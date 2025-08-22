Quién era Jean Pormanove, el streamer que murió mientras hacía un maratón en vivo

Raphaël Graven murió mientras hacía un maratón de streaming de casi 12 días (foto: Instagram)

La policía francesa investiga la muerte de Raphaël Graven, conocido en línea como Jean Pormanove o JP, de 46 años, tras una transmisión de casi 12 días en la plataforma Kick. Este trágico final dejó en evidencia los riesgos de la exposición extrema en redes y generó preguntas sobre las dinámicas en torno a los creadores de contenido en plataformas de streaming.

Un veterano militar convertido en referente del streaming

Graven era reconocido como uno de los streamers más populares de Francia. Exmilitar, logró más de un millón de seguidores en distintas plataformas gracias a sus transmisiones en vivo, jugando videojuegos y participando en desafíos de gran riesgo. Su ascenso en Kick, donde se lo conocía como Jean Pormanove o simplemente JP, estuvo marcado por su capacidad para atraer audiencias con contenidos intensos y desafíos compartidos con otros creadores.

Desde 2023, Graven transmitía frecuentemente con streamers como Owen Cenazandotti (Naruto) y Safine Hamadi, quienes participaron también en su última emisión. En esos encuentros, Pormanove soportaba bromas pesadas, acoso y humillaciones en directo, incluso agresiones físicas y acrobacias degradantes. Estas escenas generaban enorme expectación y controversia entre sus espectadores.

Raphaël Graven, conocido como Jean Pormanove, era un exmilitar convertido en uno de los streamers más populares de Francia (foto: Instagram)

Una vida marcada por los desafíos extremos y la exposición

Las transmisiones de Graven no solo consistían en videojuegos, sino en retos extremos donde la línea entre entretenimiento y autoperjuicio quedó difusa. Los videos revisados por CNN muestran a sus compañeros compitiendo para ver cuánto tiempo podían estrangularlo, arrojándole agua o disparándole con bolas de pintura, todo ello bajo la mirada de miles de seguidores.

No existe claridad sobre si estas situaciones eran voluntarias o planeadas, pero sí queda patente que el atractivo de sus emisiones radicaba en la exposición continua a situaciones límite. El grupo obtenía ingresos a través de donaciones de los espectadores, y solo en la última transmisión, un contador marcaba unos 36.000 euros (USD 42.000) acumulados tras casi 300 horas de emisión.

Vulnerabilidad y relaciones

Durante su última transmisión, Graven se dejaba ver vulnerable ante sus seguidores. Los participantes eran despertados de madrugada con ruidos fuertes o sopladores de hojas, y Pormanove fue sorprendido al ser empapado con un cubo de agua. En una entrevista con BFMTV, el abogado Yassin Sadouni explicó que el streamer padecía problemas cardiovasculares. Además, en varios videos, Pormanove reconocía tomar medicación y mostraba señales de agotamiento físico y emocional.

En mensajes privados, expresaba sentirse “prisionero” de sus compañeros, idea que fue leída en directo por Cenazandotti: “El juego está yendo demasiado lejos”. Su madre, también presente virtualmente en las transmisiones, llegó a reprenderle por dejar que lo afeitaran en cámara: “Te están tratando fatal”. Un tema recurrente en sus charlas era su anhelo de formar una familia, un sueño que generaba burla entre sus colegas. En 2024, durante uno de sus vivos, confesó: “Sin esposa, sin hijos. ¡Pero qué buen tipo! Yo, en lo que pienso ahora, es en dejar huella”.

La fiscalía de Niza ordenó una autopsia y Kick suspendió a los involucrados mientras avanza la investigación (foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Reacciones ante la noticia y una investigación en curso

La muerte de Graven provocó fuerte conmoción tanto entre seguidores como en la opinión pública francesa. No se han presentado cargos hasta el momento, y la fiscalía de Niza ordenó la realización de una autopsia. El entorno de Pormanove insiste en que los desafíos estaban pactados y que no hubo mala intención; incluso destacaron que su madre participó en algunas escenas.

La secretaria de Estado francesa de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Clara Chappaz, calificó la situación de “horror absoluto”: “Jean Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick”. En respuesta, Kick suspendió a todos los involucrados en la transmisión en espera de la investigación y colaborará con las autoridades.