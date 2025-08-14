Un 45% de los rusos no espera cambios tras el encuentro entre Vladímir Putin y Donald Trump, advirtió una encuesta

Donald Trump y Vladimir Putin

Solo uno de cada cinco rusos considera que la cumbre en Alaska entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, permitirá “resolver y detener” el conflicto en Ucrania. Así lo indica una encuesta difundida este jueves, un día antes del encuentro entre ambos mandatarios.

Según el sondeo, citado por el diario Kommersant, una cuarta parte de los consultados cree que las negociaciones “llevarán a un callejón sin salida” y no derivarán en ningún acuerdo. Un 2% estima incluso que la reunión podría cancelarse en cualquier momento.

En cambio, un 34% de los ciudadanos opina que, tras el encuentro, la situación “será mejor que ahora”. Por su parte, el 45% no espera cambios a raíz de las conversaciones previstas en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, la capital de Alaska.

Horas antes, el Kremlin señaló que Putin y Trump abordarán en la cumbre de mañana “los asuntos más complejos”, aunque no está previsto que firmen documento alguno.

Trump, por su parte, afirmó este jueves que existe “un 25%” de probabilidad de que la reunión con Putin no prospere. “Esta reunión prepara la segunda reunión, que será muy importante porque será donde llegarán a un acuerdo. (...) Habrá un intercambio de ideas sobre límites, tierras, etcétera. La segunda reunión será muy importante. Pero hay un 25 por ciento de probabilidades de que esta reunión no sea exitosa”, declaró en una entrevista en Fox Radio.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Handout via REUTERS)

Trump afirmó que “dependiendo de lo que suceda” en la cumbre de Alaska llamará a Zelenski y “le llevaremos a donde sea que vayamos a reunirnos”. “No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que aún no había conversado con su homólogo ucraniano sobre una posible segunda reunión: “Ni siquiera quiero insinuar que pueda haber una segunda reunión. Quizás sí, quizás no. Pero sería muy conveniente que tuviéramos un buen encuentro, porque voy a dejar que negocien su acuerdo, yo no voy a negociarlo”.

Finalmente, el presidente estadounidense reconoció que no sabía si “conseguiría un alto el fuego inmediato”, aunque expresó que “creía que llegaría” porque le “interesaba un acuerdo de paz inmediato, lograr la paz rápidamente”. En ese sentido, advirtió que, si no lograba poner fin a los combates, impondría sanciones a Moscú.

Será el primer cara a cara entre los líderes de Rusia y Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024 y el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

(Con información de Europa Press/EFE)