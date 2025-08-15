Human Rights Watch exige la liberación de prisioneros ucranianos y niños deportados

La ONG urgió que la situación de los cautivos ocupe un lugar central en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia (Reuters)

La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido hoy que el eje de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, encabezadas por los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin, sea la situación de miles de prisioneros de guerra y civiles ucranianos atrapados en el conflicto, según afirmó la agencia EFE y confirmó la propia organización.

HRW advirtió que el destino de estas personas no debe depender de una eventual resolución negociada de la guerra, proceso que podría prolongarse durante años. Expertos señalaron que, mientras persistan las detenciones, el sufrimiento humano aumenta sin solución.

Miles de detenidos y condiciones de sombra

La experta de HRW para Rusia, Tanya Lokshina, destacó que la detención y el destino de civiles ucranianos representan una urgencia internacional. Según EFE, se calcula que miles de prisioneros de guerra y civiles han sido capturados por Rusia desde el inicio de la invasión.

Asimismo, cientos de niños ucranianos han sido dados en adopción tras su deportación, y existe un número importante de ciudadanos rusos encarcelados por manifestar acciones u opiniones contrarias al conflicto.

Fuentes oficiales ucranianas informan que más de 16.000 civiles fueron detenidos en zonas ocupadas, acusados de espiar, expresar opiniones opuestas a la ocupación o negarse a colaborar con las fuerzas invasoras. Casi todos carecen de asistencia legal, ya que se les niega el contacto con abogados.

La mayoría de los detenidos civiles, según HRW, permanecen encarcelados en territorios ocupados o han sido deportados a Rusia, donde se encuentran en aislamiento.

Torturas y juicios contrarios al derecho internacional

HRW denunció torturas sistemáticas y tratos crueles a prisioneros ucranianos. Además, en el informe publicado hoy se detalló que existen testimonios de golpizas, posiciones forzadas, descargas eléctricas, ataques de perros, violencia sexual, ejercicio forzado y humillaciones reiteradas, según entrevistas supervisadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Diversos informes dieron cuenta de posiciones forzadas y tormentos eléctricos aplicados a cautivos (Reuters)

La ausencia de asistencia legal deja a los detenidos en una situación de vulnerabilidad extrema. HRW expuso que numerosos prisioneros de guerra ucranianos recibieron condenas en tribunales rusos, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, por cargos de terrorismo, aunque los hechos estaban incluidos dentro de las labores propias del combate, de acuerdo con los estándares internacionales. La organización señaló que estos procesos violan las Convenciones de Ginebra, que prohíben sancionar a combatientes solo por participar en hostilidades.

HRW también expuso casos específicos de civiles, como la activista Iryna Horobtsova y la ama de casa Iryna Kulish, arrestadas y condenadas en procesos opacos y sin garantías judiciales.

Iryna Horobtsova fue arrestada y condenada en un proceso sin garantías, según denuncian organizaciones internacionales (The Horobtsov family archive)

Niños deportados y eliminación de identidad

HRW informa la gravedad del destino de cientos de niños ucranianos deportados a Rusia y entregados en adopción. Evidenció que autoridades rusas trasladaron a estos menores desde internados y centros de acogida en zonas ocupadas, sin consentimiento familiar. Se desconoce su identidad y paradero, ya que no se comparte información con Ucrania.

Menores ucranianos fueron trasladados a territorio ruso y separados de sus familias, sin notificación oficial (AP Photo)

Los niños deportados reciben adoctrinamiento con propaganda antiucraniana para quebrar sus lazos culturales y familiares. En los orfanatos y escuelas donde residen está prohibido el uso del idioma ucraniano y se ejerce presión para que asimilen la cultura rusa. Algunos son enviados a campamentos de entrenamiento militar o academias juveniles bajo control ruso.

La Corte Penal Internacional ordenó el arresto del presidente Putin y de la comisionada para los derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, por estos hechos, tipificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Maria Lvova-Belova enfrenta una orden de captura internacional por su rol en las deportaciones (Agencia de gobierno)

Presión internacional y avances limitados

Lokshina instó, en su nota publicada en Human Rights Watch, a Estados Unidos a aprovechar la cumbre de Alaska y otros canales diplomáticos para lograr la liberación de los cautivos, señalando el papel decisivo del diálogo internacional para la liberación de prisioneros de guerra y civiles.

La organización alentó también a potencias como Francia, Alemania y Reino Unido a presionar de forma activa para que Donald Trump exija el regreso de los detenidos y que el aspecto humanitario no se subordine a otros intereses de agenda, como también a instar que resuelvan estos conflictos en la conversación de hoy entre Putin y el presidente de Estados Unidos.

El encuentro entre los mandatarios reactivó los reclamos por la situación de miles de detenidos en manos rusas (Reuters)

HRW reconoció que la liberación de prisioneros de guerra ofrece margen para acuerdos rápidos: en mayo de 2024, Kiev y Moscú realizaron un intercambio masivo de mil cautivos por bando y, posteriormente, concretaron otros intercambios, incluidos detenidos gravemente enfermos.

Países como Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos han contribuido en la mediación de estos intercambios, facilitando la repatriación de niños y detenidos ucranianos, tanto civiles como militares.

Por otra parte, la Unión Europea y el Consejo de Europa han exigido la liberación inmediata de los detenidos, mientras que Estados Unidos, junto a Ucrania, priorizó el tema en su agenda bilateral reciente.

Represión interna en Rusia

La represión no recae únicamente en ucranianos. HRW advierte que en Rusia crece la cifra de ciudadanos detenidos por expresar opiniones contrarias a la guerra. La organización Memorial registra al menos 269 presos políticos verificados y sobre mil expedientes en revisión.

El político opositor Alexei Navalny fue asesinado en la cárcel en febrero del 2024 (Moscow City Court via AP, File)

El patrón, según Memorial y OVD-Info y citado por HRW, abarca desde la prohibición de visitas familiares o asistencia médica, hasta aislamiento prolongado y tratos degradantes por supuestas faltas disciplinarias.

El opositor ruso Alexei Navalny apareció por videoconferencia desde la colonia penal IK-2 de Pokrov durante la audiencia de apelación a su condena en Moscú en 2022 (Reuters)

Intercambios recientes permitieron la liberación de opositores públicos tras negociaciones entre Alemania, Rusia y Estados Unidos, aunque las organizaciones alertan que los arrestos y condenas a disidentes continúan en aumento.

El sufrimiento de los detenidos, la incertidumbre de los prisioneros de guerra y la presión sobre los niños deportados son elementos claves de la crisis humanitaria generada por la guerra, y exigen una respuesta urgente de la comunidad internacional.