La reacción de Rusia tras la cumbre de Washington: condicionó cualquier acuerdo y encuentro entre líderes

Rusia condicionó cualquier acuerdo de paz con Ucrania a garantías de seguridad para Moscú

Rusia advirtió que solo aceptará un acuerdo de paz en Ucrania que contemple plenamente sus intereses de seguridad, según declaró el canciller ruso Serguéi Lavrov en una entrevista televisiva emitida el martes. El pronunciamiento llegó un día después de la cumbre celebrada en Washington entre Volodímir Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump, encuentro que reunió a varios líderes occidentales y representantes de organizaciones internacionales.

Lavrov señaló que “si no se respetan los intereses de seguridad de Rusia, ni se garantizan plenamente los derechos de los rusos y los rusohablantes que viven en Ucrania, no puede plantearse ningún acuerdo a largo plazo”.

El jefe de la diplomacia de Rusia anticipó que cualquier contacto al máximo nivel sobre la crisis ucraniana debe “prepararse con el máximo cuidado”, dejando en claro que la preparación de posibles encuentros entre mandatarios es parte central de la política exterior rusa. Lavrov remarcó: “Lo principal es que cualquier formato —'uno más uno’, ‘uno más dos’, formatos multilaterales, incluso dentro de la ONU— se ponga en marcha no para generar titulares o alimentar la especulación en redes sociales, sino para avanzar paso a paso desde el nivel técnico hasta las cumbres entre líderes”.

Trump contacta a Putin para explorar una posible cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

El respaldo internacional a Ucrania recibió un nuevo impulso esta semana tras la participación activa de Estados Unidos, cuyo gobierno manifestó su disposición a integrarse en un eventual acuerdo de garantías de seguridad si se alcanza un cese de hostilidades entre Kiev y Moscú. La posibilidad de una cumbre histórica entre Zelensky y Putin se analiza ahora en círculos diplomáticos. Fuentes europeas explicaron a Reuters que de concretarse, sería la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Moscú reiteró que no descarta ninguna instancia de negociación, ya sea bilateral, trilateral o multinacional, mientras se trate de procesos “serios y estructurados”, según declaró el titular de Exteriores.

Donald Trump y Volodímir Zelensky se reúnen con líderes occidentales para discutir la crisis ucraniana

De acuerdo con información ampliada por AFP, durante la cumbre en la capital de Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump realizó una llamada al mandatario ruso Vladimir Putin, con quien discutió las posibilidades de una reunión entre Putin y Zelensky, y la eventualidad de negociaciones trilaterales. Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, tanto Rusia como Estados Unidos manifestaron su disposición a ampliar el nivel de las consultas directas entre Moscú y Kiev.

Lavrov recalcó durante su intervención televisiva que “cualquier encuentro entre altos funcionarios debe contar con una preparación cuidadosa y exhaustiva”, reflejando la insistencia del gobierno ruso en privilegiar el rigor en la organización de cualquier iniciativa diplomática vinculada al conflicto.

Las conversaciones multilaterales sobre Ucrania continúan siendo uno de los focos principales de la escena internacional, mientras persiste la tensión sobre los mecanismos y condiciones para una eventual salida negociada al conflicto.