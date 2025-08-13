Mundo

Keir Starmer afirmó que ahora ve “viable” un alto el fuego en Ucrania gracias a la mediación de Trump

El primer ministro británico atribuyó al presidente estadounidense el impulso para un posible acuerdo con Rusia, en vísperas de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska

El primer ministro británico, Keir Starmer, copreside la videoconferencia de la Coalición de los Dispuestos con líderes europeos sobre Ucrania, antes de la reunión prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Alaska, en Londres, Reino Unido, el 13 de agosto de 2025. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este miércoles que ahora existe una oportunidad “viable” de alcanzar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, atribuida al trabajo del presidente estadounidense, Donald Trump, en vísperas de la reunión programada este viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

“La reunión del viernes a la que asistirá Trump es sumamente importante. Como le he dicho personalmente, este conflicto lleva más de tres años y no hemos tenido ni la más remota posibilidad de una solución viable, una forma viable de alcanzar un alto el fuego”, señaló Starmer durante una videoconferencia con una treintena de líderes, según imágenes difundidas por la cadena BBC. “Ahora tenemos esta oportunidad, gracias al trabajo que el presidente (Trump) ha hecho”, añadió.

En la reunión virtual participaron, además del mandatario estadounidense, líderes de Ucrania, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, así como representantes de la OTAN y de la Unión Europea.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro británico, Keir Starmer, en el campo de golf Trump Turnberry, en Turnberry, Escocia, Reino Unido, el 28 de julio de 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

“Todos los líderes han coincidido en que esta semana marca un momento importante para el futuro de Ucrania. Han agradecido a Trump sus esfuerzos para convencer a Putin de sentarse a la mesa de negociaciones en busca de un alto el fuego que ponga fin al derramamiento de sangre”, rezó un comunicado en el que remarcó que “Europa está dispuesta a apoyar esto y seguirá trabajando por una paz justa y duradera”.

Starmer destacó el papel de la denominada Coalición de los Voluntarios en los últimos meses, responsable de elaborar planes militares que, según dijo, están “listos” para implementarse si se logra el alto el fuego. “Este es un momento crítico. Debemos combinar la diplomacia activa con el apoyo militar a Ucrania y la presión sobre Rusia. Y todo esto debe estar mucho más coordinado que nunca”, sostuvo.

El primer ministro británico recalcó que no puede haber negociaciones sobre Ucrania sin la participación de Kiev y reiteró que las fronteras internacionales “no pueden modificarse por la fuerza”.

El primer ministro británico recalcó que no puede haber negociaciones sobre Ucrania sin la participación de Kiev . (REUTERS/Jack Taylor/Pool)

En sus palabras, “cualquier conversación sobre fronteras, diplomacia y alto el fuego deben ir acompañadas de una sólida e innegable garantía de seguridad para asegurar que cualquier paz, si la hay, sea duradera y Ucrania pueda defender su integridad territorial como parte de cualquier acuerdo”.

Respecto a la reunión entre Trump y Putin prevista para el 15 de agosto en Alaska, Starmer expresó su esperanza de que sea “un éxito”, aunque advirtió que “nada está garantizado”. Según el resultado del encuentro, manifestó su disposición a desplegar una “fuerza de reasentamiento” cuando cesen las hostilidades, conforme a los planes de la Coalición, o a incrementar la presión sobre Moscú mediante más sanciones y medidas económicas si fuese necesario.

Los líderes también instaron al presidente estadounidense a que las conversaciones previstas para este viernes comiencen con la propuesta de un alto el fuego en la guerra en Ucrania, y a que no se excluya al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, de futuras rondas de negociación para poner fin al conflicto. Zelenski, por su parte, ha afirmado que el dirigente ruso “está yendo de farol” y “no quiere la paz”.

(Con información de EFE/Europa Press)

