Mundo

Zelensky afirmó que la negativa de Rusia de un alto al fuego dificulta la negociación de un acuerdo de paz

“Si no tienen la voluntad de ejecutar una simple orden para detener los ataques, puede que conlleve mucho esfuerzo conseguir que Rusia tenga la voluntad de implementar algo mucho mayor, una coexistencia pacífica con su vecino durante décadas”, declaró el mandatario ucraniano en un mensaje publicado en X

Guardar
Zelensky afirmó que la negativa
Zelensky afirmó que la negativa de Rusia de un alto al fuego dificulta la negociación de un acuerdo de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó el sábado que la negativa de Rusia a acordar un alto al fuego antes de iniciar la negociación de un acuerdo de paz complica el panorama de la guerra.

Vemos que Rusia rechaza los numerosos llamamientos a un alto al fuego y no ha determinado todavía cuándo pondrá fin a la matanza. Esto complica la situación”, declaró el mandatario en un mensaje publicado en X.

Zelensky sostuvo que la falta de voluntad de Moscú para detener los ataques anticipa problemas en un eventual proceso de diálogo. “Si no tienen la voluntad de ejecutar una simple orden para detener los ataques, puede que conlleve mucho esfuerzo conseguir que Rusia tenga la voluntad de implementar algo mucho mayor, una coexistencia pacífica con su vecino durante décadas”, lamentó.

El presidente subrayó que, junto con sus aliados, Ucrania continúa impulsando iniciativas para alcanzar la paz y la seguridad. “Detener la matanza es un elemento clave para detener la guerra”, aseguró, al tiempo que anunció su preparación para la reunión que mantendrá el lunes en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario estadounidense se reunió el viernes en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, en un encuentro que incluyó conversaciones sobre el futuro del conflicto. Trump propuso la celebración de una cumbre trilateral con Putin y Zelensky. “Es importante que todo el mundo concuerde en que tiene que haber una conversación a nivel de líderes para esclarecer todos los detalles y determinar qué pasos son necesarios y cómo van a funcionar”, comentó el gobernante ucraniano respecto de la iniciativa.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, durante su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque)

A lo largo del sábado, en declaraciones difundidas por su oficina, Zelensky enumeró los puntos que considera indispensables para avanzar hacia un acuerdo de paz. Entre ellos situó la declaración de un alto al fuego en todos los frentes de combate y la liberación de todos los ciudadanos ucranianos que permanecen en cautiverio en territorio ruso.

El presidente insistió en que cualquier eventual pacto debe incluir garantías de seguridad firmes en las que participen tanto Europa como Estados Unidos. A su juicio, dichas garantías son necesarias para evitar una repetición del conflicto en el futuro. También remarcó que no pueden adoptarse decisiones sobre cuestiones territoriales sin la implicación directa de Ucrania.

El conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa mantiene abiertos múltiples frentes en el este y sur del territorio ucraniano. Kiev sostiene que las ofensivas rusas en regiones como Donetsk y Kharkiv intensifican la necesidad de un alto al fuego inmediato. Moscú, en cambio, ha condicionado sus posiciones en el terreno a las negociaciones.

La próxima cita de Zelensky en Washington con Trump será la primera desde que ambos mandatarios retomaron contactos directos en el actual escenario. El gobierno ucraniano espera que de esa reunión surja un marco más claro para definir la propuesta de cumbre trilateral.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyUcraniaRusiaVladimir PutinGuerra Rusia UcraniaDonald TrumpÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

La Unión Europea afirmó que Rusia “no tiene intención” de acabar pronto con la guerra en Ucrania

La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, sostuvo que la estrategia del Kremlin busca extender el conflicto, aplazando acuerdos y evitando compromisos reales hacia el cese de hostilidades

La Unión Europea afirmó que

Crece la tensión en Serbia: quinta noche de violentos choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad

El ministro del Interior de Serbia Ivica Dacic informó que al menos un agente resultó herido en Valjevo y que 18 personas fueron detenidas hasta el momento

Crece la tensión en Serbia:

Los países nórdicos y bálticos exigieron un alto el fuego y garantías de seguridad para Ucrania: “No se puede confiar en Putin”

En un comunicado conjunto, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia afirmaron que “es responsabilidad de Rusia poner fin a sus flagrantes violaciones del derecho internacional”

Los países nórdicos y bálticos

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

La primera dama de Estados Unidos pidió al líder ruso “proteger a las generaciones futuras” en un mensaje transmitido personalmente por Donald Trump al inicio del encuentro bilateral

Melania Trump entregó una “carta

Netanyahu aclaró que sólo aceptará un acuerdo con Hamas que garantice la liberación de todos los rehenes “de una sola vez”

El primer ministro de Israel reiteró, además, que para alcanzar un alto el fuego en Gaza el grupo terrorista palestino se debe desarmar y el enclave palestino quedar desmilitarizado

Netanyahu aclaró que sólo aceptará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Multas de $604.100 e inmovilización

Multas de $604.100 e inmovilización por incumplir el pico y placa regional en Bogotá este 18 de agosto

La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este 16 de agosto

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del 16 de agosto de 2025

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 16 de agosto

Colpensiones advierte que no existe plan B si la reforma pensional se cae en la Corte Constitucional

INFOBAE AMÉRICA
Putin propone quedarse con el

Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva como condición de paz

Hansi Flick: "Jugamos al 60%, quiero a mi equipo en otra actitud"

Jagoba Arrasate: "Nos quejamos del criterio, no ha sido el mismo"

Israel rechaza una propuesta a la baja de Hamás y exige la liberación de los rehenes "de una sola vez"

Harry Kane y Luis Díaz dan la Supercopa al Bayern

ENTRETENIMIENTO

Sarah Jessica Parker habló sobre

Sarah Jessica Parker habló sobre el futuro de Carrie Bradshaw tras el final de ‘And Just Like That’

Mónica Ayos deslumbra en Miami con el estreno de “Radojka – Una comedia fríamente calculada”

Murió Ronnie Rondell Jr., el hombre en llamas del legendario álbum de Pink Floyd

¿Fin de una amistad?: aseguran que Taylor Swift y Blake Lively “ya no se hablan”

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición