar una familia, un sueño que generaba burla entre sus colegas. En 2024, durante uno de sus vivos, confesó: “Sin esposa, sin hijos. ¡Pero qué buen tipo! Yo, en lo que pienso ahora, es en dejar huella”.

La fiscalía de Niza ordenó
La fiscalía de Niza ordenó una autopsia y Kick suspendió a los involucrados mientras avanza la investigación (foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Reacciones ante la noticia y una investigación en curso

La muerte de Graven provocó fuerte conmoción tanto entre seguidores como en la opinión pública francesa. No se han presentado cargos hasta el momento, y la fiscalía de Niza ordenó la realización de una autopsia. El entorno de Pormanove insiste en que los desafíos estaban pactados y que no hubo mala intención; incluso destacaron que su madre participó en algunas escenas.

La secretaria de Estado francesa de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Clara Chappaz, calificó la situación de “horror absoluto”: “Jean Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick”. En respuesta, Kick suspendió a todos los involucrados en la transmisión en espera de la investigación y colaborará con las autoridades.

Temas Relacionados

Jean PormanoveRaphaël GravenStreaming extremoKickInvestigación policial en FranciaMuerte en transmisión en vivoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las 10 ciudades más seguras de Europa

Riviera Travel publicó un ranking ofreciendo a los viajeros información clave para elegir lugares tranquilos y confiables como destino de sus viajes

Las 10 ciudades más seguras

Al menos 12 muertos y varios desaparecidos por el derrumbe de un puente en obras en China

El suceso se produjo sobre el río Amarillo, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción de un paso ferroviario

Al menos 12 muertos y

Xi Jinping recibirá a Vladimir Putin y busca incrementar la influencia china con una cumbre regional a fin de agosto

El líder del régimen de Beijing se reunirá con su par ruso y otros jefes de Gobierno en el marco del encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebrará en Tianjín del 31 de agosto al 1 de septiembre

Xi Jinping recibirá a Vladimir

Vladimir Putin exige que Ucrania ceda el Donbás, no entre a la OTAN y no reciba tropas occidentales

De cumplirse esas condiciones, significaría una rendición absoluta, creen las autoridades de Ucrania. Las conversaciones parecen estancadas

Vladimir Putin exige que Ucrania

Ucrania anunció la recuperación de una aldea en la región de Donetsk

Un video publicado por la 5ª brigada mecanizada independiente muestra a soldados que izaron la bandera de su país cerca de una casa bombardeada

Ucrania anunció la recuperación de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el estado de

Cuál es el estado de salud de los hinchas internados tras los incidentes en la cancha de Independiente

Niño ruega por su vida a asaltantes armados dentro de restaurante en VES

Resultados Lotería de Bogotá 21 de agosto 2025 sorteo 2808; premio mayor 14.000 millones

Joven apareció sin vida y con un panfleto, horas después de que fuera denunciado en redes sociales por una mujer, en Bolívar

Precio de la luz en España para el sábado 23 de agosto: las horas más caras y las más económicas

INFOBAE AMÉRICA
Pere Romeu: "Estoy contento con

Pere Romeu: "Estoy contento con las primeras tres semanas de pretemporada"

Hungría denuncia otro ataque a su "seguridad energética" tras el bombardeo ucraniano al oleoducto Druzhba

Al menos tres policías muertos en el Kurdistán iraquí durante una operación para detener a un líder opositor

Bruselas señala que el hambre es "una realidad" en Gaza y urge a Israel a permitir el acceso humanitario

Polonia subirá el impuesto de sociedades a la banca y el sector se desploma en bolsa

ENTRETENIMIENTO

El intensa vida de Chris

El intensa vida de Chris Pratt: de vendedor puerta a puerta a estrella de Hollywood y yerno de Arnold Schwarzenegger

Belén, la película que sacude el debate sobre derechos y justicia en Argentina

“The Pitt” lanza su primer teaser y anuncia el regreso de sus estrellas para enero de 2026 en Max

Andrés Calamaro y la historia oculta detrás de Flaca, la canción que marcó a una generación

Serena Williams reveló que usa medicación para perder peso: “Me siento liviana física y mentalmente”