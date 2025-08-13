Mundo

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

Una fuente de seguridad occidental señaló que el ensayo del Burevestnik podría realizarse esta semana

Guardar
Rusia se prepara para lanzar
Rusia se prepara para lanzar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Putin-Trump, advirtieron expertos (AP)

Rusia estaría preparándose para probar su misil de crucero de propulsión nuclear, según dijeron a la agencia de noticias Reuters dos investigadores estadounidenses y una fuente de seguridad occidental, en un momento en que el presidente Vladimir Putin tiene previsto reunirse con el estadounidense Donald Trump para hablar sobre la guerra en Ucrania.

Jeffrey Lewis, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de California, y Decker Eveleth, de la organización de investigación CNA en Virginia, llegaron a esta conclusión de forma independiente tras analizar imágenes recientes de Planet Labs, una compañía de satélites comerciales.

Ambos coincidieron en que las fotos mostraban una intensa actividad en el polígono de pruebas de Pankovo, en el archipiélago de Novaya Zemlya, mar de Barents. Se observó un incremento de personal, equipos, buques y aeronaves vinculados a ensayos previos del 9M730 Burevestnik (Petrel de las tormentas).

“Podemos ver toda la actividad en el lugar de las pruebas, que consiste tanto en enormes cantidades de suministros que llegan para apoyar las operaciones como en movimiento en el lugar donde realmente lanzan el misil”, señaló Lewis.

Una fuente de seguridad occidental, que pidió no ser identificada, confirmó que Rusia se prepara para un ensayo del Burevestnik. Según Lewis, podría realizarse esta semana, lo que plantea la posibilidad de que coincida con la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, prevista para el viernes.

Consultada por el asunto, la Casa Blanca no respondió sobre la eventual prueba. El Pentágono, la CIA y el Ministerio de Defensa ruso declinaron hacer comentarios.

Un momento del supuesto lanzamiento
Un momento del supuesto lanzamiento del Burevestnik

Putin ha asegurado que el arma —designada por la OTAN como SSC-X-9 Skyfalles “invencible” frente a las defensas antimisiles actuales y futuras, con alcance casi ilimitado y trayectoria de vuelo impredecible.

Lewis, Eveleth y otros dos expertos en control de armas señalaron que el desarrollo del misil ha adquirido mayor relevancia para Moscú desde que Trump anunció en enero el despliegue del escudo antimisiles estadounidense Golden Dome.

Sin embargo, especialistas advierten que no está claro si el misil podría eludir las defensas, que no otorgaría a Rusia capacidades significativamente nuevas y que dejaría radiación en su trayectoria. Según la organización Nuclear Threat Initiative, el Burevestnik presenta un historial deficiente: dos éxitos parciales en 13 ensayos conocidos.

Lewis agregó que dos aviones equipados para recopilar datos de pruebas han estado estacionados desde mediados de julio en el aeródromo militar de Rogachevo, en el archipiélago. Las imágenes que compartió con Reuters muestran dos grandes reactores con cúpulas de radar en forma de platillo.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

RusiaVladimir PutinJeffrey LewisDecker EvelethmisilBurevestnikUltimas noticias America

Últimas Noticias

Cinco hombres enfrentan un juicio en Nigeria por el atentado contra una iglesia católica en Owo que dejó 50 muertos

El proceso judicial, seguido de cerca por familiares y organizaciones, busca esclarecer los hechos y determinar posibles vínculos con grupos extremistas

Cinco hombres enfrentan un juicio

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció créditos por 30.000 millones de reales y beneficios tributarios para los sectores más afectados por el gravamen del 50% a las exportaciones hacia Estados Unidos

Brasil lanzó un plan de

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

La investigación apunta a un origen criminal y descarta causas naturales, en medio de una temporada de incendios agravada por el cambio climático en el sur de Europa

Sospechan que el mayor incendio

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

Un estudio anticipa que la zona alternará entre eventos climáticos extremos a partir de 2045. Por qué afirman que se deberán diseñar nuevas estrategias para gestionar el agua y proteger la agricultura

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten

Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, se declara culpable de fraude por el colapso de criptomonedas que causó pérdidas de 40 mil millones de dólares

El proceso judicial incluyó el pago de millonarias sanciones, la confiscación de bienes y restricciones futuras para operar en mercados digitales

Do Kwon, creador de TerraUSD
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Internacional del Zurdo: 10

Día Internacional del Zurdo: 10 curiosidades de estos especiales humanos

El actor Santi Rodríguez (‘7 vidas’) habla de la enfermedad que sufre y que descubrió por casualidad durante una conversación en un AVE: “Yo esa palabreja no la había oído en mi vida”

Robo de viviendas en verano: qué cubre realmente el seguro de hogar

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

Argentina pagará una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

INFOBAE AMÉRICA
España respalda la propuesta de

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Carlos Alcaraz y el reto de un final de temporada de brillo y con objetivos ambiciosos

El Rey traslada a Guardiola su "solidaridad" con los vecinos afectados por los incendios en Extremadura

ENTRETENIMIENTO

‘Downton Abbey’ prepara su última

‘Downton Abbey’ prepara su última película y un homenaje en televisión

Antony Starr se despide de Homelander en la temporada final de ‘The Boys’: “Creamos un monstruo. Y lo extrañaré”

Leonardo DiCaprio reveló la película que se arrepiente no haber protagonizado: “Era una obra maestra”

Leonardo DiCaprio y su “humillante” revisión policial antes de una fiesta exclusiva en Ibiza

Timothy Olyphant reflexiona sobre haber rechazado el papel de Dominic Toretto en ‘Rápido y Furioso’: “No me arrepiento ni un momento”