A pocos días de la cumbre entre Trump y Putin, Zelensky advirtió que Rusia “tiene la intención de engañar” a EEUU

“La única causa fundamental de esta guerra es el deseo que tiene Putin de librarla y de manipular a cualquier persona que entre en contacto con él”, afirmó el presidente ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no se deje engañar por Vladimir Putin en la cumbre que mantendrá el próximo viernes con el mandatario ruso en Alaska al entender que no tiene intención alguna de alcanzar una “paz justa” para terminar con la guerra.

Entendemos que Rusia tiene la intención de engañar a América y no lo vamos a permitir”, indicó Zelensky en un discurso vespertino en el que denunció nuevos bombardeos rusos sobre la región de Zaporizhzhia que ha dejado 19 heridos al alcanzar una estación de autobuses.

Si bien el presidente ucraniano agradeció a Trump sus esfuerzos, “la única causa fundamental de esta guerra es el deseo que tiene Putin de librarla y de manipular a cualquier persona que entre en contacto con él”.

“Conocemos bien a Rusia y por eso hemos conseguido resistir más de tres años de guerra a gran escala”, añadió Zelensky, que resaltó el respaldo concedido por los países europeos a su anhelo de preservar la integridad territorial del país frente a las intenciones de Putin de consolidar su control sobre los territorios que se ha incorporado en el este y Crimea.

Además, celebró también “el claro apoyo” al principio de que su país debe ser un participante activo en las conversaciones de paz “como corresponde a cualquier estado independiente”.

Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este domingo que tanto Rusia como Ucrania quedarán “insatisfechos” con el acuerdo de paz que impulsa Trump.

El acuerdo “no va hacer a nadie superfeliz. Tanto los rusos como los ucranianos, probablemente al final del día, van a estar insatisfechos con él. Pero no creo que puedan sentarse y tener esta negociación sin el liderazgo de Donald J. Trump”, declaró en una entrevista con Fox News.

El vicepresidente aseveró que Washington “encontrará un acuerdo negociado con el que los ucranianos y rusos puedan vivir, donde puedan vivir en una relativa paz y donde la matanza termine”.

JD Vance reconoció que tanto
JD Vance reconoció que tanto Rusia como Ucrania quedarán “insatisfechos” con el acuerdo de paz que impulsa Trump (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Sus declaraciones se producen tras la confirmación de la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022.

Al encuentro “es posible” que también asista Zelensky, según expresó este domingo el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, en una entrevista con CNN, en la que aclaró que la invitación depende de Trump y que “ninguna decisión se ha tomado” hasta ahora.

La cita en Alaska se concretó tras la visita del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para terminar la guerra, so pena de nuevas sanciones.

La conversación prevista causó controversia porque Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hablaron de intercambios de territorio y cesiones territoriales.

Whitaker reafirmó este domingo que “no habrá cesiones de grandes pedazos o secciones” de tierra “que no se hayan peleado o ganado en el campo de batalla”.

Trump y Putin se reunirán
Trump y Putin se reunirán el próximo viernes 15 de agosto en Alaska (AP Foto/Pablo Martínez Monsiváis, Archivo)

El presidente ucraniano afirmó el sábado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y “nacen muertas”.

Mientras que los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron en un comunicado el sábado que “el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania”.

(Con información de Europa Press y EFE)

