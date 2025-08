Otros 27 civiles murieron buscando comida en Gaza y crece la desesperación: “Nos vamos a dormir asustados, ansiosos y agotados”

Los testimonios de quienes sobreviven a la muerte en la búsqueda de comida en Gaza

Al menos 27 personas murieron este domingo en Gaza cuando fuerzas israelíes abrieron fuego contra una multitud que intentaba acceder a un centro de distribución de alimentos en el sur del enclave, según informó The Guardian, citando fuente de los terroristas de Hamas en el enclave.

De acuerdo con los registrados del medio británico, los hechos ocurrieron cerca de una instalación operada por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), una organización respaldada por Estados Unidos.

La secuencia se suma a una serie de incidentes similares: según la ONU, más de 1.400 personas han sido asesinadas mientras intentaban conseguir ayuda desde el 27 de mayo. La mayoría de estas muertes ocurrieron cerca de instalaciones de distribución de GHF o durante el paso de convoyes humanitarios. La fundación afirma que solo recurre al gas pimienta o a disparos de advertencia para contener multitudes.

Civiles palestinos observan el cuerpo de una víctima mortal en medio de la búsqueda de alimento cerca de un centro de distribución de comida de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) em la ruta de Salah al-Din de Nusseirat, en la Franja de Gaza (Photo by AFP)

Al menos 27 muertos en Gaza tras disparos israelíes contra civiles que buscaban alimentos (REUTERS/Stringer)

Un testigo citado por AP, Yousef Abed, contó que al ver a varias personas sangrando en el suelo, no pudo detenerse a asistirlas “porque los disparos continuaban".

Los testimonios recogidos por Reuters exponen el grado de sufrimiento acumulado entre los civiles. En medio de la desesperación por conseguir comida, Khadija al-Musalha, una mujer palestina desplazada, describió con crudeza la vida cotidiana bajo asedio:

“Nos vamos a dormir con lágrimas en los ojos, con nuestro dolor, con la enfermedad. No encontramos tratamiento, no encontramos comida, no encontramos bebida. Nos vamos a dormir asustados, ansiosos y agotados. No encontramos una tienda en la que quedarnos, ni una casa. No nos han dejado casa, ni hijos. Todo lo que conseguimos, tenemos que pagarlo con nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Tenemos derechos, como otros países, a vivir”.

La crisis humanitaria se intensifica con muertes por hambre y ataques a infraestructuras clave (REUTERS/Ramadan Abed)

Otro hombre, Yusuf al-Awawda, explicó que había estado esperando comida desde temprano en la mañana. “Vimos la muerte en nuestros ojos. Llevamos fuera desde las seis. Cuatro horas bajo el sol, cuatro horas expuestos al sol. Que Dios nos proteja y sea nuestro guardián”, dijo.

En total, 119 personas murieron en Gaza en las últimas 24 horas por ataques israelíes, incluyendo bombardeos y disparos contra civiles que intentaban obtener ayuda, según los mismos voceros.

Ataques contra infraestructura humanitaria

La Media Luna Roja Palestina informó que su sede en Khan Younis, en el sur del enclave, fue alcanzada por un bombardeo israelí. El ataque mató a un empleado e hirió a tres más. Imágenes captadas por personal de la organización muestran el edificio envuelto en llamas. Otra explosión, también en Khan Younis, impactó una escuela que servía como refugio para desplazados y provocó al menos dos muertos.

Organizaciones denuncian el aumento de víctimas civiles y la aceleración de la crisis alimentaria en el enclave (REUTERS/Stringer)

La situación humanitaria sigue agravándose. Solo en las últimas 24 horas, seis personas murieron por hambre o malnutrición, elevando el total de muertes por inanición a 175 desde el inicio del conflicto, entre ellas 93 niños, según cifras proporcionadas por Hamas. Humanitarios advierten que la tasa de muertes por hambre se ha acelerado bruscamente en julio, superando el total de los 20 meses previos.

El vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Hisham Mhanna, pidió el ingreso masivo de ayuda:

“Necesitamos el ingreso sostenible de ayuda humanitaria para inundar Gaza durante un período prolongado. Los hospitales y los pacientes necesitan más alimentos de lo habitual para contribuir a su recuperación”.

El número de fallecidos por desnutrición y ataques crece rápidamente, mientras la ayuda humanitaria enfrenta obstáculos para llegar a quienes la necesitan (REUTERS/ARCHIVO)

Israel ha negado que exista una crisis de hambre y afirma haber ampliado el ingreso de ayuda en los últimos días. No obstante, las organizaciones humanitarias aseguran que las restricciones de acceso persisten. Desde el inicio de la ofensiva tras el ataque del 7 de octubre de 2023 —cuando Hamas asesinó a unas 1.200 personas en Israel—, al menos 60.839 personas han muerto en Gaza, de acuerdo con las cifras difundidas por la organización terrorista.