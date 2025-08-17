Zelensky afirmó que la negativa de Rusia de un alto al fuego dificulta la negociación de un acuerdo de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó el sábado que la negativa de Rusia a acordar un alto al fuego antes de iniciar la negociación de un acuerdo de paz complica el panorama de la guerra.

“Vemos que Rusia rechaza los numerosos llamamientos a un alto al fuego y no ha determinado todavía cuándo pondrá fin a la matanza. Esto complica la situación”, declaró el mandatario en un mensaje publicado en X.

Zelensky sostuvo que la falta de voluntad de Moscú para detener los ataques anticipa problemas en un eventual proceso de diálogo. “Si no tienen la voluntad de ejecutar una simple orden para detener los ataques, puede que conlleve mucho esfuerzo conseguir que Rusia tenga la voluntad de implementar algo mucho mayor, una coexistencia pacífica con su vecino durante décadas”, lamentó.

El presidente subrayó que, junto con sus aliados, Ucrania continúa impulsando iniciativas para alcanzar la paz y la seguridad. “Detener la matanza es un elemento clave para detener la guerra”, aseguró, al tiempo que anunció su preparación para la reunión que mantendrá el lunes en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario estadounidense se reunió el viernes en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, en un encuentro que incluyó conversaciones sobre el futuro del conflicto. Trump propuso la celebración de una cumbre trilateral con Putin y Zelensky. “Es importante que todo el mundo concuerde en que tiene que haber una conversación a nivel de líderes para esclarecer todos los detalles y determinar qué pasos son necesarios y cómo van a funcionar”, comentó el gobernante ucraniano respecto de la iniciativa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, durante su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque)

A lo largo del sábado, en declaraciones difundidas por su oficina, Zelensky enumeró los puntos que considera indispensables para avanzar hacia un acuerdo de paz. Entre ellos situó la declaración de un alto al fuego en todos los frentes de combate y la liberación de todos los ciudadanos ucranianos que permanecen en cautiverio en territorio ruso.

El presidente insistió en que cualquier eventual pacto debe incluir garantías de seguridad firmes en las que participen tanto Europa como Estados Unidos. A su juicio, dichas garantías son necesarias para evitar una repetición del conflicto en el futuro. También remarcó que no pueden adoptarse decisiones sobre cuestiones territoriales sin la implicación directa de Ucrania.

El conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa mantiene abiertos múltiples frentes en el este y sur del territorio ucraniano. Kiev sostiene que las ofensivas rusas en regiones como Donetsk y Kharkiv intensifican la necesidad de un alto al fuego inmediato. Moscú, en cambio, ha condicionado sus posiciones en el terreno a las negociaciones.

La próxima cita de Zelensky en Washington con Trump será la primera desde que ambos mandatarios retomaron contactos directos en el actual escenario. El gobierno ucraniano espera que de esa reunión surja un marco más claro para definir la propuesta de cumbre trilateral.

(Con información de EFE)