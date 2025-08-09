Mundo

Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda rechazaron la expansión de la operación israelí en Gaza

“Esta operación agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo de civiles. Los planes anunciados por el Gobierno de Israel podrían violar el Derecho Internacional Humanitario”, aseguraron en un comunicado

Guardar
“Esta operación agravará la catastrófica
“Esta operación agravará la catastrófica situación humanitaria”, aseguraron en un comunicado

Los ministros de Exteriores de Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda manifestaron este viernes su rechazo a la decisión del Gobierno de Israel de lanzar una nueva operación militar a gran escala sobre la ciudad de Gaza, según un comunicado conjunto difundido tras la aprobación del plan por parte del gabinete de seguridad israelí. Los representantes de los cinco países señalaron que la medida podría agravar la situación humanitaria en el enclave palestino y advirtieron que los planes anunciados corren el riesgo de violar el Derecho Internacional Humanitario.

En la declaración, los ministros subrayaron que “esta operación agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo de civiles”. Agregaron que ”cualquier intento de anexión o de ampliación de los asentamientos viola el derecho internacional”, refiriéndose a las posibles consecuencias políticas y territoriales de la ofensiva israelí.

Los responsables de las diplomacias de los cinco países llamaron a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para conseguir “un alto el fuego inmediato y permanente” que permita la entrada de “ayuda humanitaria masiva, inmediata y sin trabas” a la Franja de Gaza, donde advirtieron que se vive “el peor escenario posible de hambruna”. El comunicado sostiene que las condiciones actuales pueden impedir el trabajo de las organizaciones internacionales humanitarias, por lo que urgieron al Gobierno de Israel a modificar de manera “urgente” el reciente sistema de registro de estas entidades para asegurar su acceso y la entrega de asistencia a los civiles necesitados. “Su exclusión sería una señal flagrante”, subrayaron los ministros.

La declaración conjunta también incluyó un llamado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) para que libere “sin más demora ni condiciones previas” a todos los rehenes israelíes y garantice que los cautivos sean tratados de manera humana, sin ser sometidos a crueldad ni humillación.

Los gobiernos firmantes reiteraron su compromiso con la “implementación de una solución negociada de dos Estados”, a la que definieron como la única vía que puede permitir que israelíes y palestinos vivan en paz, seguridad y dignidad. En el texto, precisaron que la desmilitarización total de Hamas y su exclusión “de cualquier forma de gobierno” en Gaza es una condición necesaria, a la vez que destacaron el papel central que la Autoridad Palestina debe desempeñar en el futuro político del enclave.

El secretario general de las
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó su “profunda alarma” ante el plan del Gobierno de Israel, calificando dicha iniciativa como “una escalada peligrosa” en el conflicto, según declaró la portavoz asociada de Guterres, Stephanie Tremblay, en una conferencia de prensa diaria.

Tremblay subrayó que esta decisión “marca una escalada peligrosa y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos”. Añadió que las vidas de más personas, incluyendo los rehenes en manos de Hamas, podrían verse aún más amenazadas por esta medida. La portavoz advirtió que la nueva escalada podría derivar en más desplazamientos forzosos, muertes y una “destrucción masiva”, incrementando el sufrimiento de la población palestina dentro de Gaza.

En su intervención, Tremblay instó al Ejecutivo israelí a respetar el derecho internacional y recordó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en 2024, exigió a Israel cesar los asentamientos ilegales y evacuar a todos los colonos de los territorios ocupados, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. “No habrá una solución sostenible a este conflicto sin el fin de esta ocupación ilegal y el logro de una solución viable de los dos Estados. Gaza es y debe seguir siendo una parte integral de un Estado palestino”, puntualizó Tremblay.

Durante la madrugada de este viernes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí aprobó un plan militar presentado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que contempla la ocupación de la Ciudad de Gaza, ubicada en el norte del enclave. Tras una reunión de cerca de diez horas, el Ejecutivo israelí emitió un comunicado especificando que el propósito del plan es derrotar a Hamás a través del control de la ciudad. El documento no detalló qué ocurrirá con el resto de la Franja, pese a que Netanyahu había manifestado previamente su intención de ampliar la operación a todo el enclave antes de la sesión con el gabinete.

Fuentes de medios israelíes indican que la propuesta fue originada por el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, quien había manifestado anteriormente su oposición a ocupar toda la Franja, generando diferencias con el primer ministro. El avance del plan militar abre nuevos interrogantes sobre el desarrollo del conflicto y la situación humanitaria en la región.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

israelhamasgazareino unidoalemaniaitaliaaustralianueva zelandamedio oriente

Últimas Noticias

Un simulacro de un bloqueo chino a Taiwán reveló que Singapur sería un actor decisivo

El ejercicio reunió a funcionarios y ex militares de Asia-Pacífico para planificar la evacuación de casi un millón de ciudadanos del sudeste asiático. El ensayo expuso la falta de coordinación regional y el papel clave que podría asumir la ciudad-Estado

Un simulacro de un bloqueo

Ante el avance ruso, Ucrania ordenó una evacuación obligatoria en 19 localidades de la región Donetsk

El gobernador regional advirtió sobre el peligro inminente para cientos de civiles, incluidos más de 100 niños, mientras las tropas rusas intensifican sus ataques en el este. Zelensky repudió la negativa de Putin al alto el fuego y busca apoyo internacional para contener la ofensiva

Ante el avance ruso, Ucrania

La Corte Penal Internacional exigió al régimen de Nicolás Maduro “esfuerzos genuinos” para esclarecer casos de violaciones de derechos humanos

Desde La Haya, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang instó al chavismo a demostrar progresos concretos en la investigación y sanción de abusos

La Corte Penal Internacional exigió

Pompeya y la historia desconocida de quienes regresaron después de la erupción

La búsqueda de tesoros y la reutilización de materiales marcaron la vida de quienes intentaron rehacer su destino entre las ruinas. El lado B de una ciudad que nunca recuperó su antiguo esplendor

Pompeya y la historia desconocida

El líder de la ONU advirtió sobre una “peligrosa escalada” tras la decisión de Israel de tomar la ciudad de Gaza

António Guterres alertó que la medida podría agravar la catástrofe humanitaria en el enclave palestino y poner en mayor riesgo a civiles. El Consejo de Seguridad convocó una reunión de urgencia para evaluar la nueva ofensiva militar

El líder de la ONU
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy 8 de agosto

Temblor hoy 8 de agosto en México: sismo de 4.0 en Oaxaca

Tragedia en Miami: un miembro de la empresa dueña de la barcaza fue detenido varias veces por estafas

La última guerra entre Perú y Colombia por el Amazonas: así fue el conflicto de 1932 que pocos recuerdan

Tras salida de Teresa Guadalupe Reyes de la Comisión Nacional de Búsqueda, Segob publica convocatoria

Detuvieron a un joven que realizó tres amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

INFOBAE AMÉRICA
El Girona FC cede esta

El Girona FC cede esta temporada a Jastin García al FC Andorra

Zelenski avisa de que Rusia "ignora" la petición de alto el fuego, "al menos por ahora"

La española Paula Badosa, baja para el US Open, continúa su pesadilla

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

El lateral francés Romain Perraud se marcha del Betis al Lille

ENTRETENIMIENTO

Así será el balanceo de

Así será el balanceo de Spider-Man en la nueva película: ¿inspiración en la saga de Andrew Garfield?

Quién es Cary Christopher, el actor infantil clave en “La hora de la desaparición”

Una boutique de Chanel le negó el ingreso a Jennifer Lopez y así reaccionó la cantante

Hernán Cattáneo reveló cuáles son sus 10 discos favoritos

El ‘Stan’ original del video de Eminem hace declaraciones sobre cómo era el cantante hace 25 años