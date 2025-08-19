Un emblamático castillo británico reabre tras una restauración histórica

El Castillo de Norwich reabre tras cinco años de restauración y una inversión de USD 37 millones (foto: Wikipedia)

El histórico Castillo de Norwich reabrió sus puertas al público tras cinco años de restauración y una inversión de USD 37 millones. Este ambicioso proyecto, respaldado por el Fondo Nacional de Patrimonio de la Lotería y el Consejo del Condado de Norfolk, no solo ha devuelto al lugar su esplendor medieval, sino que también redefine la experiencia de quienes lo visitan.

La reapertura marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de este ícono patrimonial, que encuentra ahora un renovado perfil como referente cultural y turístico en el Reino Unido, según destaca Smithsonian Magazine.

La restauración integral recuperó la arquitectura medieval y mejoró la accesibilidad en el Castillo de Norwich (foto: Norfolk Museums Service)

Restauración arquitectónica y accesibilidad

La intervención abarcó las cinco plantas de la edificación, desde el sótano hasta las almenas, permitiendo el acceso integral a todos sus espacios. El interior recuperó su aspecto original gracias a la restauración de cámaras medievales, suelos históricos y mobiliario reutilizado propio de la región de Anglia Oriental. La ambientación de la cocina, la capilla privada, la cámara del rey y el Gran Salón recrea la atmósfera de la Edad Media de manera fiel.

Según detalló Smithsonian, décadas de investigación han sido necesarias para lograr una reconstrucción que respete la esencia del edificio. Esta labor ha llevado a que el castillo sea considerado el “Palacio del Pueblo”, subrayando su compromiso con la inclusión. En el plano de la accesibilidad, se incorporó un ascensor, una nueva tienda de regalos y un restaurante, facilitando el recorrido a visitantes de todas las edades y condiciones.

El castillo, encargado originalmente por Guillermo el Conquistador y finalizado por Enrique I en 1121, se levanta sobre el mayor montículo artificial del país. Su historia como prisión y, desde 1894, como museo, así como su estructura de piedra caliza, lo han convertido en símbolo del dominio normando en el corazón de Anglia Oriental.

La nueva exposición medieval, en colaboración con el Museo Británico, exhibe más de 900 objetos históricos (foto: Norfolk Museums Service)

Una exposición medieval inédita en colaboración con el Museo Británico

Como parte de la reapertura, se inauguró “La Galería de la Vida Medieval”, una exposición desarrollada conjuntamente con el Museo Británico. La muestra reúne más de 900 objetos de diferentes épocas de la historia inglesa, desde la conquista normanda hasta la dinastía Tudor y el reinado de Enrique VII. Cincuenta de las piezas exhibidas han sido prestadas por el Museo Británico, especialmente para esta ocasión.

La exposición se organiza en torno a tres grandes temas: oración, lucha y trabajo, bajo el objetivo de ofrecer una visión amplia y completa de la sociedad medieval, desde los trabajadores hasta los miembros de la Iglesia, según informó Smithsonian.

Innovaciones tecnológicas y experiencias inmersivas enriquecen la visita al renovado Castillo de Norwich (foto: Norfolk Museums Service)

Entre los objetos más destacados figuran el Tríptico de Ashwellthorpe, el rollo de oración de Bromholm, una bobina de marfil tallada con cabezas humanas y de dragón y el colgante relicario de Matlaske. También se pueden contemplar astrolabios, vitrales, armas y utensilios que enriquecen y consolidan la narrativa histórica del castillo.

Nicholas Cullinan, director del Museo Británico, destacó en declaraciones recogidas por Smithsonian: “La Torre del Homenaje del Castillo de Norwich fue uno de los palacios medievales más espectaculares de Europa, así que no se me ocurre un lugar más apropiado para albergar la primera galería medieval colaborativa del Museo Británico”.

La reapertura posiciona al Castillo de Norwich como referente cultural y turístico en el Reino Unido (foto: Wikipedia)

Innovación tecnológica y experiencia inmersiva

La experiencia del visitante ha sido profundizada mediante innovaciones tecnológicas. Proyecciones audiovisuales en el Gran Salón narran episodios de la vida medieval, mientras que las gafas de realidad virtual ofrecen un viaje a la época de Guillermo el Conquistador. Elementos multisensoriales y exhibiciones interactivas involucran a públicos de todas las edades, facilitando la comprensión y el disfrute del pasado.

“Cualquiera que haya visitado la Torre del Homenaje del Castillo de Norwich y ahora venga a ver esta maravillosa remodelación quedará maravillado”, afirmó Kay Mason-Billig, presidenta del Consejo del Condado de Norfolk, en ITV News. La remodelación logró devolverle al castillo su autenticidad medieval y los recursos interactivos permiten a los visitantes conectar de manera más directa con la historia local.

Un grabado de mediados del siglo XIX del castillo de Norwich de la obra Old England: A Pictorial Museum (1845), de Charles Knight (foto: Wikipedia)

Protagonistas y comunidad: un nuevo capítulo

Hannah Jackson, directora del proyecto de renovación, compartió con ITV News: “Crecí en la ciudad. Aprendí prácticamente a caminar en el museo. Es una parte fundamental de mi vida y formar parte de un proyecto tan transformador es realmente especial”.

Jackson subrayó que, si bien el castillo siempre fue un edificio icónico por fuera, la restauración ha permitido hacerle justicia en su interior. La reapertura del Castillo de Norwich representa la recuperación de un patrimonio arquitectónico esencial y refuerza el vínculo de la comunidad local con su historia.