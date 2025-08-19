Mundo

La reacción de Rusia tras la cumbre de Washington: condicionó cualquier acuerdo y encuentro entre líderes

El canciller Serguei Lavrov habló sobre la posibilidad de que haya una reunión entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin

Guardar
Rusia condicionó cualquier acuerdo de
Rusia condicionó cualquier acuerdo de paz con Ucrania a garantías de seguridad para Moscú

Rusia advirtió que solo aceptará un acuerdo de paz en Ucrania que contemple plenamente sus intereses de seguridad, según declaró el canciller ruso Serguéi Lavrov en una entrevista televisiva emitida el martes. El pronunciamiento llegó un día después de la cumbre celebrada en Washington entre Volodímir Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump, encuentro que reunió a varios líderes occidentales y representantes de organizaciones internacionales.

Lavrov señaló que “si no se respetan los intereses de seguridad de Rusia, ni se garantizan plenamente los derechos de los rusos y los rusohablantes que viven en Ucrania, no puede plantearse ningún acuerdo a largo plazo”.

El jefe de la diplomacia de Rusia anticipó que cualquier contacto al máximo nivel sobre la crisis ucraniana debe “prepararse con el máximo cuidado”, dejando en claro que la preparación de posibles encuentros entre mandatarios es parte central de la política exterior rusa. Lavrov remarcó: “Lo principal es que cualquier formato —'uno más uno’, ‘uno más dos’, formatos multilaterales, incluso dentro de la ONU— se ponga en marcha no para generar titulares o alimentar la especulación en redes sociales, sino para avanzar paso a paso desde el nivel técnico hasta las cumbres entre líderes”.

Trump contacta a Putin para
Trump contacta a Putin para explorar una posible cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

El respaldo internacional a Ucrania recibió un nuevo impulso esta semana tras la participación activa de Estados Unidos, cuyo gobierno manifestó su disposición a integrarse en un eventual acuerdo de garantías de seguridad si se alcanza un cese de hostilidades entre Kiev y Moscú. La posibilidad de una cumbre histórica entre Zelensky y Putin se analiza ahora en círculos diplomáticos. Fuentes europeas explicaron a Reuters que de concretarse, sería la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Moscú reiteró que no descarta ninguna instancia de negociación, ya sea bilateral, trilateral o multinacional, mientras se trate de procesos “serios y estructurados”, según declaró el titular de Exteriores.

Donald Trump y Volodímir Zelensky
Donald Trump y Volodímir Zelensky se reúnen con líderes occidentales para discutir la crisis ucraniana

De acuerdo con información ampliada por AFP, durante la cumbre en la capital de Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump realizó una llamada al mandatario ruso Vladimir Putin, con quien discutió las posibilidades de una reunión entre Putin y Zelensky, y la eventualidad de negociaciones trilaterales. Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, tanto Rusia como Estados Unidos manifestaron su disposición a ampliar el nivel de las consultas directas entre Moscú y Kiev.

Lavrov recalcó durante su intervención televisiva que “cualquier encuentro entre altos funcionarios debe contar con una preparación cuidadosa y exhaustiva”, reflejando la insistencia del gobierno ruso en privilegiar el rigor en la organización de cualquier iniciativa diplomática vinculada al conflicto.

Las conversaciones multilaterales sobre Ucrania continúan siendo uno de los focos principales de la escena internacional, mientras persiste la tensión sobre los mecanismos y condiciones para una eventual salida negociada al conflicto.

Temas Relacionados

Conflicto en UcraniaRusiaUcraniaSerguéi LavrovDonald TrumpVolodímir ZelenskyWashingtonMoscúDiplomacia internacionalAcuerdo de pazGuerra Rusia-UcraniaInvasión a UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Ucrania le comprará armas a Estados Unidos por 100.000 millones de dólares con financiación de Europa

Líderes occidentales avanzan en un plan de apoyo defensivo y diplomático para Kiev, mientras se preparan contactos para un posible encuentro directo entre los presidentes Putin y Zelensky

Ucrania le comprará armas a

Las lluvias monzónicas dejaron casi 400 muertos en Pakistán

Las precipitaciones extremas han provocado desastres en varias provincias, con comunidades aisladas, viviendas destruidas y operaciones de emergencia en marcha para asistir a los damnificados y recuperar cuerpos

Las lluvias monzónicas dejaron casi

Cuáles son los países con mejor equilibrio entre vida y trabajo, según un ranking global

Un informe internacional realizado por una plataforma de trabajo remoto evaluó a 60 naciones en factores como vacaciones pagas, salario mínimo ajustado, acceso a salud y niveles de felicidad. De América a Europa, un repaso por aquellas con mejores condiciones para alcanzar el bienestar

Cuáles son los países con

Macron advirtió sobre la amenaza que Putin representa para Europa: “Es un depredador, un ogro ante nuestras puertas”

El mandatario francés instó a los países del viejo continente a no subestimar el riesgo que implica confiar en el Kremlin, mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para definir garantías de seguridad para Ucrania y contener la influencia rusa

Macron advirtió sobre la amenaza

Cartel de los Soles, el grupo narco al que Maduro se volcó por completo para mantenerse en el poder

Sobre la cabeza del dictador chavista pesa una recompensa: 50 millones de dólares. Cómo la organización creció al tiempo que millones de venezolanos debieron abandonar su país y sus familias

Cartel de los Soles, el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lluvias intensas, calor extremo y

Lluvias intensas, calor extremo y vientos peligrosos: el clima en México se descontrola este martes 19 de agosto

¿Para qué sirve la parte azul de la goma de borrar?

Daniel Briceño discutió con Levy Rincón por mensaje sobre Miguel Uribe Turbay: “La propaganda de Rtvc y su plata surtiendo efecto”

Esto es lo que debes hacer con el pan para transformar los carbohidratos y disminuir los picos de azúcar

Una experta en finanzas habla sobre el futuro de las pensiones en España: “En proporción, cada vez va a haber más gente cobrando pensiones y menos gente trabajando”

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez anuncia que el martes

Sánchez anuncia que el martes se reconocerá la emergencia en zonas incendiadas y promete ayudas a la reconstrucción

WWF alerta: El 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI si se confirman las estimaciones

Axel Witsel, sobre su fichaje por el Girona: "Era la mejor opción para mí y mi familia"

Reino Unido otorga asilo a un activista hongkonés encarcelado por pedir la independencia

Albares celebra el "acercamiento" de posiciones entre EEUU y Europa, pero duda de la "voluntad de paz" de Rusia

ENTRETENIMIENTO

Una cantante británica reveló detalles

Una cantante británica reveló detalles de su relación tóxica con uno de los One Direction: “Pensaba que sufrir era normal”

“Becoming Madonna”, la historia nunca contada de una leyenda

El secreto detrás de Doctor Octopus: así nació el villano más humano de Spider-Man 2

La confesión de Owen Cooper sobre una escena de Adolescencia: “Simplemente no pude hacerla, odié cada segundo”

Juanes reveló cómo convivió con el dolor de ver a su hermana en coma durante 27 años: “Comenzó una historia que moldeó mi vida”