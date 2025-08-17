Mundo

El Ejército de Israel anunció que “pronto” comenzará la nueva fase de la ofensiva contra los terroristas de Hamas en Gaza

Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor, indicó que las FDI intensificarán los ataques contra el grupo extremista palestino “hasta su derrota definitiva”

Guardar
El Ejército de Israel intensificará
El Ejército de Israel intensificará su ofensiva contra los terroristas de Hamas en Gaza (REUTERS/Raneen Sawafta)

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este domingo que el Ejército pasará “pronto” a la siguiente fase de su operación en la Franja de Gaza endureciendo sus ataques contra el grupo terrorista Hamas en la capital, la ciudad de Gaza (norte).

“Pronto pasaremos a la siguiente fase de la Operación ‘Carros de Gedeón’ en la que continuaremos intensificando los ataques contra Hamas en la ciudad de Gaza hasta su derrota definitiva”, señaló el líder del Ejército israelí en una visita al devastado enclave en la que abordó con otros altos cargos militares la próxima etapa de la ofensiva.

El Jefe del Estado Mayor
El Jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir (REUTERS/Ronen Zvulun)

Zamir aseguró que, aunque la ofensiva se mantendrá a lo largo de la Franja, las fuerzas armadas pasarán a centrarse especialmente en la capital, que según las estimaciones refugia a un millón de personas a las cuales Israel pretende desplazar hacia el sur.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel desplegarán todas sus capacidades, por tierra, aire y mar, con el fin de atacar a Hamas de forma decisiva”, añadió.

El Ejército israelí no especificó cuándo comenzará dicha fase, si bien Zamir aprobó el pasado miércoles las nuevas operaciones (a las que ya había dado luz verde el gabinete de seguridad de Israel días antes) y expuso entonces que las tropas ya operaban en el barrio de Zeitún de la capital, en el sur.

El Ejército de Israel prepara
El Ejército de Israel prepara su nuevo ofensiva contra Hamas en Gaza (Europa Press/Contacto/Avi Ohayon/Israel Gpo)

El COGAT (el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios ocupados) anunció el sábado que a lo largo de este domingo permitirá entrar a Gaza tiendas de campaña y equipos de refugio “como parte de las preparaciones del Ejército para mover a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza”.

“De conformidad con las directrices de la cúpula política, y como parte de los preparativos de las FDI para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de Gaza para su protección, mañana domingo se reanudará el suministro de tiendas de campaña y material de refugio a Gaza”, señaló el COGAT en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Antes de su entrega, la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa de Israel llevará a cabo “una inspección de seguridad exhaustiva”, afirmó el portavoz militar Avichay Adraee. Una vez superado este control, la distribución quedará en manos de equipos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, que gestionarán la entrega a la población civil.

Vista general de tiendas de
Vista general de tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados en la ciudad de Gaza (Foto: Daoud Abu Alkas/Reuters)

Durante una rueda de prensa el pasado domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estableció como paso previo a lanzar la nueva ofensiva contra la capital establecer unas áreas, a las que se refirió como ‘zonas seguras’, hacia las que desplazar a los habitantes de la ciudad de Gaza.

Además, en la rueda de prensa Netanyahu incluyó los campamentos de refugiados en las playas del centro de Gaza y Mawasi (sur) como objetivo de la expansión de su ofensiva, si bien el Ejército no se ha referido aún a ellos.

La ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados de la costa son las áreas a las que Israel ha dirigido forzosamente a los desplazados gazatíes con órdenes de evacuación sobre el resto del enclave en los últimos meses y es donde se hacina en tiendas de campaña la mayoría de la población, de unos 2,1 millones de personas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Operación ‘Carros de Gedeón’IsraelGazaofensivaguerraGuerra en GazaHamasEyal ZamirBenjamin Netanyahu

Últimas Noticias

Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

Durante una conferencia de prensa conjunta en Bruselas, el presidente ucraniano aclaró que hasta el momento “Rusia no ha dado ningún indicio” de que vaya a celebrarse una cumbre tripartita con Estados Unidos

Zelensky y Von der Leyen

Lo que un “terapeuta de ricos” aprendió sobre la felicidad al escuchar los problemas de los millonarios

Clay Cockrell, psicoterapeuta de la élite neoyorquina, advierte que la abundancia financiera puede generar ansiedad, aislamiento y vacío existencial, desmitificando la idea de que el dinero garantiza bienestar emocional

Lo que un “terapeuta de

Rusia lanzó más de 500 ataques contra Ucrania, después de la cumbre Trump-Putin

La ofensiva del Kremlin, que impactó en diez localidades distintas, incluyó bombardeos aéreos y ataques con drones

Rusia lanzó más de 500

León XIV pidió priorizar la paz en las negociaciones internacionales

El pontífice instó a líderes mundiales a anteponer el bienestar colectivo en los diálogos para frenar conflictos armados, resaltando la importancia de la diplomacia y la solidaridad entre naciones en momentos críticos

León XIV pidió priorizar la

Sufrió un brutal ataque de un elefante en India y tuvo que pagar una multa por ingresar a una zona prohibida

La secuencia registrada por otros visitantes derivó en sanciones y renovó el debate sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre en espacios protegidos

Sufrió un brutal ataque de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

MLB: todos los partidos de este 17 de agosto

Enrique Gómez dijo que Carlos Ramón González “debe estar vendiendo los secretos de Estado e inteligencia” a Nicaragua

Prepárase antes de salir: este es el pronóstico del clima en Huancayo para hoy, domingo 17 de agosto

De la “hipocrecía” a los “falsos redentores”: Verástegui y Rojo de la Vega protagonizan polémica en redes

INFOBAE AMÉRICA
En medio de las protestas

En medio de las protestas en Israel, Netanyahu dijo que poner fin a la guerra fortalecerá a los terroristas de Hamas

La Armada también se moviliza para luchar contra los incendios

Un tiroteo deja al menos tres muertos y ocho heridos en una tetería de Brooklyn (Nueva York)

Casi 70 detenidos en una operación contra una red de metanol tras la muerte de 23 personas envenenadas

Zelenski hablará con Trump acompañado de los líderes de la UE, la OTAN, Francia, Alemania y R.Unido

ENTRETENIMIENTO

Murió Terence Stamp, actor que

Murió Terence Stamp, actor que interpretó al villano de “Superman”

Elizabeth McGovern, actriz de “Downton Abbey”, reveló cómo afectó la ausencia de Maggie Smith a la nueva película

Denzel Washington rompe esquemas y cuestiona el valor de los premios en Hollywood: “No me importan esas cosas”

La extrema preparación de Mila Kunis para “El cisne negro”: “Mucho baile y muy poca comida”

El conflicto detrás de Planeta rojo: la verdadera historia que enfrentó a Val Kilmer y Tom Sizemore