Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

Durante una conferencia de prensa conjunta en Bruselas, el presidente ucraniano aclaró que hasta el momento “Rusia no ha dado ningún indicio” de que vaya a celebrarse una cumbre tripartita con Estados Unidos

Zelensky y Von der Leyen mantuvieron una reunión este domingo en Bruselas (REUTERS/Bart Biesemans)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que las fronteras internacionales no pueden ser alteradas por la fuerza, y subrayó que cualquier cambio debe contar con la participación de Ucrania.

“Las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza. Estas decisiones corresponden únicamente a Ucrania y no pueden tomarse sin su presencia en las negociaciones”, afirmó la diplomática alemana durante una rueda de prensa en Bruselas tras recibir al mandatario ucraniano.

Zelensky, en tanto, destacó que la constitución ucraniana impide ceder territorio o realizar intercambios de tierras: “Dada la importancia de la cuestión territorial, solo los líderes de Ucrania y Rusia deberían debatirla en la reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia".

Después de este encuentro, ambos líderes tenían previsto reunirse de forma virtual con los países aliados de Ucrania integrados en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, para preparar la cita con el presidente estadounidense, Donald Trump, que se celebrará en Washington el lunes junto a otros líderes europeos.

Von der Leyen remarcó el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorio frente a la invasión rusa (REUTERS/Bart Biesemans)

Von der Leyen insistió en que tanto Ucrania como la Unión Europea (UE) deben contar con sólidas garantías de seguridad para proteger sus intereses y defendió que no debe haber limitaciones para las fuerzas armadas ucranianas, ya sea en cooperación con terceros países o en la asistencia que reciba de los mismos.

"Ucrania debe convertirse en un puercoespín de acero, indigesto para los posibles invasores“, afirmó Von der Leyen.

La dirigente europea también anunció su intención de visitar a los Estados miembros en primera línea en las próximas semanas y confirmó que el bloque está elaborando el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, cuyo lanzamiento está previsto para principios de septiembre.

Zelensky, por su parte, reiteró que un alto el fuego es indispensable para negociar un acuerdo de paz. “Putin tiene muchas exigencias, pero no conocemos todas. Si realmente son tantas como imaginamos, llevará tiempo analizarlas. Es imposible hacerlo bajo presión militar, por lo que se requiere el alto el fuego para avanzar hacia un acuerdo definitivo”, expresó el mandatario ucraniano.

Y aclaró: “En este momento, Rusia no ha dado ningún indicio de que la cumbre tripartita vaya a celebrarse”.

Entre los líderes europeos que viajarán a Washington figuran el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El objetivo del viaje es conocer a fondo el resultado de las conversaciones mantenidas el viernes entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

El encuentro del viernes entre Trump y Putin finalizó sin un acuerdo de paz para Ucrania, aunque el mandatario estadounidense expuso la posibilidad de organizar una cumbre trilateral que incluya al presidente ucraniano, con la finalidad de buscar una solución definitiva al conflicto.

Zelensky respaldó esta iniciativa y los líderes europeos se mostraron dispuestos a colaborar en ese proceso.

Witkoff dijo que Putin habría aceptado la inclusión de garantías de seguridad sólidas como parte de un posible acuerdo de paz con Kiev (REUTERS/Kevin Lamarque)

Según el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Putin habría aceptado la inclusión de garantías de seguridad sólidas como parte de un posible acuerdo de paz con Kiev durante la reunión en Alaska. “Llegamos a un acuerdo sobre garantías de seguridad sólidas que yo describiría como un cambio radical”, manifestó Witkoff a CNN.

El emisario de la Casa Blanca formó parte de la delegación norteamericano que acompañó a Trump en la reunión de tres horas con el líder ruso.

Witkoff explicó que esta garantía de seguridad equivaldría a una protección similar al Artículo 5 de la OTAN, que consagra el principio de defensa mutua frente a posibles nuevas invasiones rusas.

Asimismo, expresó su esperanza de una “reunión productiva” con Zelensky y los líderes europeos en la Casa Blanca el lunes. “Espero que tengamos una reunión productiva el lunes, que alcancemos un consenso real y que podamos volver a hablar con los rusos, impulsar este acuerdo de paz y lograrlo”.

