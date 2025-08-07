Vandalizaron una oficina de la aerolínea El Al en París: “Es un ataque contra el Estado de Israel”

Vandalizan oficina en París de la aerolínea israelí El Al

Vándalos intervinieron con pintura roja la fachada de la oficina parisina de la aerolínea nacional israelí El Al, lo que provocó la condena del ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, este jueves.

“Palestina Libre” y otros lemas estaban garabateados en rojo en la entrada de El Al.

“Los actos de odio y antisemitismo no tienen cabida en nuestra República”, escribió Tabarot en X.

Joshua Zarka, embajador de Israel en París, también condenó el incidente. “Es simplemente un ataque, nada más y nada menos, contra una empresa israelí y contra el Estado de Israel”, declaró a la prensa.

Francia ha experimentado un aumento de los crímenes de odio tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás y la posterior campaña militar israelí en Gaza.

El año pasado, la policía registró un aumento del 11 % en los delitos racistas, xenófobos o antirreligiosos, según datos oficiales publicados en marzo. Las cifras no incluyen un desglose por ataques a diferentes religiones. La fiscalía de París no respondió a una solicitud de detalles sobre la investigación.

La entrada de las oficinas de EL AI Israel Airlines rociada con pintura roja en París

El Al informó que las oficinas estaban desocupadas en el momento del incidente y que nadie resultó herido. Fotos compartidas en redes sociales mostraban pintura roja en aerosol sobre las puertas y paredes de vidrio, incluyendo la frase “Aerolínea genocida de El Al”.

La aerolínea afirmó que estaba manejando el asunto con la máxima seriedad y trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de Francia e Israel. El Al añadió que “condena rotundamente todas las formas de violencia, en particular las motivadas por el odio”, y afirmó que sus aviones ondean con orgullo la bandera israelí.

La ministra de Transporte israelí, Miri Regev, condenó el acto y culpó a las políticas del presidente francés, Emmanuel Macron. “Hoy es El Al, mañana es Air France”, escribió en redes sociales. “Cuando el presidente Macron hace anuncios que otorgan regalos a Hamas, este es el resultado”. El incidente se produce en medio de fricciones diplomáticas tras la promesa de Macron el mes pasado de reconocer un Estado palestino, una medida bien recibida por algunos aliados europeos, pero fuertemente rechazada por Israel.

Pintura roja en la entrada de las oficinas de EL AL Israel Airlines en París, Francia, el 7 de agosto de 2025. REUTERS/Noemie Olive

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también condenó lo que calificó de ataque antisemita e instó al gobierno francés a garantizar la seguridad del personal y las oficinas de El Al y a llevar a los autores ante la justicia.

En mayo, varios lugares judíos en París fueron profanados con pintura verde, incluyendo el Memorial de la Shoah, tres sinagogas y un restaurante judío.

Una vista de un eslogan 'Aerolínea genocida EL AL' rociado con pintura roja en la entrada de las oficinas de EL AL Israel Airlines en París, Francia, el 7 de agosto de 2025. REUTERS/Noemie Olive

Francia alberga la mayor población judía de Europa Occidental, con un estimado de 500.000 judíos, aproximadamente el 1% de la población nacional.

En los últimos años, los incidentes antisemitas han aumentado, con un fuerte incremento registrado en 2023 tras los ataques de Hamás del 7 de octubre en Israel. Estos incluyen agresiones físicas, amenazas, vandalismo y acoso, lo que ha generado alarma entre las comunidades y líderes judíos.

(Con información de Reuters y AP)