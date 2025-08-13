Mundo

Nuevo naufragio en las costas de Lampedusa: al menos 20 personas murieron y más de 15 están desaparecidas

Los servicios de ayuda lograron rescatar a al menos 60 personas del agua. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados manifestó su “profunda angustia”

Migrantes en un bote en
Migrantes en un bote en las costas de Lampedusa. REUTERS/Ana Beltran

Al menos 20 migrantes han muerto por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según las primeras informaciones, que dan cuenta también de entre 15 y 20 desaparecidos como consecuencia de esta nueva tragedia migratoria.

El suceso ha tenido lugar unas 13 millas (22,5 kilómetros) al suroeste de Lampedusa. La embarcación volcó antes de que pudiesen llegar los servicios de rescate, que solo pudieron rescatar a al menos 60 de las personas que viajaban a bordo, informa la agencia de noticias AdnKronos.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado por boca de un portavoz, Filippo Ungaro, su “profunda angustia” por este “enésimo naufragio”. La organización, que ha comenzado a brindar ayuda a los supervivientes, ha llamado a los gobiernos a aumentar las vías legales para migrar.

“Profunda angustia por el enésimo naufragio frente a las costas de Lampedusa, donde ahora ACNUR está prestando asistencia a los supervivientes. Se habrían encontrado 20 cadáveres y habría otros tantos desaparecidos. Hasta hoy, son 675 los muertos desde principios de año en el Mediterráneo central. Reforzar las vías legales”, confirmó en sus redes la sección italiana de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

El tweet de Filippo Ungaro.
El tweet de Filippo Ungaro.

Según los primeros datos había aproximadamente 100 personas a bordo y un grupo de supervivientes ya ha sido desembarcado en la isla italiana, la más cercana a las costas africanas.

El diario ‘La Repubblica’ informa de que la embarcación fue avistada a las 11.15 horas por un helicóptero de la Guardia de Finanza que patrullaba esa zona marítima que lanzó una alarma y una lancha patrullera de la Guardia Costera, otra de la Guardia di Finanza y una tercera embarcación de Frontex acudieron al lugar para prestar primeros auxilios.

Los detalles seguían siendo incompletos, pero Save the Children Italia dijo que una niña, de un año y medio, parecía haberse perdido en el naufragio.

Las lanchas encontraron la embarcación, que zarpó del norte de Libia hace unos días, volcada con todos los migrantes en el mar.

La embarcación volcó antes de
La embarcación volcó antes de que pudiesen llegar los servicios de rescate, que sólo pudieron rescatar a al menos 60. REUTERS/Juan Medina/File Photo

Los migrantes que se dirigen a Italia desde el norte de África a menudo cruzan en botes con fugas o abarrotados a través de la ruta del Mediterráneo central, una de las más mortíferas del mundo, y llegan a Lampedusa.

Sólo en lo que va de año, unos 675 migrantes y refugiados han perecido en aguas del Mediterráneo central, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que no tienen en cuenta este último hundimiento.

Hasta el miércoles, 38.263 migrantes han llegado a las costas de Italia este año, según el Ministerio del Interior.

El naufragio más mortífero frente a la costa de Lampedusa ocurrió el 3 de octubre de 2013, cuando un barco que transportaba a más de 500 migrantes de Eritrea, Somalia y Ghana se incendió y naufragó, causando la muerte de al menos 368 personas. La tragedia provocó llamados internacionales para abordar la crisis.

(con información de EP, EFE y AFP)

