Kamala Harris finalmente no será candidata a gobernadora de California en 2026

ARCHIVO – La nominada presidencial demócrata y vicepresidenta Kamala Harris habla en Washington, el 6 de noviembre de 2024. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

Kamala Harris no buscará convertirse en la próxima gobernadora de California, decisión que renueva las especulaciones sobre su futuro político y la posibilidad de una tercera candidatura presidencial en 2028.

“En los últimos seis meses, he dedicado tiempo a reflexionar sobre este momento en la historia de nuestra nación y sobre cuál es la mejor manera de seguir luchando por el pueblo estadounidense y promover los valores e ideales que aprecio”, expresó Harris en un comunicado divulgado este miércoles.

La ex vicepresidenta confirmó que consideró seriamente postularse para liderar su estado natal. “He considerado seriamente pedirle al pueblo de California el privilegio de servir como su gobernadora. Amo este estado, su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en esta elección”, señaló.

El anuncio prolonga la incertidumbre en torno al próximo paso de Harris, cuya trayectoria ha oscilado entre hitos históricos y reveses políticos. Tras su derrota ante Donald Trump en las elecciones de 2024 —donde fue la candidata presidencial demócrata luego de que Joe Biden se retirara de la contienda— Harris mantuvo un perfil bajo mientras evaluaba sus opciones: regresar a la política estatal, presentarse nuevamente a la Casa Blanca o retirarse de la política electoral.

Aunque no mencionó directamente a Trump en su declaración, lanzó una crítica velada al rumbo del país: “Nuestra política, nuestro gobierno y nuestras instituciones le han fallado con demasiada frecuencia al pueblo estadounidense, lo que ha culminado en este momento de crisis”.

FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, habla durante un debate presidencial organizado por ABC mientras el candidato presidencial republicano, el ex presidente Donald Trump, escucha, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2024. (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)

Por ahora, Harris se alejará de los cargos electivos. “Mi liderazgo —y mi servicio público— no será en un cargo electo. Espero volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir a demócratas en todo el país que luchen sin miedo". Anticipó que compartirá “más detalles en los próximos meses sobre mis propios planes”.

Y agregó: “En Estados Unidos de América, el poder debe residir en el pueblo. Y nosotros, el pueblo, debemos usar nuestro poder para luchar por la libertad, la oportunidad, la equidad y la dignidad de todos. Me mantendré en esa lucha”.

Su decisión deja libre el camino en una competencia demócrata que ya incluye a figuras como la ex representante Katie Porter, el ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa y el ex secretario de Salud Xavier Becerra. Harris habría sido una de las favoritas, dada su notoriedad nacional, su eficacia en la recaudación de fondos y su historial electoral en California, donde fue fiscal de distrito, procuradora general y senadora.

Pero su paso por Washington, donde se convirtió en la primera mujer y la primera persona afrodescendiente y sudasiática en la vicepresidencia, también estuvo marcado por tensiones internas y desafíos en su imagen pública. Su primer intento presidencial en 2020 terminó antes de los caucus de Iowa, y en 2024 volvió a caer ante Trump, quien logró conquistar todos los estados clave.

Cualquier intento de volver al ruedo presidencial la obligaría a convencer al electorado demócrata de que representa el futuro del partido, pese a la derrota más reciente y al peso de su vínculo con Biden, una figura cada vez más cuestionada dentro de las filas progresistas.

Mientras tanto, se anticipa que la carrera por la presidencia en 2028 será muy disputada. Entre los posibles contendientes se menciona al actual gobernador Gavin Newsom, quien dejará su cargo por límite de mandato. Cualquiera que aspire a la nominación demócrata enfrentará el reto de unir a un partido dividido, con bajos niveles de aprobación y sin una estrategia clara para frenar la influencia de Trump en la política estadounidense.

En uno de sus discursos recientes en San Francisco, Harris calificó el liderazgo de Trump como un “abandono total” de los valores del país.

Villaraigosa, uno de los aspirantes a la gobernación, reaccionó con un mensaje que da a entender que Harris aún tiene planes: su decisión, dijo, “refleja su continuo compromiso de servir en los niveles más altos del gobierno”.

