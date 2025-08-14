Mundo

El Kremlin confirmó la agenda y los horarios de la reunión entre Putin y Trump

Primero habrá un “cara a cara” entre ambos mandatarios y, posteriormente, se sumarán delegaciones integradas por altos funcionarios de cada país. Se confirmó que harán una conferencia de prensa conjunta

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con su par de Rusia, Vladimir Putin, en una cumbre del G20, el 7 de julio de 2017, en Hamburgo (AP Foto/Evan Vucci/Archivo)

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, comenzarán a las 11:30 hora local (19.30 GMT) del viernes su cumbre en una base militar en Alaska, según informó el Kremlin.

“Evidentemente, el tema central será el arreglo de la crisis ucraniana“, dijo en rueda de prensa telefónica Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para política internacional.

Primero habrá un “cara a cara” entre ambos mandatarios; posteriormente, se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, lo que incluirá un “desayuno de trabajo”, consignó.

Como ya había adelantado la Casa Blanca, la reunión tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.

Donald Trump, presidente de Estados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Europa Press)

La delegación rusa incluirá al propio Ushakov; a los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; de Defensa, Andréi Beloúsov; y de Finanzas, Antón Siluánov; así como al enviado del Kremlin para cooperación económica con EEUU, Kiril Dmítriev.

Además de Ucrania, otros asuntos a tratar serán “la garantía de la paz y seguridad, y los más candentes temas regionales e internacionales“, resaltó.

“Se espera un intercambio de opiniones relativo al futuro desarrollo de la cooperación bilateral, incluido en el ámbito económico-comercial. Destaco que esta cooperación tiene un enorme potencial que, lamentablemente, no ha sido aún aprovechado", dijo.

El presidente ruso, Vladimir Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Ushakov mencionó que cerca de la base existe un cementerio en el que están enterrados once militares —nueve de ellos pilotos— y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

“Así que, la reunión tendrá lugar cerca de un lugar importante históricamente y que recuerda la hermandad militar entre los pueblos de nuestros países. Y eso es especialmente simbólico en el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi y el imperialista Japón“, afirmó.

Al término de las conversaciones, precisó, habrá una rueda de prensa conjunta, tras lo que la delegación rusa abandonará “de inmediato” el territorio estadounidense.

Según la prensa rusa e internacional, Putin y Trump abordarán este viernes todo el espectro de asuntos relativos a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, desde la cuestión territorial hasta un posible alto el fuego, sea solo aéreo o total.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha advertido que Kiev no aceptará ninguna propuesta que no sea consensuada con Ucrania, aspecto en lo que ha recibido el total apoyo esta semana de los principales líderes europeos.

El presidente francés, Emmanuel Macron;
El presidente francés, Emmanuel Macron; Antonio Costa; presidente del Consejo Europeo; el ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot; y el ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Sébastien Lecornu, asisten a una videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para hablar sobre la guerra en curso en Ucrania, en Fort de Bregancon en Bormes-les-Mimosas, Francia, el 13 de agosto de 2025 (PHILIPPE MAGONI/Pool vía Reuters)

En tanto, los aliados de Ucrania en la denominada Coalición de Voluntarios, encabezados por Francia, el Reino Unido y Alemania, advirtieron este miércoles que exigirán endurecer las sanciones a Rusia si su presidente, Vladimir Putin, no acepta un alto el fuego en la cumbre prevista para el viernes en Alaska con el presidente estadounidense Donald Trump, según una declaración conjunta difundida tras una videoconferencia de líderes europeos y aliados.

La reunión virtual, presidida por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz, contó con la participación del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y otros jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

Según el comunicado firmado por los líderes, la Coalición de Voluntarios, compuesta por más de una treintena de países, ratificó su disposición a “tener un papel activo en las garantías de seguridad para Ucrania” y a desplegar una “fuerza de reaseguro” una vez se logre un alto el fuego.

La coalición subrayó que “no debería imponerse ninguna restricción a las fuerzas armadas ucranianas ni a su cooperación con terceros países” y enfatizó que Rusia no tiene derecho de veto sobre el camino de Ucrania hacia la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaDonald TrumpVladimir PutinAlaskaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Los primeros 100 días del pontificado de León XIV

El papa estadounidense optó por la observación y la diplomacia en sus primeros meses, evitando cambios drásticos y priorizando la tradición litúrgica mientras refuerza su perfil conciliador en el Vaticano

Los primeros 100 días del

Cómo un mensaje en una botella logró conectar a dos comunidades separadas por casi medio siglo y miles de kilómetros de mar

Un hallazgo inesperado en una isla remota desencadenó una búsqueda internacional que involucró recuerdos, identidades y la reconstrucción de una historia olvidada por el tiempo

Cómo un mensaje en una

El país que desplazó a los clásicos del verano europeo como el más popular para vacacionar

Una reconocida agencia de viajes británica reveló su lista de los destinos elegidos para una escapada urbana

El país que desplazó a

Starmer recibió a Zelensky en Londres para coordinar la presión sobre Rusia antes de la reunión Trump-Putin en Alaska

El Reino Unido prepara un nuevo paquete de sanciones y planes para desplegar una fuerza internacional de paz si el Kremlin rechaza un alto el fuego

Starmer recibió a Zelensky en

Presionado por la guerra en Ucrania y la peor crisis económica en décadas, Putin busca en Alaska un respiro financiero ante Trump

La caída del precio del crudo a 55 dólares por barril, el gasto militar equivalente al 8% del PIB y la inflación por encima del 10% configuran un escenario crítico para las finanzas del Kremlin

Presionado por la guerra en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Primeros auxilios: ¿Qué hacer si

Primeros auxilios: ¿Qué hacer si te atora una espina en la garganta?

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán? Este es el corrido de Panchito Arredondo que lo revela

Plaga de ratas afecta viviendas abandonadas por obras del Anillo Vial Periférico en Independencia

Saltan las tasas de plazo fijo y pagan hasta 44%: cuánto subió cada banco en medio del apretón monetario

Adrián Lastra celebra su otro cumpleaños: un año del accidente de moto que le cambió la vida y le ha dejado secuelas

INFOBAE AMÉRICA
Marlaska recuerda que si una

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

BBVA despliega su plataforma global de datos en México y Colombia

La ONU advierte de posibles crímenes de guerra por la violencia contra alauíes en Siria

Google ya trabaja en la conexión por satélite para 'Find hub', que permitirá compartir la ubicación

Un equipo en Marte puede detectar de forma sencilla señales de vida

ENTRETENIMIENTO

Un Drácula nunca visto, la

Un Drácula nunca visto, la apuesta millonaria del cine francés y la reencarnación de un amor perdido que desafía cuatro siglos

Guillermo Francella y los dieciséis rostros de “Homo Argentum”: ironía, crítica social y un homenaje al cine italiano

Mon Laferte muestra su lado más sensual en Femme Fatale, su nuevo álbum: “Es tan honesto que llega a ser incómodo para mí”

Quién es Patrick Brammall, el actor australiano que se suma al universo de El diablo viste a la moda 2 junto a Anne Hathaway

El festival de Nueva York se rinde ante Deliver Me From Nowhere, la película de Bruce Springsteen