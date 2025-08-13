Mundo

Sobrevivió más de doce meses aislado en una isla remota junto a su gato: la experiencia extrema de Bob Kull en la Patagonia chilena

Con este experimento, el investigador y aventurero canadiense buscaba fusionar su trabajo doctoral, centrado en explorar las repercusiones físicas, emocionales, psicológicas y espirituales del aislamiento extremo, con su propio camino de práctica espiritual personal

Por Nazareno Rosen

En 2001, el investigador y aventurero canadiense Bob Kull emprendió una desafiante travesía: pasar un año en completa soledad en una aislada isla de la región de Última Esperanza.

La Patagonia chilena es un territorio legendariamente remoto y hostil. Para Bob Kull, ese aislamiento radical se convirtió en el escenario de una experiencia vital que desafió su cuerpo, su mente y su espíritu durante más de un año. En una isla perdida entre el frío, la humedad y la ausencia total de seres humanos, Kull experimentó lo que significa convivir con uno mismo, gestionar el peligro cotidiano y descubrir las posibilidades insospechadas de la soledad.

Bob Kull sentado en una
Bob Kull sentado en una silla con su gato en el regazo en la Patagonia chilena (BobKull.org)

Condiciones extremas de aislamiento y entorno en la Patagonia chilena

Según reseñó la BBC, en la cabaña improvisada de madera contrachapada y lonas de plástico donde habitaba, Kull soportaba meses de viento, lluvias persistentes y frío extremo. El aislamiento era absoluto: kilómetros de árboles, rocas y mar lo rodeaban, con la única compañía de su gato. No existía ninguna presencia humana en las cercanías, ni opciones de ayuda médica o servicios básicos.

Las condiciones no fueron solo un desafío físico. La humedad estropeaba constantemente la estructura precaria de la cabaña, obligándolo a realizar reparaciones continuas, reforzar la protección frente a las inclemencias y buscar leña para poder calentarse. Incluso las tareas simples, como conservar la comida o mantener la ropa seca, se transformaban en obstáculos diarios.

Kull llevó consigo un kayak,
Kull llevó consigo un kayak, un bote inflable y muchísimas herramientas de construcción que incluyeron madera, martillos y una motosierra (BobKull.org)

Dormir fue un reto en sí mismo, especialmente al inicio, cuando su tienda quedó inundada por la marea. Según detalla 24 Horas Chile, construir con sus propias manos una cabaña elevada sobre postes para evitar la humedad del suelo fue solo el principio de una larga lista de acciones de supervivencia en medio de una naturaleza indomable.

Desafíos de salud y autogestión en soledad

El riesgo de accidentes o problemas de salud se transformó en otra amenaza constante. Uno de los momentos clave de su año fue cuando se enfrentó a un doloroso absceso en un diente. Sin nadie a quien recurrir en la isla, la alternativa implicaba abandonar su proyecto de aislamiento. Optó por pedir consejo por correo satelital a una amiga enfermera llamada Patty, quien lo animó a resolverlo con los medios a su alcance. Finalmente, ató su diente a la pata de una mesa y, utilizando la fuerza del cuello, logró extraérselo él mismo. Esta experiencia puso a prueba su capacidad para tomar decisiones críticas, gestionar el miedo y confiar en sí mismo ante complicaciones impensables en el contexto habitual de vida urbana.

Durante su estancia en la
Durante su estancia en la Patagonia, Kull tuvo que extraerse un diente tras sufrir un absceso (BobKull.org)

“Me dijo que amarrara una cuerda a mi diente y el otro lado a una puerta, la cerrara con fuerza y continuara con mi vida. Y añadió que ‘las personas se han sacado dientes por sí solas durante siglos. Resuélvelo’”, contó a la BBC.

La infancia, las experiencias previas y la búsqueda de soledad

La inclinación hacia la soledad y la naturaleza no surgió de la nada. Bob Kull creció en la pobreza en el sur de California, en una casa pequeña donde carecía de privacidad y sentía el peso constante del juicio familiar. Los momentos más preciados de su infancia transcurrían, paradójicamente, en la naturaleza: cruzar carreteras y perderse entre árboles y arroyos era su forma de buscar espacio y paz. Ya adulto, viajó intensamente por Estados Unidos y Canadá, huyendo además de la Guerra de Vietnam, acumulando experiencias como leñador, bombero, obrero y fotógrafo.

Última Esperanza es un archipiélago
Última Esperanza es un archipiélago que se encuentra en la Patagonia chilena (BobKull.org)

Tras pasar por una crisis existencial y un accidente que lo dejó sin una pierna, Kull comprendió que su mayor deseo era comprenderse a sí mismo en soledad. Las primeras escapadas prolongadas al bosque canadiense, donde debió superar el miedo a los osos, construyeron el marco emocional y de habilidades que después lo llevaría a diseñar su experimento en la Patagonia.

Surgió la idea de la Última Esperanza, un archipiélago en el sur de Chile, alejado no solo de los turistas, sino de la gente en general. Un lugar, como le advirtió el gobierno del país sudamericano, “feroz y extremo”.

Aprendizajes y reflexiones sobre la soledad

Kull construyó su propia cabaña
Kull construyó su propia cabaña utilizando madera y lonas de plástico (BobKull.org)

En el aislamiento austral, la rutina de supervivencia física dio paso, inevitablemente, al trabajo interior. Las tareas cotidianas lo mantenían ocupado, pero eran los momentos de quietud—especialmente los domingos, cuando se abstenía de toda actividad—los más difíciles de soportar. Kull enfrentó oleadas de soledad, tristeza y desorientación emocional. Sin embargo, también experimentó instantes de conexión profunda con el paisaje y de integración con el entorno.

Aprendió que la soledad, aunque desafiante, podía ser fuente de fortaleza y autoconocimiento. La necesidad de confrontar los propios pensamientos y emociones, lejos de resultar una condena, le permitió atravesar temores, medir su vulnerabilidad y apreciar la realidad tal como es.

El peso de la aceptación, la introspección y la espiritualidad

La cabaña de Bob Kull
La cabaña de Bob Kull por dentro (BobKull.org)

El aprendizaje fundamental de esa travesía se resumió en la aceptación. Frente a un clima feroz e incontrolable, y ante su propio mundo interior, Kull adoptó una nueva perspectiva: dejar de luchar contra lo que no puede cambiar, y en su lugar, convivir con ello. Esta aceptación no sólo aliviaba la amargura de los imprevistos, sino que se transformó en una fuente de ecuanimidad y espiritualidad. Episodios como la noche en que entregó su miedo a un posible ataque de oso y sintió una suerte de rendición espiritual, marcaron el sentido profundo de su viaje: conectar con algo mayor que el propio yo y obtener una sensación de paz y pertenencia al mundo.

Regreso a la vida cotidiana y permanencia del aprendizaje

Bob Kull en la actualidad
Bob Kull en la actualidad (BobKull.org)

Al regresar, el impacto de la experiencia extrema se tradujo en hábitos de vida y visión personal que aún perduran. Aunque volvió a Vancouver, continúa buscando momentos de soledad en la naturaleza, convencido de que en ese espacio inhóspito y silencioso reside la clave para la aceptación y el equilibrio. Para Bob Kull, la soledad dejó de ser una amenaza y se convirtió en hogar, oportunidad para aprender lo esencial sobre sí mismo y sobre el lugar que ocupamos en la vasta realidad natural.

Kull pasó más de un año en la Patagonia, hasta que su amiga Patty llegó con la Armada chilena a buscarlo. Él asegura que ya estaba acostumbrado a la soledad y que no tenía prisa por finalizar su aventura. “Cuando el barco de la Marina vino a buscarme, fui hacia la popa y simplemente me senté y observé cómo la isla desaparecía en la distancia”, recuerda.

