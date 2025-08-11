Italia inició los preparativos para evacuar a más de 30 niños palestinos enfermos desde Gaza

Unos niños descansan al aire libre, mientras palestinos llegan a Rafah tras ser evacuados del hospital Nasser de Jan Yunis debido a la operación terrestre israelí, en el sur de la Franja de Gaza. 15 de febrero de 2024. (REUTERS/Mohammed Salem)

Italia inició los preparativos para evacuar a más de 30 niños palestinos enfermos y a sus familias desde Gaza, con el fin de que reciban tratamiento médico en territorio nacional, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores. La operación se suma al envío de ayuda humanitaria por vía terrestre y mediante lanzamientos aéreos hacia la Franja.

“Italia está llevando a cabo en estas horas los preparativos para una operación de evacuación sanitaria que permitirá, en los próximos días, acoger a un nuevo grupo de más de 30 niños palestinos enfermos y a sus familiares (aproximadamente 120 personas en total) destinados a ser atendidos en nuestro país”, indicó la cancillería en un comunicado.

Según el ministerio, hasta el momento han llegado a Italia 150 niños de Gaza junto con sus familiares —más de 460 personas en total— para ser atendidos en distintos centros sanitarios. El Ministerio de Defensa ya había participado en acciones previas de asistencia a Gaza, incluyendo el despliegue del buque hospital Vulcano, vuelos médicos para menores heridos y el suministro de medicamentos mediante helicópteros del Ejército.

La nota oficial también informó que este lunes ingresaron en Gaza 20 camiones con 350 toneladas de harina enviados desde Jordania la semana pasada.

“La iniciativa se completará en los próximos días con un convoy que transporta otras 100 toneladas, que ya ha salido de Jordania con destino a la frontera entre Israel y Gaza, en el norte de la Franja”, agregó el comunicado.

Foto archivo. Un niño come un plato del Iftar. (EFE/ Str)

Paralelamente, continúan los lanzamientos aéreos diarios de ayuda humanitaria iniciados el sábado pasado y previstos hasta el final de esta semana. Más de 100 toneladas de asistencia que incluyen alimentos y artículos de primera necesidad serán enviadas en esta modalidad. En la misión participan tripulaciones de la Fuerza Aérea y personal del Ejército especializado en la preparación de carga.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró la semana pasada que el Reino Unido estaba “acelerando urgentemente” los esfuerzos para traer a niños de Gaza a fin de que reciban tratamiento.

“Estamos impulsando los planes para evacuar a niños de Gaza que requieren atención médica urgente, incluyendo su traslado al Reino Unido para que reciban tratamiento especializado”, dijo un portavoz del gobierno británico.

Hasta 300 niños gravemente enfermos serán evacuados de Gaza para recibir atención médica en la sanidad pública británica (NHS, en inglés), en virtud de un plan que prepara el gobierno, según adelantó el dominical The Sunday Times. Se prevé que el Ejecutivo ofrezca más detalles del plan en las próximas semanas.

(Con información de EFE)