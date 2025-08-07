La última foto del hombre que murió tras caer de las gradas de Wembley durante el show de Oasis

La familia de Lee Claydon exige respuestas sobre la seguridad en Wembley tras la trágica caída fatal

Lee Claydon, jardinero paisajista de 45 años y residente de Bournemouth, murió tras caer desde las gradas superiores del estadio de Wembley durante el concierto de reunión de Oasis, ante la presencia de 100.000 espectadores el pasado sábado 2 de agosto.

El accidente, ocurrido al finalizar el espectáculo durante los fuegos artificiales posteriores a “Champagne Supernova”, dejó a miles de aficionados impactados y obligó a los servicios médicos a intervenir inmediatamente, aunque no fue posible salvarlo.

Claydon asistió al evento en compañía de su hermano Aaron y los hijos de este, en lo que se esperaba fuera una salida familiar memorable, pero que terminó marcada por la tragedia. Su sobrina Lilly difundió en redes sociales la última fotografía tomada junto a Lee en el estadio, acompañada de un mensaje emotivo: “El mejor tío, no tengo palabras, nunca te olvidaré tío Lee Lee”. La imagen captura los últimos momentos de felicidad antes de la tragedia que conmocionó a la familia.

La última foto de Lee Claydon, fanático de Oasis, captado en las tribunas instantes antes de caer y morir durante el concierto de la banda en Wembley, difundida por su sobrina en redes sociales (Facebook)

El padre de la víctima, Clive Claydon, de 75 años, sostuvo en conversación con The Sun serias dudas sobre las condiciones de seguridad del recinto. Explicó que la caída se habría producido después de que Lee resbalara con cerveza. “Había cerveza por todo el suelo, estaba muy resbaladizo, y Lee simplemente resbaló y cayó”, relató. “Fue un accidente horrible, horrible”.

El fan de Oasis Lee Claydon, junto a su pareja Amanda (Facebook)

“Era un tipo encantador, le encantaba estar con su familia, un hombre de familia trabajador, amaba a su hijo, los cuidaba muy bien”, recordó Clive. Aclaró que Lee “nunca había tomado drogas en su vida” y aunque podría haber consumido algunas cervezas durante el concierto, “ciertamente no estaba ebrio”.

Se creó una página de GoFundMe para apoyar a la familia de Lee Claydon (Facebook)

La familia exigió respuestas a las autoridades del estadio sobre las condiciones de seguridad. “Nunca he estado en Wembley, pero esperarías que la salud y seguridad fueran buenas”, manifestó Clive. También planteó inquietudes en torno a “las barreras”.

Aaron, hermano de la víctima, lo definió como “el hombre al que siempre he admirado” y abrió una página de GoFundMe para reunir apoyo económico destinado a Amanda, la pareja de Lee, y al resto de la familia en este difícil momento.

Conmoción en la banda y entre los testigos

Los hermanos Gallagher expresaron su tristeza mediante un comunicado: “Estamos conmocionados y entristecidos por escuchar sobre la trágica muerte de un fan en el espectáculo”, señalaron Liam y Noel. Al día siguiente, Liam rindió un tributo durante el segundo concierto en Wembley, dedicando “Live Forever”: “Esta es para todas las personas que no pueden estar aquí esta noche, pero que están aquí si saben a qué me refiero. Y no se ven hermosas”.

Quienes fueron testigos de la tragedia relataron a Daily Mail escenas devastadoras. Un espectador escuchó gritos tras la caída: “El tipo cayó desde un balcón. Los paramédicos vinieron corriendo. Hubo muchos gritos y alaridos”. Otro pensó inicialmente que se trataba de un abrigo: “Luego miré y vi al hombre en el concreto. Fue horrible”. La noticia rápidamente se propagó, generando conmoción entre los asistentes.

Lee Claydon, fue recordado como un “hombre de familia trabajador” tras su muerte en el estadio de Wembley (Facebook)

Antecedentes de seguridad en Wembley

El accidente reavivó preocupaciones sobre los protocolos de seguridad del estadio, especialmente luego de que saliera a la luz un caso similar en 2021: durante un partido de la Eurocopa entre Inglaterra y Croacia, un hombre, identificado como Jon, cayó desde las gradas superiores de Wembley y sobrevivió aunque sufrió fracturas graves, incluyendo ambos tobillos, fémur y pelvis.

Una testigo de aquel hecho, Stephanie Good, cuestionó en diálogo con Daily Mail si realmente se aprendieron las lecciones necesarias: “Cuando esto pasó el otro día, pensé: ‘Eso es muy similar a lo que pasó cuando estuvimos ahí y fue hace cuatro años’. Me hace preguntarme, ¿se aprendieron las lecciones?”. Good también criticó la respuesta de los stewards, quienes parecían “un poco paralizados por el miedo”, mientras que los propios fanáticos solicitaron ayuda médica a los gritos.

Paul Hunter, fisioterapeuta que socorrió a Jon en 2021, mencionó que jamás fue contactado por las autoridades del estadio. Consideró esto “bastante deficiente” dada la gravedad del suceso, y recordó que Jon tuvo suerte de sobrevivir tras caer más de tres metros.