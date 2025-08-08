Mundo

Camboya nominó a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto fronterizo con Tailandia

El primer ministro camboyano, Hun Manet, remitió una carta al Comité Noruego en la que oficializó la propuesta “en reconocimiento por su histórica contribución para avanzar hacia la paz mundial”

El primer ministro camboyano Hun
El primer ministro camboyano Hun Manet (AP foto/Heng Sinith)

El Gobierno de Camboya presentó la nominación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz tras su intervención en el reciente conflicto fronterizo con Tailandia. El primer ministro camboyano, Hun Manet, remitió el jueves por la noche una carta al Comité Noruego del Nobel en la que oficializó la propuesta “en reconocimiento por su histórica contribución para avanzar hacia la paz mundial”.

En la misiva, difundida a través de sus redes sociales, Hun Manet afirmó: “La extraordinaria habilidad política del presidente Trump, marcada por su compromiso con la resolución de conflictos y la prevención de guerras mediante una diplomacia visionaria e innovadora, se demostró recientemente en su decisivo papel en la negociación de un alto el fuego entre Camboya y Tailandia”.

El mandatario camboyano señaló que la actuación del presidente estadounidense evitó la prolongación de un enfrentamiento armado que, según cifras oficiales, dejó 44 muertos y provocó la evacuación de más de 300.000 personas en las zonas fronterizas.

El primer ministro camboyano, Hun
El primer ministro camboyano, Hun Manet, remitió el jueves por la noche una carta al Comité Noruego del Nobel en la que oficializó la propuesta “en reconocimiento por su histórica contribución para avanzar hacia la paz mundial” (EFE/YURI GRIPAS)

El conflicto se inició el 24 de julio, cuando tropas tailandesas y camboyanas intercambiaron fuego de artillería, proyectiles y bombardeos en varios puntos de los casi 820 kilómetros de frontera compartida. La tensión culminó el 26 de julio, cuando Trump contactó telefónicamente a Hun Manet y al viceprimer ministro tailandés, Phumtham Wechayachai, para advertir que suspendería las negociaciones comerciales sobre aranceles si no cesaban las hostilidades.

El acuerdo de alto el fuego se alcanzó el 28 de julio en Malasia, país que también participó en la mediación. Entró en vigor esa misma noche, pese a un inicio marcado por acusaciones de violaciones al pacto por ambas partes. “Este es solo un ejemplo de los logros excepcionales del presidente Trump en la reducción de tensiones en algunas de las regiones más volátiles del mundo”, añadió Hun Manet en su carta.

Según la Casa Blanca, Trump planea reunirse la próxima semana con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de encontrar una salida a la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense sostiene que también intervino en recientes crisis diplomáticas entre India y Pakistán e Israel e Irán, con el objetivo de evitar una escalada bélica. “Su constante búsqueda de la paz a través de la diplomacia se alinea perfectamente con la visión de Alfred Nobel: honrar a aquellos que han hecho contribuciones destacadas a la fraternidad internacional y al avance de la paz”, concluyó el texto de Hun Manet.

El acuerdo de alto el
El acuerdo de alto el fuego se alcanzó el 28 de julio en Malasia, país que también participó en la mediación (REUTERS)

Las tensiones fronterizas entre Bangkok y Nom Pen tienen un origen histórico. La línea divisoria fue establecida en 1907 por Francia, cuando Camboya era colonia, y desde entonces ha sido objeto de disputas.

El último repunte de violencia ocurrió en mayo, cuando un soldado camboyano murió en un enfrentamiento en un área reclamada por ambos países. La mediación internacional, con la participación de Estados Unidos y Malasia, busca evitar un nuevo estallido en una zona marcada por décadas de desacuerdos territoriales.

(Con información de EFE)

