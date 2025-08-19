Mundo

Las lluvias monzónicas dejaron casi 400 muertos en Pakistán

Las precipitaciones extremas han provocado desastres en varias provincias, con comunidades aisladas, viviendas destruidas y operaciones de emergencia en marcha para asistir a los damnificados y recuperar cuerpos

Destrucción generalizada en Buner, Pakistán, tras las inundaciones

Casi 400 personas han muerto desde el jueves por la noche a causa de las torrenciales lluvias monzónicas en Pakistán, informaron las autoridades el martes, mientras continúan las operaciones para recuperar docenas de cuerpos aún enterrados.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) dijo que 356 murieron solo en Khyber Pakhtunkhwa, una provincia montañosa del noroeste fronteriza con Afganistán. En total, agregó la NDMA, 706 paquistaníes han muerto desde el 26 de junio debido al monzón, que se espera que dure hasta mediados de septiembre.

Hombres recuperan una motocicleta de
Hombres recuperan una motocicleta de una gruesa capa de lodo, luego de una tormenta que causó fuertes lluvias e inundaciones en Pacha Kalay Bazar, en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 18 de agosto de 2025. REUTERS/Akhtar Soomro

El cambio climático ha hecho que los residentes de las zonas montañosas del norte de Pakistán, excavadas por ríos, sean más vulnerables a lluvias repentinas y fuertes.

Más de 150 personas seguían desaparecidas en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, después de las inundaciones repentinas del viernes.

Un soldado del ejército monitorea
Un soldado del ejército monitorea el agua de lluvia que fluye desde las montañas que cruzan un área dañada, luego de una tormenta que causó fuertes lluvias e inundaciones en Bayshonai Kalay, en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 18 de agosto de 2025. REUTERS/Akhtar Soomro

Los aldeanos afirman que no se ha emitido ninguna señal de alerta desde los altavoces de las mezquitas, un método tradicional para alertar de emergencias en zonas remotas. El gobierno afirma que el repentino aguacero fue tan intenso que el diluvio azotó antes de que los residentes pudieran ser informados.

El domingo, el ministro jefe provincial, Ali Amin Gandapur, afirmó que muchas muertes podrían haberse evitado si los residentes no hubieran construido sus viviendas a lo largo de las vías fluviales. Añadió que el gobierno animaría a las familias desplazadas a reubicarse en zonas más seguras, donde recibirían asistencia para reconstruir sus hogares.

Una niña se sienta afuera
Una niña se sienta afuera de la casa de su familia, que resultó dañada tras una tormenta que causó fuertes lluvias e inundaciones en Pacha Kalay Bazar, en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 18 de agosto de 2025. REUTERS/Akhtar Soomro

Los residentes dijeron que no vivían cerca de arroyos, pero la inundación arrasó sus casas. En la aldea de Malak Pur, en Buner, Ikram Ullah, de 55 años, relató que las casas ancestrales de la gente fueron destruidas a pesar de no estar cerca del arroyo, que surgió en la zona debido a la inundación. Explicó que grandes rocas se desprendieron de las montañas con la inundación.

En la aldea de Pir Baba, afectada por las inundaciones, Shaukat Ali, de 57 años, un comerciante cuyo supermercado fue arrastrado por las aguas, dijo que su negocio no estaba cerca de un río ni de un arroyo, sino que llevaba años junto a cientos de otras tiendas en el bazar. “Nos duele que alguien diga que sufrimos por vivir junto a los ríos”, declaró Ali a The Associated Press.

Un residente observa cómo el
Un residente observa cómo el agua de lluvia que fluye desde las montañas cruza una zona dañada, luego de una tormenta que causó fuertes lluvias e inundaciones en Bayshonai Kalay, en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 18 de agosto de 2025. REUTERS/Akhtar Soomro

Pakistán ha sufrido lluvias monzónicas más intensas de lo normal desde el 26 de junio, que han causado la muerte de al menos 645 personas en todo el país, con 400 fallecimientos en el noroeste. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres emitió una alerta por nuevas inundaciones tras el inicio de las lluvias el domingo en muchas zonas del país.

En un comunicado, el ejército afirmó que la Fuerza Aérea de Pakistán desempeñó un papel clave en las operaciones de socorro tras las inundaciones, transportando por aire 48 toneladas de ayuda humanitaria proporcionada por ONG desde el puerto de Karachi a Peshawar, la capital regional. Añadió que la Fuerza Aérea estableció un puente aéreo para garantizar la rápida entrega de suministros.

Saidullah lleva un montón de
Saidullah lleva un montón de leña que recuperó de las aguas de la inundación para usarla como combustible para cocinar, luego de una tormenta que causó fuertes lluvias e inundaciones en Bayshonai Kalay, en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 18 de agosto de 2025. REUTERS/Akhtar Soomro

El lunes, las lluvias torrenciales provocaron una inundación repentina que afectó la aldea de Darori, en el distrito noroccidental de Swabi, matando a 15 personas, dijo el funcionario gubernamental Awais Babar.

Indicó que los rescatistas evacuaron a casi 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, que se habían refugiado en los tejados de sus casas. Funcionarios de gestión de desastres informaron que las inundaciones inundaron las calles de otros distritos del noroeste y de la Cachemira administrada por Pakistán.

Un vecino mira una casa
Un vecino mira una casa dañada tras las inundaciones del viernes en un vecindario de Pir Baba, una zona del distrito de Buner, en el noroeste de Pakistán, el domingo 17 de agosto de 2025. (AP Foto/Muhammad Sajjad)

El primer ministro Shehbaz Sharif presidió el lunes una reunión de alto nivel para revisar los esfuerzos de socorro en las zonas afectadas por las inundaciones de Khyber Pakhtunkhwa, así como en el norte de Gilgit-Baltistán y Cachemira administrada por Pakistán.

En la reunión, los funcionarios estimaron los daños relacionados con las inundaciones a la propiedad pública y privada en más de 126 millones de rupias (450.000 dólares), según un comunicado del gobierno.

Varios hombres caminan junto a
Varios hombres caminan junto a casas dañadas tras una tormenta que causó fuertes lluvias e inundaciones, en Bayshonai Kalay, distrito de Buner, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, 17 de agosto de 2025. REUTERS/Akhtar Soomro

La agencia humanitaria de la ONU afirmó haber movilizado grupos en las zonas más afectadas, donde las carreteras y las líneas de comunicación dañadas han aislado a las comunidades. Los organismos de socorro estaban proporcionando alimentos, agua y otros tipos de ayuda.

Las inundaciones también afectaron la Cachemira administrada por la India, donde al menos 67 personas murieron y decenas siguen desaparecidas después de que las inundaciones repentinas arrasaron la región durante una peregrinación hindú anual la semana pasada.

Voluntarios caminan con paraguas para
Voluntarios caminan con paraguas para evitar la lluvia mientras inspeccionan las áreas dañadas, luego de una tormenta que causó fuertes lluvias e inundaciones en Bayshonai Kalay, en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 18 de agosto de 2025. REUTERS/Akhtar Soomro

En 2022, inundaciones catastróficas vinculadas al cambio climático mataron a casi 1.700 personas en Pakistán y dejaron a cientos de miles sin hogar.

(con información de AFP y AP)

