Mundo

Vandalizaron una oficina de la aerolínea El Al en París: “Es un ataque contra el Estado de Israel”

Joshua Zarka, embajador israelí en Francia, habló frente a la sede que fue intervenida con pintura roja y leyendas alusivas a Palestina

Guardar
Vandalizan oficina en París de la aerolínea israelí El Al

Vándalos intervinieron con pintura roja la fachada de la oficina parisina de la aerolínea nacional israelí El Al, lo que provocó la condena del ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, este jueves.

“Palestina Libre” y otros lemas estaban garabateados en rojo en la entrada de El Al.

“Los actos de odio y antisemitismo no tienen cabida en nuestra República”, escribió Tabarot en X.

Joshua Zarka, embajador de Israel en París, también condenó el incidente. “Es simplemente un ataque, nada más y nada menos, contra una empresa israelí y contra el Estado de Israel”, declaró a la prensa.

Francia ha experimentado un aumento de los crímenes de odio tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás y la posterior campaña militar israelí en Gaza.

El año pasado, la policía registró un aumento del 11 % en los delitos racistas, xenófobos o antirreligiosos, según datos oficiales publicados en marzo. Las cifras no incluyen un desglose por ataques a diferentes religiones. La fiscalía de París no respondió a una solicitud de detalles sobre la investigación.

La entrada de las oficinas
La entrada de las oficinas de EL AI Israel Airlines rociada con pintura roja en París

El Al informó que las oficinas estaban desocupadas en el momento del incidente y que nadie resultó herido. Fotos compartidas en redes sociales mostraban pintura roja en aerosol sobre las puertas y paredes de vidrio, incluyendo la frase “Aerolínea genocida de El Al”.

La aerolínea afirmó que estaba manejando el asunto con la máxima seriedad y trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de Francia e Israel. El Al añadió que “condena rotundamente todas las formas de violencia, en particular las motivadas por el odio”, y afirmó que sus aviones ondean con orgullo la bandera israelí.

La ministra de Transporte israelí, Miri Regev, condenó el acto y culpó a las políticas del presidente francés, Emmanuel Macron. “Hoy es El Al, mañana es Air France”, escribió en redes sociales. “Cuando el presidente Macron hace anuncios que otorgan regalos a Hamas, este es el resultado”. El incidente se produce en medio de fricciones diplomáticas tras la promesa de Macron el mes pasado de reconocer un Estado palestino, una medida bien recibida por algunos aliados europeos, pero fuertemente rechazada por Israel.

Pintura roja en la entrada
Pintura roja en la entrada de las oficinas de EL AL Israel Airlines en París, Francia, el 7 de agosto de 2025. REUTERS/Noemie Olive

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también condenó lo que calificó de ataque antisemita e instó al gobierno francés a garantizar la seguridad del personal y las oficinas de El Al y a llevar a los autores ante la justicia.

En mayo, varios lugares judíos en París fueron profanados con pintura verde, incluyendo el Memorial de la Shoah, tres sinagogas y un restaurante judío.

Una vista de un eslogan
Una vista de un eslogan 'Aerolínea genocida EL AL' rociado con pintura roja en la entrada de las oficinas de EL AL Israel Airlines en París, Francia, el 7 de agosto de 2025. REUTERS/Noemie Olive

Francia alberga la mayor población judía de Europa Occidental, con un estimado de 500.000 judíos, aproximadamente el 1% de la población nacional.

En los últimos años, los incidentes antisemitas han aumentado, con un fuerte incremento registrado en 2023 tras los ataques de Hamás del 7 de octubre en Israel. Estos incluyen agresiones físicas, amenazas, vandalismo y acoso, lo que ha generado alarma entre las comunidades y líderes judíos.

(Con información de Reuters y AP)

Temas Relacionados

El AlIsraelFranciaParísHamasGaza

Últimas Noticias

Putin habló sobre el encuentro con Trump y dio pistas de dónde podría realizarse: “Aquí tengo un amigo que se ha ofrecido”

El presidente ruso hizo declaraciones luego de su reunión con el líder emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Será la primera cumbre del jefe del Kremlin con un presidente estadounidense posterior a la invasión a Ucrania

Putin habló sobre el encuentro

Taiwán investiga a empresas chinas por presunto robo de tecnología

Autoridades taiwanesas examinan a dieciséis compañías de China, incluyendo proveedores de Nvidia, por supuesta captación ilegal de ingenieros y acceso no autorizado a desarrollos tecnológicos avanzados en la isla

Taiwán investiga a empresas chinas

Trump busca consolidar alianzas y paz en Medio Oriente: “Es fundamental que los países se unan a los Acuerdos de Abraham”

Tras la destrucción del programa nuclear iraní, la prioridad del jefe de la Casa Blanca es que todos los países de la región normalicen relaciones con Israel para garantizar la estabilidad

Trump busca consolidar alianzas y

El jefe del Ejército de Israel habló sobre una posible ofensiva total contra Hamas: “Estamos lidiando con asuntos de vida o muerte”

Eyal Zamir defendió la “disidencia” como una virtud de las Fuerzas de Defensa, que evalúan los riesgos, entre ellos la ejecución de los 20 rehenes que quedan vivos en la Franja de Gaza. Se aguarda una reunión decisiva del gabinete de Netanyahu

El jefe del Ejército de

Crisis de vivienda en Europa: por qué Viena es una “utopía” para inquilinos y cómo es el sistema de vivienda social

La capital austríaca tiene un modelo público que ofrece alquileres accesibles y altos estándares de calidad para casi la mitad de sus habitantes. ¿Cómo funciona y cuáles son los desafíos de esta excepción en el continente?

Crisis de vivienda en Europa:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería de Manizales: resultados del

Lotería de Manizales: resultados del 6 de agosto de 2025

Desde Emiratos Árabes Unidos aseguran que el Ejército de Sudán no habría derribado avión con mercenarios colombianos: “Son acusaciones infundadas”

Valor de apertura del euro en México este 7 de agosto de EUR a MXN

Receta de ensalada de arroz con huevo, zanahoria y pepino, rápida y fácil

Capturado alias Manteco, presunto cabecilla del Clan del Golfo que lideraba estructuras criminales en el Caribe colombiano

INFOBAE AMÉRICA
Noboa decretó estado de excepción

Noboa decretó estado de excepción en cuatro provincias de la Costa por grave conmoción interna

El insólito récord mundial: levantó 144 kg con un solo dedo

Por qué la inspiración surge lejos del escritorio: relatos de artistas y científicos sobre sus mejores ideas

El PP ve a Begoña Gómez más cerca del "banquillo" y respalda que el juez investigue si tenía correo de Moncloa

Policías ecuatorianos vendieron municiones donadas por Estados Unidos a una banda criminal

ENTRETENIMIENTO

Los amores “senior” que están

Los amores “senior” que están revolucionando el romance en Hollywood

El método de Helen Mirren para superar sus inseguridades: “El miedo es algo peligroso”

De TikTok al Grammy: Tyla da el salto global y marca tendencia

Los fans de Oasis batieron un insólito récord durante su concierto en Wembley

El fracaso amoroso que unió a Selena Gomez y Taylor Swift para siempre: la coincidencia que fundó una de las amistades más sólidas del pop