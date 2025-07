Ataques israelíes mataron a 30 palestinos en un campamento de refugiados en el centro de Gaza

Al menos 30 personas murieron en durante la noche de este lunes tras una serie de ataques aéreos israelíes contra un campamento de refugiados al norte de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, confirmaron fuentes médicas del hospital Al Awda.

Según el personal del centro, la mayoría de los cuerpos llegaron destrozados. El ataque fue seguido por el avance de tanques israelíes, lo que obligó a muchas familias a huir del área, aunque algunas permanecieron en el lugar.

Este nuevo episodio se suma a una ofensiva militar que se ha mantenido constante desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que Hamas y otras milicias palestinas lanzaron un ataque terrorista contra Israel. Desde entonces, la respuesta israelí ha dejado un saldo de 59.921 muertos y 145.233 heridos, según cifras actualizadas este lunes por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas.

El pasado domingo se reportaron 98 personas muertas en distintos puntos del enclave, de las cuales 25 murieron mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria, informó Sanidad. Estas muertes se produjeron el mismo día que el Ejército israelí anunció una “pausa táctica” en algunas zonas de Gaza para permitir el ingreso de ayuda.

Sin embargo, organismos internacionales y agencias de la ONU han reiterado que las medidas parciales son insuficientes. “Varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas”, indicó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Desde que Israel reanudó su ofensiva el 18 de marzo, tras el fin unilateral de un alto el fuego, 8.755 personas han muerto y más de 33.000 han resultado heridas, de acuerdo con la misma fuente.

En este contexto, se ha registrado un incremento sostenido de muertes relacionadas con el hambre, especialmente en el norte del enclave. Las autoridades sanitarias locales responsabilizan a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria. La ONU ha advertido que toda la población de Gaza se enfrenta a una situación de inseguridad alimentaria severa, y que un tercio de los habitantes ha pasado días enteros sin comer. Más de 100 personas han muerto de inanición en las últimas semanas, según cifras oficiales locales.

A pesar de ello, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó la existencia de una hambruna. “Seguiremos trabajando junto a Estados Unidos y los países europeos para asegurar que entren grandes cantidades de ayuda humanitaria en Gaza”, afirmó la noche del domingo.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que 200 camiones con suministros ingresaron al enclave, además del lanzamiento aéreo de 20 palés con alimentos, en cooperación con Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

No obstante, organizaciones humanitarias indican que la asistencia actual no alcanza para cubrir las necesidades de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. La escasez se ha agravado desde la implementación en mayo de un nuevo sistema de reparto de alimentos gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), respaldada por Estados Unidos. El gobierno israelí justifica este cambio en un intento por evitar que Hamss intercepte los suministros, aunque oficiales militares israelíes reconocieron que no existen pruebas de que el grupo haya robado sistemáticamente la ayuda humanitaria en el pasado.

Desde la entrada en operación de la FGH el 26 de mayo, se han abierto cuatro Sitios de Distribución Segura (SDS), ubicados en zonas previamente evacuadas y bajo control militar israelí. La ayuda se reparte allí a través de rutas peatonales de hasta 4 kilómetros de extensión. Desde entonces, 1.157 personas han muerto mientras intentaban acceder a alimentos en esos puntos, según datos oficiales.

Los últimos ataques en Nuseirat se producen en medio de un panorama cada vez más crítico para la población civil, que enfrenta violencia constante, desplazamientos forzados y falta de acceso básico a comida, agua y atención médica. Mientras continúan los combates, las cifras de víctimas civiles siguen aumentando.